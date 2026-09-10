"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией - 10.09.2026 Украина.ру
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"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией
"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией - 10.09.2026 Украина.ру
"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прокомментировала планы киевского режима устроить нападение на британских дипломатов в Москве
2026-09-10T09:22
2026-09-10T09:22
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Как подчеркнул оперативный сотрудник службы, рвение, с которым английские спецслужбы превращают Украину в "страну-камикадзе", оборачивается против самого Лондона.Он добавил, что жертвами шпионских игр элит становятся простые британцы, а их разведка должна была ожидать от Киева "ножа в спину", поскольку сама создавала этого "гомункула" по своему образу и подобию.Ранее за государственную измену был задержан работавший на СБУ гражданин России, который входил в структуру охраны посольства Великобритании в Москве. По указанию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) он собирал секретные сведения о системе безопасности дипмиссии, графике внутренних мероприятий и домашних адресах сотрудников. С помощью этих данных Киев планировал совершить теракты против посла Найджела Кейси и других дипломатов, чтобы затем обвинить Россию, втянуть Великобританию в прямое военное столкновение с РФ и выбить новые поставки оружия с санкциями.На обнародованном видео допроса задержанный агент СБУ сам подробно рассказал о планах Киева атаковать резиденцию посла на Софийской набережной. Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, британия, сбу, фсб, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Британия, СБУ, ФСБ, Украина.ру

"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией

09:22 10.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прокомментировала планы киевского режима устроить нападение на британских дипломатов в Москве
Как подчеркнул оперативный сотрудник службы, рвение, с которым английские спецслужбы превращают Украину в "страну-камикадзе", оборачивается против самого Лондона.
"История показывает, что совокупность сложных интриг, посредством которых англичане стравливают между собой целые государства, в конце концов приводит к тому, что сама Британия оказывается втянутой в развязанный ей же вооруженный конфликт", — сказал оперативник.
Он добавил, что жертвами шпионских игр элит становятся простые британцы, а их разведка должна была ожидать от Киева "ножа в спину", поскольку сама создавала этого "гомункула" по своему образу и подобию.
Ранее за государственную измену был задержан работавший на СБУ гражданин России, который входил в структуру охраны посольства Великобритании в Москве. По указанию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) он собирал секретные сведения о системе безопасности дипмиссии, графике внутренних мероприятий и домашних адресах сотрудников. С помощью этих данных Киев планировал совершить теракты против посла Найджела Кейси и других дипломатов, чтобы затем обвинить Россию, втянуть Великобританию в прямое военное столкновение с РФ и выбить новые поставки оружия с санкциями.
На обнародованном видео допроса задержанный агент СБУ сам подробно рассказал о планах Киева атаковать резиденцию посла на Софийской набережной.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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