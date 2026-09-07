https://ukraina.ru/20260907/youtube-zablokiroval-dostup-ukraintsev-k-kanalam-rossiyskikh-muzykantov---snbo-ukrainy-1083062892.html

YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины

YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины - 07.09.2026 Украина.ру

YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины

YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов и других лиц, к которым есть претензии со стороны киевского режима. Об этом 7 сентября сообщил телеграм-канал "Центра противодействия дезинформации" Совета нацбезопасности и обороны Украины

2026-09-07T18:58

2026-09-07T18:58

2026-09-07T18:58

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"Основная часть заблокированных каналов-это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО", - сказано в публикации.Там отмечено, что заблокированы каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, группы "Пелагея", Дениса Майданова, Юлии Чичериной, а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла. Заблокированы также ресурсы компаний, находящихся под санкциями нынешнего руководства Украины. При этом упомянута Kaspersky Russia."Центр противодействия дезинформации" СНБО Украины опубликовал своё сообщение с орфографическими ошибками. До этого на Украине грозились заблокировать Telegram и создать свой аналог. СНБО рассматривал соответствующие инициативы.В августе компания YouTube (Google) отреагировала на жалобы русофобов, заблокировав доступ жителей Украины к каналам российского мультфильма "Маша и Медведь". При этом компания сослалась на официальное требование о соблюдении санкционного законодательства в государственных предписаниях Украины. До этого компания отказывались от дискриминационных практик и игнорировала предписания госорганов России.Украинские пользователи соцсетей делятся советами по обходу блокировок доступа к контенту, заблокированному по доносам русофобов. Также посредством соцсетей и мессенджеров происходит активный книгообмен русскоязычной литературой, запрещённой киевским режимом. После начала СВО администрация YouTube активно помогает русофобам из разных стран. Их доносы становятся основанием для блокировок российских, белорусских и других каналов на этой популярной видеоплатформе. При этом YouTube содействует продвижению русофобской дезинформации с призывами убивать русских, совершать теракты и другие криминальные деяния. В таких обстоятельствах власти России приняли решение о "замедлении" видеоплатформы, что стало поводом для заявлений о якобы "ущемлении свободы слова" и нарушении неких норм, которых русофобы сами не придерживаются.Ранее на эту тему: Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильныБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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