https://ukraina.ru/20260906/udar-po-mirnym-fpv-dron-vsu-porazil-rynok-v-energodare-1083038957.html
Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре
Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре - 06.09.2026 Украина.ру
Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре
ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Максим Пухов на платформе MAX
2026-09-06T14:49
2026-09-06T14:49
2026-09-06T14:49
спецоперация
сво
энергодар
европа
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
росатом
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"Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на улице Казацкая. В результате удара FPV-дрона есть раненые. Все доставлены в больницу, помощь оказывается", — написал он.Число пострадавших не уточняется, по предварительным данным, ранения лёгкие.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Город и объекты станции регулярно подвергаются атакам с конца апреля. Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявлял, что ВСУ ежедневно бьют по энергетической и социальной инфраструктуре: школам, больницам, системам водоснабжения и связи.Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую областьБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
энергодар
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Украина.ру
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Украина.ру
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спецоперация, сво, энергодар, европа, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, росатом
Спецоперация, СВО, Энергодар, Европа, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Росатом
Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре
ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Максим Пухов на платформе MAX
"Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на улице Казацкая. В результате удара FPV-дрона есть раненые. Все доставлены в больницу, помощь оказывается", — написал он.
Число пострадавших не уточняется, по предварительным данным, ранения лёгкие.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Город и объекты станции регулярно подвергаются атакам с конца апреля.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявлял, что ВСУ ежедневно бьют по энергетической и социальной инфраструктуре: школам, больницам, системам водоснабжения и связи.
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* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.