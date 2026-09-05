https://ukraina.ru/20260905/poklad-po-klichke-dushitel-chem-proslavilsya-novyy-glava-sbu--1083024733.html
Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ
Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ - 05.09.2026 Украина.ру
Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ
Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад пытал людей удушением и электрошокером, за что получил кличку "Душитель". Об этом стало известно из докладв Molfar Intelligence Institute
2026-09-05T10:34
2026-09-05T10:34
2026-09-05T10:34
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"В 2017 году группой сотрудников ДКР СБУ во главе с Александром Покладом был похищен Павел Заярнюк, которого Поклад очень долго пытал удушением, электрошоком и другими способами, выбивая показания о подготовке вооружённого переворота", — говорится в документе.В 2021 году Заярнюка приговорили к шести годам за подготовку госпереворота с помощью боевиков "Айдара"*. Он вину не признал, заявив о фальсификации дела.Это не единственный эпизод. В сентябре 2019 года СМИ сообщали о жестоком избиении задержанного сотрудниками СБУ в лесу. На фоне недавней перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве методы нового главы спецслужбы вновь привлекли внимание.В ночь на 2 сентября в Днепровском районе Киева произошла перестрелка между СБУ и ГУР. Зеленский назвал случившееся "абсолютно позорной ситуацией" и уволил заместителей глав обоих ведомств. Позже в главном здании СБУ прогремел взрыв.Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что конфликт между спецслужбами вышел на новый уровень — началась публикация компромата. Всплыл и доклад Molfar о криминальных связях Поклада. По словам Прозорова, в конце 1990-х — начале 2000-х под руководством Поклада в Полтавской области действовала ОПГ, члены которой впоследствии заняли высокие посты в политике.ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.О конфликте ГУР и СБУ – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в КиевеБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация
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новости, киев, полтавская область, россия, василий прозоров, сбу, дкр, айдар, владимир зеленский
Новости, Киев, Полтавская область, Россия, Василий Прозоров, СБУ, ДКР, Айдар, Владимир Зеленский
Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ
Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад пытал людей удушением и электрошокером, за что получил кличку "Душитель". Об этом стало известно из докладв Molfar Intelligence Institute
"В 2017 году группой сотрудников ДКР СБУ во главе с Александром Покладом был похищен Павел Заярнюк, которого Поклад очень долго пытал удушением, электрошоком и другими способами, выбивая показания о подготовке вооружённого переворота", — говорится в документе.
В 2021 году Заярнюка приговорили к шести годам за подготовку госпереворота с помощью боевиков "Айдара"*. Он вину не признал, заявив о фальсификации дела.
Это не единственный эпизод. В сентябре 2019 года СМИ сообщали о жестоком избиении задержанного сотрудниками СБУ в лесу. На фоне недавней перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве методы нового главы спецслужбы вновь привлекли внимание.
В ночь на 2 сентября в Днепровском районе Киева произошла перестрелка между СБУ и ГУР. Зеленский назвал случившееся "абсолютно позорной ситуацией" и уволил заместителей глав обоих ведомств. Позже в главном здании СБУ прогремел взрыв.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что конфликт между спецслужбами вышел на новый уровень — началась публикация компромата. Всплыл и доклад Molfar о криминальных связях Поклада. По словам Прозорова, в конце 1990-х — начале 2000-х под руководством Поклада в Полтавской области действовала ОПГ, члены которой впоследствии заняли высокие посты в политике.
ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.
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