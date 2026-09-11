Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди - 11.09.2026 Украина.ру
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Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди
Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди - 11.09.2026 Украина.ру
Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди
В результате ракетной атаки киевского режима на Волгоградскую область повреждён многоквартирный дом в Волгограде, двое мужчин получили ранения. Об этом губернатор Андрей Бочаров утром 11 сентября сообщил в канале администрации региона на платформе "Макс"
2026-09-11T06:50
2026-09-11T06:51
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россия
волгоградская область
андрей бочаров
ракетный удар
атака украины сегодня
обстрелы россии сегодня
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На территории области ранее была объявлена ракетная опасность."Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда. Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы", — говорится в сообщении.Кроме того, на территории промышленного предприятия на юге Волгограда "зафиксировано падение обломков".В настоящее время оперативные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки."Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области погиб мужчина, женщина получила ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, волгоградская область, андрей бочаров, ракетный удар, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, раненые
Украина.ру, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, ракетный удар, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, раненые

Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди

06:50 11.09.2026 (обновлено: 06:51 11.09.2026)
 
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Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате ракетной атаки киевского режима на Волгоградскую область повреждён многоквартирный дом в Волгограде, двое мужчин получили ранения. Об этом губернатор Андрей Бочаров утром 11 сентября сообщил в канале администрации региона на платформе "Макс"
На территории области ранее была объявлена ракетная опасность.
"Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда. Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы", — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории промышленного предприятия на юге Волгограда "зафиксировано падение обломков".
В настоящее время оперативные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.
"Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения", — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области погиб мужчина, женщина получила ранения.
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