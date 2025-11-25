ГБР разоблачило разворовывание средств на закупках генераторов для ВСУ - 25.11.2025 Украина.ру
ГБР разоблачило разворовывание средств на закупках генераторов для ВСУ
ГБР разоблачило разворовывание средств на закупках генераторов для ВСУ
2025-11-25T13:51
2025-11-25T13:51
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072149512_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_124f954a6b01a41a48db98bd28e12aeb.jpg
Во Львовской области выявлено незаконное присвоение более 10 млн грн при закупке генераторов для украинской армии. Об этом 25 ноября проинформировало Государственное бюро расследований Украины
ГБР разоблачило должностных лиц одной из воинских частей Львовской области. Они попались на присвоении средств, выделенных на закупку генераторов для военнослужащих.
"О подозрении сообщено командиру воинской части, начальнику инженерной службы и гражданской соучастнице, которая помогала реализовать сделку", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что должностные лица неназванной в/ч в сговоре с предпринимателем заключили договор на закупку 133 генераторов.
"Их реальная рыночная стоимость составила почти 7 млн ​​грн, однако должностные лица приобрели оборудование в 2,5 раза дороже – более 17 млн ​​грн. Таким образом, 10,2 млн грн государственных средств было безосновательно перечислено поставщику и присвоено. В дальнейшем эти средства были проведены через подставные фирмы и разделены между участниками схемы", - рассказали в ГБР.
Всех троих подозревают в совершении уголовного преступления - присвоении имущества в особо крупных размерах, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Военнослужащие отстранены от должностей", - уточнили ГБР.
Там также отметили, что принимаются меры по возвращению государству нанесенного ущерба.
Накануне стало известно, что Такер Карлсон обвинил The Wall Street Journal в сокрытии информации о коррупции со стороны Андрея Ермака
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
