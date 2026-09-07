ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице - 07.09.2026 Украина.ру
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ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице
ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице - 07.09.2026 Украина.ру
ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице
Мужчина, получивший тяжёлое ранение при ударе ВСУ по рынку в Энергодаре, умер в больнице, число пострадавших достигло девяти человек. Об этом глава администрации Энергодара Максим Пухов вечером 6 сентября сообщил в канале на платформе MAX
2026-09-07T01:47
2026-09-07T01:47
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Киевский режим днём дважды атаковал рынок на Казацкой. Ранее сообщалось, что в результате первого удара пострадали шесть человек, позже стало известно, что всего в результате атак ВСУ на мирных жителей Энергодара ранения получили девять человек."Но самая трагическая новость — есть погибший. Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днём был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — сообщил Пухов.Среди пострадавших от первого удара — пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести."Угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь", — уточнил глава города.Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Горловку в ДНР. Также ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, всу, вооруженные силы украины, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, погибшие, раненые, военные преступления, пво, вс рф, сво, спецоперация
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ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице

01:47 07.09.2026
 
© Фото : пресс-служба главы ЭнергодараПоследствия удара ВСУ по рынку в Энергодаре 6 сентября 2026 года
Последствия удара ВСУ по рынку в Энергодаре 6 сентября 2026 года - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : пресс-служба главы Энергодара
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Мужчина, получивший тяжёлое ранение при ударе ВСУ по рынку в Энергодаре, умер в больнице, число пострадавших достигло девяти человек. Об этом глава администрации Энергодара Максим Пухов вечером 6 сентября сообщил в канале на платформе MAX
Киевский режим днём дважды атаковал рынок на Казацкой. Ранее сообщалось, что в результате первого удара пострадали шесть человек, позже стало известно, что всего в результате атак ВСУ на мирных жителей Энергодара ранения получили девять человек.
"Но самая трагическая новость — есть погибший. Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днём был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — сообщил Пухов.
Среди пострадавших от первого удара — пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести.
"Угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь", — уточнил глава города.
Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Горловку в ДНР. Также ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые.
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