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Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - 10.09.2026 Украина.ру

Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

10 сентября 1996 года Генеральная ассамблея ООН приняла договор, в соответствии с которым каждая подписавшая его страна обязуется не производить ядерные взрывы с какими-либо целями. 24 сентября договор был открыт к подписанию, чем воспользовались 187 государств. Отказались от этой чести Индия, Пакистан и КНДР

2026-09-10T08:00

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Зачем проводятся испытания?На самом раннем этапе целью ядерных испытаний было проверить работоспособность теории. Собственно первый ядерный (16 июля 1945 года) и первый термоядерный (1 ноября 1952 года) взрывы должны были подтвердить, что предсказанные теорией эффекты действительно будут наблюдаться. Тут никакие мини-варианты и моделирование не работают.Кстати говоря, эффекты предполагались удивительные. Например, американский физик-ядерщик, участник Манхэттенского проекта Ральф Лэпп писал, что перед испытаниями термоядерного устройства некоторые его коллеги не исключали, что результатом будет детонация океанов (они же из водорода состоят на 2/3). Хочется надеяться, что эта гипотеза в 1952 году всё же не проверялась экспериментально…На практике существуют четыре цели проведения ядерных испытаний.Во-первых, это разработка нового оружия. Не смотря на простоту принципиальной схемы ядерные устройства очень сложны. Особенно это касается маломощных тактических боеприпасов. Теория ответов на все вопросы не даёт.Исключения есть – ядерная бомба "малыш", сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, никаких испытаний не проходила – "пушечная" схема проста как молоток, испытывать там было нечего. Развития она не получила, потому что:- работает только с ураном (в случае с плутонием будет тепловой взрыв);- имеет крайне низкий КПД (в "Малыше" в реакции приняло участие менее 1,5% делящегося вещества, в имплозивном "Толстяке" – 15-17%), что определяет меньшую мощность и более высокий уровень радиоактивного заражения.Во-вторых, это проверка производства.Экспериментальное изделие всегда отличается от серийного, потому всегда есть риск, что серийная бомба не взорвётся. Если взорвалась – можно ставить на вооружение.В-третьих, испытания всего подряд посредством ядерной бомбы.На раннем этапе вокруг эпицентра выставлялась военная техника, сооружались укрепления… Потом и войска ходили, чтобы выяснить, как они будут действовать в условиях радиоактивного заражения (тут принято ругать Жукова за Тоцкие учения, но почему-то не принято ругать американцев, которые делали ровно то же, а испытания в Неваде были аттракционом – люди правдами и неправдами выясняли дату и ехали посмотреть…)В-четвёртых, это проверка боеспособности боеприпасов.У делящегося вещества есть срок хранения. Срок этот довольно большой – период полураспада 239 изотопа плутония, который используется при производстве ядерного оружия, составляет 24 тысячи лет. Тем не менее, теоретическая возможность того, что боеголовка "протухнет" есть. Особенно, если она подвергнется случайному облучению. Ещё более вероятно, что от старости сдохнет электромеханическая часть бомбы, но для проверки её функциональности собственно ядерный взрыв не нужен.Первый шаг к запрету ядерных испытаний был сделан 5 августа 1963 года, когда был подписан договор о запрете ядерных испытаний в трёх средах – воздухе, воде и в космосе.В основном речь шла об ограничении гонки ядерных вооружений и об экологическом вреде от ядерных взрывов (отметим, что самый шумный скандал – попадание в радиоактивный след от американского ядерного взрыва японской рыболовецкой шхуны "Фукурю-мару №5", который в принципе заставил обратить внимание на последствия радиоактивного заражения – произошёл ещё в марте 1954 года). Однако настоящие причины были другими.Карибский и Берлинский кризисы напугали элиты – мир оказался на грани глобальной ядерной войны и, хотя речи о стратегическом паритете ещё не было, стало очевидно, что достичь хоть сколько-нибудь разумных целей в ходе ядерной войны невозможно – как ни был слаб СССР, его возможностей было достаточно, чтобы нанести США неприемлемый ущерб. Соглашение об ограничении ядерных испытаний говорило всему миру, а прежде всего – самим высоким договаривающимся сторонам, что деэскалация ситуации возможна.Да и изобретать, по большому счёту, было нечего – весь основной ядерный арсенал, от M388 Davy Crockett – ядерного боеприпаса для безоткатной пушки мощностью ок. 20 тонн тротила, до испытанной 31 октября 1961 года "Царь-бомбы", мощность которой при полном снаряжении должна была составить более 100 миллионов тонн, был создан. Потом экспериментировали с нейтронными бомбами, но вменяемых результатов не получили.Московский договор 1963 года не остановил "линейную" гонку вооружений – рост количества уже апробированных ядерных боеприпасов и их носителей. В начале 1970-х США признали наличие паритета по стратегическим вооружениям. В 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, а в 1972 году – договоры об ограничении систем противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1).Окончательно всё изменилось в 90-х. СССР провёл последнее ядерное испытание 24 октября 1990 года, США – 23 сентября 1992 года. До этого момента в мире было проведено около 2 тыс. ядерных испытаний, из которых 1032 провели США, 715 – СССР, 210 – Франция, по 45 – Великобритания и Китай. Ядерная гонка прекратилась, ядерные государства занялись разоружением…Собственно, на фоне этого и стало возможно подписание Договора от 10 сентября – вопрос о разработке и серийном производстве новых ядерных вооружений стал неактуален. Тем не менее (но может именно поэтому) в договоре был предусмотрен механизм контроля над его соблюдением – включая проведение инспекций на месте. На настоящий момент создана Международная система мониторинга в составе 337 станций (сейсмических, гидроакустических, инфразвуковых и радионуклидных). Информацию они отправляют в Международный центр данных в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене.В то же время, от подписания воздержались Индия и Пакистан, которые находились на завершающем этапе работы над ядерными программами и в 1998 году заявили о своём статусе как ядерных держав (интересно, что наличие ядерного оружия не предотвратило военные конфликты между ними в 1999 и 2025 годах). КНДР объявила о наличии ядерного оружия в 2005 году.Кроме того, США, Китай, Египет, Израиль и Иран (у трёх из них ядерное оружие есть) договор подписали, но не ратифицировали. Китай последний раз проводил ядерное испытание в июле 1996 года, насчёт Израиля достоверной информации нет – считается, что в 1979 году было проведено совместное испытания ядерного оружия Израилем и ЮАР (есть и мнение, что израильское ядерное оружие имеет американское или британское происхождение и испытания его были зачтены этим странам). Пока они не ратифицировали договор он не считается вступившим в силу.5 октября 2023 года президент России Владимир Путин допустил, что Россия может пойти на дератификацию Договора о запрете ядерных испытаний, чтобы повести себя "зеркально" по отношению к США. Уже 2 ноября он подписал соответствующий закон.Интересно, что в день голосования за закон в Госдуме, 18 октября, США взорвали заряд обычной взрывчатки на полигоне в Неваде. 14 мая 2024 года США провели субкритические ядерные испытания, в ходе которых "не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция" (тепловой взрыв или "шипучка"). Формально подобные мероприятия под действие договора не попадают, фактически же испытываются системы, которые управляют ядерным взрывом – та самая четвёртая цель испытаний, о которой писалось выше.30 октября прошлого года Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет испытания ядерного оружия – якобы в ответ на проведение испытаний Китаем (США обвиняли КНР в нарушении моратория в 2020 и 2025 годах, но обосновать не смогли, а Китай не признаётся). СМИ пишут, что к 2030 США намерены разработать новую ядерную боеголовку для баллистических ракет подводных лодок, что потребует проведения испытаний.Сейчас в России рассматривают возможные меры ядерной эскалации в ответ на удары вооружениями западного производства со стороны Украины. 5 ноября прошлого года президент России поручил министерству обороны и другим профильным ведомствам подготовить "предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия".P.S.: 22 января 2021 года вступил в законную силу принятый в 2017 году Договор о запрете ядерного оружия. Его подписали 94 страны, вроде Тринидада и Тобаго, чьё мнение относительно ядерного оружия не интересует вообще никого.

https://ukraina.ru/20260806/kak-ustanavlivalsya-strategicheskiy-paritet-istoriya-nemirnogo-atoma-v-sssr-1082104993.html

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https://ukraina.ru/20220221/1033328484.html

https://ukraina.ru/20251112/vladimir-vasilev-psikhopatiya-evropy-mozhet-vozrodit-mysli-o-provokatsii-s-gryaznoy-bomboy-na-ukraine-1071477103.html

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история, сша, китай, россия, владимир путин, дональд трамп, оон, госдума, ядерное оружие, испытания, полигон, договор, 1990-е