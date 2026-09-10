https://ukraina.ru/20260910/porazhennye-sukhogruzy-sklad-dronov-terminal-rossiyskaya-armiya-raznesla-kanaly-snabzheniya-ukrainy-1083112182.html

Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины

Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины - 10.09.2026 Украина.ру

Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины

Российские военные в ночь на четверг нанесли серию мощных ударов по украинским логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило 10 сентября Министерство обороны РФ

2026-09-10T08:42

2026-09-10T08:42

2026-09-10T08:32

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По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников.На переходе морем в порт Одесса были поражены два сухогруза, перевозивших грузы для украинской армии, а также сопровождавший их буксир. Кроме того, в Николаеве точным ударом был уничтожен склад БПЛА, предназначенных для снабжения подразделений ВСУ. В порту Черноморск Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, где разгружались и хранились иностранные военные грузы.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру