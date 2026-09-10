"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев - 10.09.2026 Украина.ру
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"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев - 10.09.2026 Украина.ру
"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
"Поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-09-10T07:33
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Так он прокомментировал реакцию Белого дома на публикацию газеты Financial Times.Издание утверждало, что спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы хотят отстранить от переговоров по Украине, передав ключевую роль директору ЦРУ Джону Рэтклиффу. Но заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала этот материал "абсолютным фейком".На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел в Кремле трехчасовую встречу с Уиткоффом и Кушнером. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев. По данным украинских СМИ, к одному из этапов переговоров подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.Что касается директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, он посещал Москву 25 августа в рамках контактов между спецслужбами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что встречи Рэтклиффа с Путиным не было.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, ес, цру
Новости, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ЕС, ЦРУ

"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев

07:33 10.09.2026 (обновлено: 07:34 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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"Поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Так он прокомментировал реакцию Белого дома на публикацию газеты Financial Times.
Издание утверждало, что спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы хотят отстранить от переговоров по Украине, передав ключевую роль директору ЦРУ Джону Рэтклиффу. Но заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала этот материал "абсолютным фейком".

"Почему Financial Times публикует ложь и фейковые новости, чтобы сорвать диалог между США и Россией и попытаться подорвать позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? Наверное потому, что... поджигатели войны в Британии/ЕС находятся в панике из-за диалога и сотрудничества США и России?" — предположил Дмитриев.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел в Кремле трехчасовую встречу с Уиткоффом и Кушнером. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев. По данным украинских СМИ, к одному из этапов переговоров подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.
Что касается директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, он посещал Москву 25 августа в рамках контактов между спецслужбами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что встречи Рэтклиффа с Путиным не было.
Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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