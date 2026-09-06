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Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре

Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре - 06.09.2026 Украина.ру

Удар по мирным: FPV-дрон ВСУ поразил рынок в Энергодаре

ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил глава администрации города Максим Пухов на платформе MAX

2026-09-06T14:49

2026-09-06T14:49

2026-09-06T14:49

спецоперация

сво

энергодар

европа

запорожская область

владимир путин

вооруженные силы украины

запорожская аэс

росатом

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"Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на улице Казацкая. В результате удара FPV-дрона есть раненые. Все доставлены в больницу, помощь оказывается", — написал он.Число пострадавших не уточняется, по предварительным данным, ранения лёгкие.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Город и объекты станции регулярно подвергаются атакам с конца апреля. Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявлял, что ВСУ ежедневно бьют по энергетической и социальной инфраструктуре: школам, больницам, системам водоснабжения и связи.Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую областьБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.

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спецоперация, сво, энергодар, европа, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, росатом