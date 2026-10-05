Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев - 05.10.2026 Украина.ру
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Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев
Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев - 05.10.2026 Украина.ру
Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев
Командир орудия ВС РФ младший сержант Андрей Игнатенко вытащил в пункт эвакуации двоих артиллеристов, раненых дроном "Баба-Яга", при этом один из них из-за контузии не мог самостоятельно передвигаться. Об этом в ночь на 5 октября сообщили в Минобороны РФ
2026-10-05T04:37
2026-10-05T04:42
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сво
спецоперация
вс рф
боец
герои
военнослужащий
раненые
эвакуация
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Огневая позиция батареи Игнатенко подверглась внезапной атаке ударного беспилотника типа "Баба-Яга", сбросившего на неё боеприпас. В результате этого двое бойцов получили осколочные ранения различной степени тяжести, один из них был контужен и не мог самостоятельно передвигаться."Младший сержант Игнатенко, рискуя собственной жизнью, под угрозой повторного поражения с воздуха в одиночку вытащил раненых из опасной зоны и доставил их в пункт эвакуации, обеспечивая постоянный контроль их состояния", — говорится в сообщении ведомства.Благодаря мужеству и самоотверженности Игнатенко раненые артиллеристы были оперативно эвакуированы в медицинское подразделение, где им была оказана квалифицированная помощь, отмечает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что стрелок мобильной группы группировки "Север" с позывным Коха после подрыва автомобиля на мине вынес раненого водителя на плечах через открытый участок местности под угрозой повторных атак беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, ВС РФ, боец, герои, военнослужащий, раненые, эвакуация, спасение, БПЛА, атака БПЛА, дроны, Удары дронами, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев

04:37 05.10.2026 (обновлено: 04:42 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр"
Боевая работа пушки Гиацинт-Б группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Командир орудия ВС РФ младший сержант Андрей Игнатенко вытащил в пункт эвакуации двоих артиллеристов, раненых дроном "Баба-Яга", при этом один из них из-за контузии не мог самостоятельно передвигаться. Об этом в ночь на 5 октября сообщили в Минобороны РФ
Огневая позиция батареи Игнатенко подверглась внезапной атаке ударного беспилотника типа "Баба-Яга", сбросившего на неё боеприпас. В результате этого двое бойцов получили осколочные ранения различной степени тяжести, один из них был контужен и не мог самостоятельно передвигаться.
"Младший сержант Игнатенко, рискуя собственной жизнью, под угрозой повторного поражения с воздуха в одиночку вытащил раненых из опасной зоны и доставил их в пункт эвакуации, обеспечивая постоянный контроль их состояния", — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря мужеству и самоотверженности Игнатенко раненые артиллеристы были оперативно эвакуированы в медицинское подразделение, где им была оказана квалифицированная помощь, отмечает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что стрелок мобильной группы группировки "Север" с позывным Коха после подрыва автомобиля на мине вынес раненого водителя на плечах через открытый участок местности под угрозой повторных атак беспилотников.
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