Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине - 26.06.2024 Украина.ру
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Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине
Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине - 26.06.2024 Украина.ру
Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине
Английский официально стал одним из языков международного общения на Украине, обладать которым будут обязаны представители многих профессий. Соответствующий закон подписал 26 июня Владимир Зеленский
2024-06-26T16:29
2024-06-26T16:35
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
английский язык
колония
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По данным, опубликованным на сайте украинского парламента, закон возвращен с подписью Зеленского. Документ определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком. Так, теперь чиновники, военнослужащие офицерского состава, полицейские среднего и высшего состава и не только должны знать иностранный. Зеленский почти год назад внес на рассмотрение законопроект об использовании английского на Украине. В Верховной Раде документ приняли 4 июня 2024 года. Согласно документу, отныне украинцам также придется сдавать специальный экзамен по английскому. Пройти тест жителям страны разрешили бесплатно. Ранее на Украине намеревались запустить "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка, а знание иностранного станет для жителей страны "драйвером успеха и залогом самореализации".Как Зеленский переформатировал Украину в колонию США читайте в интервью изданию Украина.ру редактора отдела политики журнала "Эксперт" Петра Скоробогатого.
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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, английский язык, колония
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, английский язык, колония

Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине

16:29 26.06.2024 (обновлено: 16:35 26.06.2024)
 
© Yan Dobronosov
© Yan Dobronosov
Читать в
Английский официально стал одним из языков международного общения на Украине, обладать которым будут обязаны представители многих профессий. Соответствующий закон подписал 26 июня Владимир Зеленский
По данным, опубликованным на сайте украинского парламента, закон возвращен с подписью Зеленского. Документ определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.
Так, теперь чиновники, военнослужащие офицерского состава, полицейские среднего и высшего состава и не только должны знать иностранный.
Зеленский почти год назад внес на рассмотрение законопроект об использовании английского на Украине. В Верховной Раде документ приняли 4 июня 2024 года.
Согласно документу, отныне украинцам также придется сдавать специальный экзамен по английскому. Пройти тест жителям страны разрешили бесплатно.
Ранее на Украине намеревались запустить "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка, а знание иностранного станет для жителей страны "драйвером успеха и залогом самореализации".
Как Зеленский переформатировал Украину в колонию США читайте в интервью изданию Украина.ру редактора отдела политики журнала "Эксперт" Петра Скоробогатого.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
19 августа 2023, 14:02
Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мираСудя по всему, все заверения Запада о том, что возможность прекращения войны путём территориальных уступок не рассматривается, пропали втуне. Киевский режим не поверил. Впрочем, не поверил совершенно справедливо – территориальная целостность Украины интересует Запад в последнюю очередь
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Радаанглийский языкколония
 
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