https://ukraina.ru/20261005/dmitriev-zayavil-o-prostykh-zhelaniyakh-kantslera-germanii-mertsa-1083603922.html

Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца

Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца - 05.10.2026 Украина.ру

Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет "простого" и, видимо, исторически привычного — чтобы немцы перестали лениться и больше работали на войну. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вечером 4 октября написал в соцсети X

2026-10-05T04:10

2026-10-05T04:10

2026-10-05T04:10

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В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии Мерц и министр экономики Катарина Райхе прибыли в Киев с незаявленным визитом. В столице незалежной канцлер почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины.Дмитриев в соцсети прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель, которая заявила, что недовольство немцев миллиардными вливаниями ФРГ в Киев усиливается."Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага — и всё это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира", — написал Дмитриев, отметив, что канцлера продолжают поддерживать всего 10% немцев.Тезис о подобном размене социальных благ отсылает нас к милитаристской традиции германского государства с его печально известным лозунгом "пушки вместо масла", который появился в 1936 году. Его автором считается один из высокопоставленных функционеров нацистской Германии, заместитель фюрера Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольф Гесс.Ранее о родстве современного немецкого режима с его нацистскими прародителями недвусмысленно заявила украинский историк Марта Гавришко, комментируя ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ещё пяти глав европейских стран.Подробнее об этом - в публикации "Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, германия, фридрих мерц, украина, милитаризация, милитаризм, военная помощь украине, социальная политика, русофобия