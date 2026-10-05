https://ukraina.ru/20261005/geroi-svo-riskuya-zhiznyu-vytaschil-ranenykh-iz-opasnoy-zony-1083604302.html

Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев

Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев - 05.10.2026 Украина.ру

Герои СВО: спас двоих раненых "Бабой Ягой" сослуживцев

Командир орудия ВС РФ младший сержант Андрей Игнатенко вытащил в пункт эвакуации двоих артиллеристов, раненых дроном "Баба-Яга", при этом один из них из-за контузии не мог самостоятельно передвигаться. Об этом в ночь на 5 октября сообщили в Минобороны РФ

2026-10-05T04:37

2026-10-05T04:37

2026-10-05T04:42

украина.ру

россия

сво

спецоперация

вс рф

боец

герои

военнослужащий

раненые

эвакуация

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Огневая позиция батареи Игнатенко подверглась внезапной атаке ударного беспилотника типа "Баба-Яга", сбросившего на неё боеприпас. В результате этого двое бойцов получили осколочные ранения различной степени тяжести, один из них был контужен и не мог самостоятельно передвигаться."Младший сержант Игнатенко, рискуя собственной жизнью, под угрозой повторного поражения с воздуха в одиночку вытащил раненых из опасной зоны и доставил их в пункт эвакуации, обеспечивая постоянный контроль их состояния", — говорится в сообщении ведомства.Благодаря мужеству и самоотверженности Игнатенко раненые артиллеристы были оперативно эвакуированы в медицинское подразделение, где им была оказана квалифицированная помощь, отмечает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что стрелок мобильной группы группировки "Север" с позывным Коха после подрыва автомобиля на мине вынес раненого водителя на плечах через открытый участок местности под угрозой повторных атак беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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