https://ukraina.ru/20260911/raketnaya-ataka-vsu-na-volgograd-povrezhdn-mnogokvartirnyy-dom-raneny-lyudi-1083130416.html

Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди

Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди - 11.09.2026 Украина.ру

Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди

В результате ракетной атаки киевского режима на Волгоградскую область повреждён многоквартирный дом в Волгограде, двое мужчин получили ранения. Об этом губернатор Андрей Бочаров утром 11 сентября сообщил в канале администрации региона на платформе "Макс"

2026-09-11T06:50

2026-09-11T06:50

2026-09-11T06:51

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На территории области ранее была объявлена ракетная опасность."Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда. Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы", — говорится в сообщении.Кроме того, на территории промышленного предприятия на юге Волгограда "зафиксировано падение обломков".В настоящее время оперативные службы продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки."Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области погиб мужчина, женщина получила ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, волгоградская область, андрей бочаров, ракетный удар, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, раненые