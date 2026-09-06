Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре - 06.09.2026 Украина.ру
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Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре
Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре - 06.09.2026 Украина.ру
Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре
ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Максим Пухов на платформе MAX
2026-09-06T14:49
2026-09-06T14:49
спецоперация
сво
энергодар
европа
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
росатом
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"Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на улице Казацкая. В результате удара FPV-дрона есть раненые. Все доставлены в больницу, помощь оказывается", — написал он.Число пострадавших не уточняется, по предварительным данным, ранения лёгкие.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Город и объекты станции регулярно подвергаются атакам с конца апреля. Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявлял, что ВСУ ежедневно бьют по энергетической и социальной инфраструктуре: школам, больницам, системам водоснабжения и связи.Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую областьБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, энергодар, европа, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, росатом
Спецоперация, СВО, Энергодар, Европа, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Росатом

Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре

14:49 06.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Максим Пухов на платформе MAX
"Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на улице Казацкая. В результате удара FPV-дрона есть раненые. Все доставлены в больницу, помощь оказывается", — написал он.
Число пострадавших не уточняется, по предварительным данным, ранения лёгкие.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Город и объекты станции регулярно подвергаются атакам с конца апреля.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявлял, что ВСУ ежедневно бьют по энергетической и социальной инфраструктуре: школам, больницам, системам водоснабжения и связи.
Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую область
Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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