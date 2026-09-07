https://ukraina.ru/20260907/youtube-zablokiroval-dostup-ukraintsev-k-kanalam-rossiyskikh-muzykantov---snbo-ukrainy-1083062892.html
YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины
YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины - 07.09.2026 Украина.ру
YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины
YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов и других лиц, к которым есть претензии со стороны киевского режима. Об этом 7 сентября сообщил телеграм-канал "Центра противодействия дезинформации" Совета нацбезопасности и обороны Украины
2026-09-07T18:58
2026-09-07T18:58
2026-09-07T18:58
новости
украина
россия
филипп киркоров
сергей лазарев
валерия
youtube
снбо
русофобия
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103145/13/1031451338_0:56:1069:657_1920x0_80_0_0_91a175fabeb879fd55aec0dca2d47bb3.jpg
"Основная часть заблокированных каналов-это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО", - сказано в публикации.Там отмечено, что заблокированы каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, группы "Пелагея", Дениса Майданова, Юлии Чичериной, а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла. Заблокированы также ресурсы компаний, находящихся под санкциями нынешнего руководства Украины. При этом упомянута Kaspersky Russia."Центр противодействия дезинформации" СНБО Украины опубликовал своё сообщение с орфографическими ошибками. До этого на Украине грозились заблокировать Telegram и создать свой аналог. СНБО рассматривал соответствующие инициативы.В августе компания YouTube (Google) отреагировала на жалобы русофобов, заблокировав доступ жителей Украины к каналам российского мультфильма "Маша и Медведь". При этом компания сослалась на официальное требование о соблюдении санкционного законодательства в государственных предписаниях Украины. До этого компания отказывались от дискриминационных практик и игнорировала предписания госорганов России.Украинские пользователи соцсетей делятся советами по обходу блокировок доступа к контенту, заблокированному по доносам русофобов. Также посредством соцсетей и мессенджеров происходит активный книгообмен русскоязычной литературой, запрещённой киевским режимом. После начала СВО администрация YouTube активно помогает русофобам из разных стран. Их доносы становятся основанием для блокировок российских, белорусских и других каналов на этой популярной видеоплатформе. При этом YouTube содействует продвижению русофобской дезинформации с призывами убивать русских, совершать теракты и другие криминальные деяния. В таких обстоятельствах власти России приняли решение о "замедлении" видеоплатформы, что стало поводом для заявлений о якобы "ущемлении свободы слова" и нарушении неких норм, которых русофобы сами не придерживаются.Ранее на эту тему: Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильныБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103145/13/1031451338_59:0:1011:714_1920x0_80_0_0_d3e267fd36c42338181c31ed9ead6836.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, филипп киркоров, сергей лазарев, валерия, youtube, снбо, русофобия, шоу-бизнес, музыка, музыкант, ситуация на украине сегодня, антироссийские санкции, мир без границ, telegram
Новости, Украина, Россия, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Youtube, СНБО, Русофобия, шоу-бизнес, музыка, музыкант, ситуация на Украине сегодня, антироссийские санкции, Мир без границ, Telegram
YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины
YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов и других лиц, к которым есть претензии со стороны киевского режима. Об этом 7 сентября сообщил телеграм-канал "Центра противодействия дезинформации" Совета нацбезопасности и обороны Украины
"Основная часть заблокированных каналов-это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО", - сказано в публикации.
Там отмечено, что заблокированы каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, группы "Пелагея", Дениса Майданова, Юлии Чичериной, а также оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла.
Заблокированы также ресурсы компаний, находящихся под санкциями нынешнего руководства Украины. При этом упомянута Kaspersky Russia.
"Центр противодействия дезинформации" СНБО Украины опубликовал своё сообщение с орфографическими ошибками.
До этого на Украине грозились заблокировать Telegram и создать свой аналог. СНБО рассматривал соответствующие инициативы.
В августе компания YouTube (Google) отреагировала на жалобы русофобов, заблокировав доступ жителей Украины к каналам российского мультфильма "Маша и Медведь". При этом компания сослалась на официальное требование о соблюдении санкционного законодательства в государственных предписаниях Украины. До этого компания отказывались от дискриминационных практик и игнорировала предписания госорганов России.
Украинские пользователи соцсетей делятся советами по обходу блокировок доступа к контенту, заблокированному по доносам русофобов. Также посредством соцсетей и мессенджеров происходит активный книгообмен русскоязычной литературой, запрещённой киевским режимом.
После начала СВО администрация YouTube активно помогает русофобам из разных стран. Их доносы становятся основанием для блокировок российских, белорусских и других каналов на этой популярной видеоплатформе. При этом YouTube содействует продвижению русофобской дезинформации с призывами убивать русских, совершать теракты и другие криминальные деяния. В таких обстоятельствах власти России приняли решение о "замедлении" видеоплатформы, что стало поводом для заявлений о якобы "ущемлении свободы слова" и нарушении неких норм, которых русофобы сами не придерживаются.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.