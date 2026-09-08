https://ukraina.ru/20260908/v-shebekino-bespilotnik-vsu-udaril-po-mikroavtobusu-svodka-po-regionu-1083064786.html

В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону

В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону - 08.09.2026 Украина.ру

В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону

В Шебекино Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу ранение получил мужчина. Об этом оперштаб региона вечером 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-08T00:45

2026-09-08T00:45

2026-09-08T00:45

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Белгородская область находится в числе приграничных регионов России, мирные жители и гражданские объекты которых непрерывно подвергаются террористическим атакам киевских нацистов."ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель. В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара FPV-дрона по микроавтобусу мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено", — говорится в сообщении.Кроме того, FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори Белгородского округа, где было повреждено остекление квартиры. Удары по частным домам также были нанесены в селе Новая Таволжанка, в поселке Октябрьский, в поселке Красная Яруга, в хуторе Петровский Ракитянского округа. В ряде населённых пунктов пострадали автомобили и хозяйственные строения."В Валуйском округе в селе Казинка дрон сдетонировал перед частным домом — повреждено остекление. При атаке второго дрона посечена ГАЗель. В селе Посохово от удара FPV-дрона повреждены ворота частного дома", — добавили в оперштабе региона.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли мужчина и женьщина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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