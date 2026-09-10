Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины - 10.09.2026 Украина.ру
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Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины
Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины - 10.09.2026 Украина.ру
Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины
Российские военные в ночь на четверг нанесли серию мощных ударов по украинским логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило 10 сентября Министерство обороны РФ
2026-09-10T08:42
2026-09-10T08:32
сво
спецоперация
россия
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одесса
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По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников.На переходе морем в порт Одесса были поражены два сухогруза, перевозивших грузы для украинской армии, а также сопровождавший их буксир. Кроме того, в Николаеве точным ударом был уничтожен склад БПЛА, предназначенных для снабжения подразделений ВСУ. В порту Черноморск Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, где разгружались и хранились иностранные военные грузы.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины

08:42 10.09.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Фото
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Российские военные в ночь на четверг нанесли серию мощных ударов по украинским логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило 10 сентября Министерство обороны РФ
По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников.
На переходе морем в порт Одесса были поражены два сухогруза, перевозивших грузы для украинской армии, а также сопровождавший их буксир.
Кроме того, в Николаеве точным ударом был уничтожен склад БПЛА, предназначенных для снабжения подразделений ВСУ.
В порту Черноморск Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, где разгружались и хранились иностранные военные грузы.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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