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"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией

"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией - 10.09.2026 Украина.ру

"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прокомментировала планы киевского режима устроить нападение на британских дипломатов в Москве

2026-09-10T09:22

2026-09-10T09:22

2026-09-10T09:22

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Как подчеркнул оперативный сотрудник службы, рвение, с которым английские спецслужбы превращают Украину в "страну-камикадзе", оборачивается против самого Лондона.Он добавил, что жертвами шпионских игр элит становятся простые британцы, а их разведка должна была ожидать от Киева "ножа в спину", поскольку сама создавала этого "гомункула" по своему образу и подобию.Ранее за государственную измену был задержан работавший на СБУ гражданин России, который входил в структуру охраны посольства Великобритании в Москве. По указанию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) он собирал секретные сведения о системе безопасности дипмиссии, графике внутренних мероприятий и домашних адресах сотрудников. С помощью этих данных Киев планировал совершить теракты против посла Найджела Кейси и других дипломатов, чтобы затем обвинить Россию, втянуть Великобританию в прямое военное столкновение с РФ и выбить новые поставки оружия с санкциями.На обнародованном видео допроса задержанный агент СБУ сам подробно рассказал о планах Киева атаковать резиденцию посла на Софийской набережной. Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.

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