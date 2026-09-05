https://ukraina.ru/20260905/poklad-po-klichke-dushitel-chem-proslavilsya-novyy-glava-sbu--1083024733.html

Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ

Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ - 05.09.2026 Украина.ру

Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ

Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад пытал людей удушением и электрошокером, за что получил кличку "Душитель". Об этом стало известно из докладв Molfar Intelligence Institute

2026-09-05T10:34

2026-09-05T10:34

2026-09-05T10:34

новости

киев

полтавская область

россия

василий прозоров

сбу

дкр

айдар

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075773265_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a241fda93d13b021a45f2c2ecaeab6ca.jpg

"В 2017 году группой сотрудников ДКР СБУ во главе с Александром Покладом был похищен Павел Заярнюк, которого Поклад очень долго пытал удушением, электрошоком и другими способами, выбивая показания о подготовке вооружённого переворота", — говорится в документе.В 2021 году Заярнюка приговорили к шести годам за подготовку госпереворота с помощью боевиков "Айдара"*. Он вину не признал, заявив о фальсификации дела.Это не единственный эпизод. В сентябре 2019 года СМИ сообщали о жестоком избиении задержанного сотрудниками СБУ в лесу. На фоне недавней перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве методы нового главы спецслужбы вновь привлекли внимание.В ночь на 2 сентября в Днепровском районе Киева произошла перестрелка между СБУ и ГУР. Зеленский назвал случившееся "абсолютно позорной ситуацией" и уволил заместителей глав обоих ведомств. Позже в главном здании СБУ прогремел взрыв.Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что конфликт между спецслужбами вышел на новый уровень — началась публикация компромата. Всплыл и доклад Molfar о криминальных связях Поклада. По словам Прозорова, в конце 1990-х — начале 2000-х под руководством Поклада в Полтавской области действовала ОПГ, члены которой впоследствии заняли высокие посты в политике.ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.О конфликте ГУР и СБУ – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в КиевеБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация

киев

полтавская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, полтавская область, россия, василий прозоров, сбу, дкр, айдар, владимир зеленский