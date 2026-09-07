https://ukraina.ru/20260907/vsu-dvazhdy-udarili-po-rynku-v-energodare-devyat-ranenykh-muzhchina-umer-v-bolnitse-1083043637.html

ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице

ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице - 07.09.2026 Украина.ру

ВСУ дважды ударили по рынку в Энергодаре: девять раненых, мужчина умер в больнице

Мужчина, получивший тяжёлое ранение при ударе ВСУ по рынку в Энергодаре, умер в больнице, число пострадавших достигло девяти человек. Об этом глава администрации Энергодара Максим Пухов вечером 6 сентября сообщил в канале на платформе MAX

2026-09-07T01:47

2026-09-07T01:47

2026-09-07T01:47

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Киевский режим днём дважды атаковал рынок на Казацкой. Ранее сообщалось, что в результате первого удара пострадали шесть человек, позже стало известно, что всего в результате атак ВСУ на мирных жителей Энергодара ранения получили девять человек."Но самая трагическая новость — есть погибший. Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днём был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — сообщил Пухов.Среди пострадавших от первого удара — пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести."Угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь", — уточнил глава города.Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Горловку в ДНР. Также ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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