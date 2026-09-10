Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин - 10.09.2026 Украина.ру
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Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин
Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин - 10.09.2026 Украина.ру
Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин
Крупный госзаказ Министерства обороны Украины на закупку 150 тысяч женских зимних курток может указывать на целевой показатель для будущей мобилизации женщин в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
2026-09-10T07:51
2026-09-10T07:51
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По словам источника, Киев уже пытался активнее привлекать женщин в армию, а сейчас возвращается к этой идее из-за дефицита людей.Поводом для такого вывода стало решение Агентства оборонных закупок Украины приобрести ветровлагозащитные куртки, разработанные для женщин-военнослужащих и внедренные в ВСУ в 2025 году. Форма закупается для регулярной армии, а не для тыла, а общая сумма контракта составляет около 462 миллионов гривен (примерно 881 миллион рублей). В последнее время на Украине и Западе активно обсуждается привлечение женщин к службе. В начале августа на сайте украинского правительства появилась петиция о введении воинской обязанности для бездетных женщин. Кроме того, экс-спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что украинки "воюют ничем не хуже мужчин" и должны быть мобилизованы. О необходимости такого шага высказывался и экс-министр обороны Украины Алексей Резников, а депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала массовую службу женщин в ВСУ "делом времени".Ранее в стране снизили призывной возраст, отменили статус ограниченно годных к службе и ужесточили наказания за уклонение от явки в военкоматы.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, запад, кит келлог, алексей резников, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Запад, Кит Келлог, Алексей Резников, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, мобилизация на Украине, мобилизация

Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин

07:51 10.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Крупный госзаказ Министерства обороны Украины на закупку 150 тысяч женских зимних курток может указывать на целевой показатель для будущей мобилизации женщин в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
По словам источника, Киев уже пытался активнее привлекать женщин в армию, а сейчас возвращается к этой идее из-за дефицита людей.
Поводом для такого вывода стало решение Агентства оборонных закупок Украины приобрести ветровлагозащитные куртки, разработанные для женщин-военнослужащих и внедренные в ВСУ в 2025 году. Форма закупается для регулярной армии, а не для тыла, а общая сумма контракта составляет около 462 миллионов гривен (примерно 881 миллион рублей).
"Это не просто заказ, это целевой показатель на мобилизацию", — подчеркнули силовики, добавив, что финальный срок поставок намечен на лето 2027 года.
В последнее время на Украине и Западе активно обсуждается привлечение женщин к службе. В начале августа на сайте украинского правительства появилась петиция о введении воинской обязанности для бездетных женщин. Кроме того, экс-спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что украинки "воюют ничем не хуже мужчин" и должны быть мобилизованы.
О необходимости такого шага высказывался и экс-министр обороны Украины Алексей Резников, а депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала массовую службу женщин в ВСУ "делом времени".
Ранее в стране снизили призывной возраст, отменили статус ограниченно годных к службе и ужесточили наказания за уклонение от явки в военкоматы.
Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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