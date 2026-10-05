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Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца
Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца - 05.10.2026 Украина.ру
Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца
Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет "простого" и, видимо, исторически привычного — чтобы немцы перестали лениться и больше работали на войну. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вечером 4 октября написал в соцсети X
2026-10-05T04:10
2026-10-05T04:10
2026-10-05T04:10
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В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии Мерц и министр экономики Катарина Райхе прибыли в Киев с незаявленным визитом. В столице незалежной канцлер почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины.Дмитриев в соцсети прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель, которая заявила, что недовольство немцев миллиардными вливаниями ФРГ в Киев усиливается."Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага — и всё это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира", — написал Дмитриев, отметив, что канцлера продолжают поддерживать всего 10% немцев.Тезис о подобном размене социальных благ отсылает нас к милитаристской традиции германского государства с его печально известным лозунгом "пушки вместо масла", который появился в 1936 году. Его автором считается один из высокопоставленных функционеров нацистской Германии, заместитель фюрера Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольф Гесс.Ранее о родстве современного немецкого режима с его нацистскими прародителями недвусмысленно заявила украинский историк Марта Гавришко, комментируя ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ещё пяти глав европейских стран.Подробнее об этом - в публикации "Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, германия, фридрих мерц, украина, милитаризация, милитаризм, военная помощь украине, социальная политика, русофобия
Украина.ру, Новости, Россия, Кирилл Дмитриев, Германия, Фридрих Мерц, Украина, милитаризация, милитаризм, военная помощь Украине, социальная политика, Русофобия
Дмитриев заявил о "простых" желаниях канцлера Германии Мерца
Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет "простого" и, видимо, исторически привычного — чтобы немцы перестали лениться и больше работали на войну. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вечером 4 октября написал в соцсети X
В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии Мерц и министр экономики Катарина Райхе прибыли в Киев с незаявленным визитом. В столице незалежной канцлер почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины.
Дмитриев в соцсети прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель, которая заявила, что недовольство немцев миллиардными вливаниями ФРГ в Киев усиливается.
"Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага — и всё это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира", — написал Дмитриев, отметив, что канцлера продолжают поддерживать всего 10% немцев.
Тезис о подобном размене социальных благ отсылает нас к милитаристской традиции германского государства с его печально известным лозунгом "пушки вместо масла", который появился в 1936 году. Его автором считается один из высокопоставленных функционеров нацистской Германии, заместитель фюрера Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольф Гесс.
Ранее о родстве современного немецкого режима с его нацистскими прародителями недвусмысленно заявила украинский историк Марта Гавришко, комментируя ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ещё пяти глав европейских стран.
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