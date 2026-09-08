В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону - 08.09.2026 Украина.ру
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В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону
В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону - 08.09.2026 Украина.ру
В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону
В Шебекино Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу ранение получил мужчина. Об этом оперштаб региона вечером 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-08T00:45
2026-09-08T00:45
украина.ру
россия
белгородская область
шебекино
всу
вооруженные силы украины
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
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Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов."ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара FPV-дрона по микроавтобусу мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено", — говорится в сообщении.Кроме того, FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори Белгородского округа, где было повреждено остекление квартиры. Удары по частным домам также были нанесены в селе Новая Таволжанка, в поселке Октябрьский, в поселке Красная Яруга, в хуторе Петровский Ракитянского округа. В ряде населённых пунктов пострадали автомобили и хозяйственные строения."В Валуйском округе в селе Казинка дрон сдетонировал перед частным домом — повреждено остекление. При атаке второго дрона посечена ГАЗель. В селе Посохово от удара FPV-дрона повреждены ворота частного дома", — добавили в оперштабе региона.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли мужчина и женьщина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, шебекино, всу, вооруженные силы украины, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, раненые, военные преступления, fpv-дрон, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Шебекино, ВСУ, Вооруженные силы Украины, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, раненые, Военные преступления, fpv-дрон, СВО, Спецоперация

В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону

00:45 08.09.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Шебекино Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу ранение получил мужчина. Об этом оперштаб региона вечером 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов.
"ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара FPV-дрона по микроавтобусу мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено", — говорится в сообщении.
Кроме того, FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори Белгородского округа, где было повреждено остекление квартиры. Удары по частным домам также были нанесены в селе Новая Таволжанка, в поселке Октябрьский, в поселке Красная Яруга, в хуторе Петровский Ракитянского округа. В ряде населённых пунктов пострадали автомобили и хозяйственные строения.
"В Валуйском округе в селе Казинка дрон сдетонировал перед частным домом повреждено остекление. При атаке второго дрона посечена ГАЗель. В селе Посохово от удара FPV-дрона повреждены ворота частного дома", — добавили в оперштабе региона.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли мужчина и женьщина.
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