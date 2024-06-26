Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине
16:29 26.06.2024 (обновлено: 16:35 26.06.2024)
© Yan Dobronosov
© Yan Dobronosov
Английский официально стал одним из языков международного общения на Украине, обладать которым будут обязаны представители многих профессий. Соответствующий закон подписал 26 июня Владимир Зеленский
По данным, опубликованным на сайте украинского парламента, закон возвращен с подписью Зеленского. Документ определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.
Так, теперь чиновники, военнослужащие офицерского состава, полицейские среднего и высшего состава и не только должны знать иностранный.
Зеленский почти год назад внес на рассмотрение законопроект об использовании английского на Украине. В Верховной Раде документ приняли 4 июня 2024 года.
Согласно документу, отныне украинцам также придется сдавать специальный экзамен по английскому. Пройти тест жителям страны разрешили бесплатно.
Ранее на Украине намеревались запустить "всеобъемлющую" программу по изучению английского языка, а знание иностранного станет для жителей страны "драйвером успеха и залогом самореализации".
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