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"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев - 10.09.2026 Украина.ру
"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
"Поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-09-10T07:33
2026-09-10T07:33
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Так он прокомментировал реакцию Белого дома на публикацию газеты Financial Times.Издание утверждало, что спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы хотят отстранить от переговоров по Украине, передав ключевую роль директору ЦРУ Джону Рэтклиффу. Но заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала этот материал "абсолютным фейком".На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел в Кремле трехчасовую встречу с Уиткоффом и Кушнером. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев. По данным украинских СМИ, к одному из этапов переговоров подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.Что касается директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, он посещал Москву 25 августа в рамках контактов между спецслужбами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что встречи Рэтклиффа с Путиным не было.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
07:33 10.09.2026 (обновлено: 07:34 10.09.2026)
"Поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Так он прокомментировал реакцию Белого дома на публикацию газеты Financial Times.
Издание утверждало, что спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера якобы хотят отстранить от переговоров по Украине, передав ключевую роль директору ЦРУ Джону Рэтклиффу. Но заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала этот материал "абсолютным фейком".
"Почему Financial Times публикует ложь и фейковые новости, чтобы сорвать диалог между США и Россией и попытаться подорвать позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? Наверное потому, что... поджигатели войны в Британии/ЕС находятся в панике из-за диалога и сотрудничества США и России?" — предположил Дмитриев.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел в Кремле трехчасовую встречу с Уиткоффом и Кушнером. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев. По данным украинских СМИ, к одному из этапов переговоров подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.
Что касается директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, он посещал Москву 25 августа в рамках контактов между спецслужбами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что встречи Рэтклиффа с Путиным не было.