Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине

Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мира

Судя по всему, все заверения Запада о том, что возможность прекращения войны путём территориальных уступок не рассматривается, пропали втуне. Киевский режим не поверил. Впрочем, не поверил совершенно справедливо – территориальная целостность Украины интересует Запад в последнюю очередь