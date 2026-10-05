https://ukraina.ru/20261005/prozhigayut-metall-nasonov-o-tom-kak-usatye-gerani-razryvayut-trosy-mostov-cherez-dnepr-1083600971.html

"Прожигают металл": Насонов о том, как усатые "Герани" разрывают тросы мостов через Днепр

"Прожигают металл": Насонов о том, как усатые "Герани" разрывают тросы мостов через Днепр - 05.10.2026 Украина.ру

"Прожигают металл": Насонов о том, как усатые "Герани" разрывают тросы мостов через Днепр

Многие мостовые переправы создаются на эффекте натянутых тросов. При попадании по ним вся конструкция ломается из-за перераспределения нагрузки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-10-05T04:30

2026-10-05T04:30

2026-10-05T04:30

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Журналист сообщил, что российские военные стали применять усатые "Герани" (их так прозвали из-за внешних отличительных признаков) с кумулятивной режущей боевой частью. Они спиливают верхушки ЛЭП и взялись за стальные тросы, которые поддерживают вантовый Южный мост через Днепр в Киеве.Отвечая на вопрос о том, как именно работают новые "Герани", собеседник Украина.ру объяснил механизм их действия.Насонов заявил, что при подлёте срабатывают определённые стопоры двигателей, включается датчик, и при соприкосновении именно с металлическими опорами срабатывает взрыватель. "В каких-то случаях это кумулятивный взрыв, который прожигает металл, в каких-то происходит обычный взрыв", — пояснил он.По словам аналитика, таким образом образуется так называемый "вау-эффект", когда поражается такая малоразмерная цель. "Вы правильно сказали, что многие мостовые переправы создаются на эффекте натянутых тросов. При попадании вся конструкция ломается из-за перераспределения нагрузки, и устойчивость моста нарушается", — отметил он.Насонов подчеркнул, что этого эффекта раньше рассчитывали достичь тяжелыми ФАБами. "Теперь это возможно без серьёзных финансовых вложений с высокой точностью и результатом", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.

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