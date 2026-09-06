Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября - 06.09.2026 Украина.ру
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Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября
Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября - 06.09.2026 Украина.ру
Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября
После трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Киев. Но маршрут — сначала Москва, потом Киев — уже вызвал истерику в Европе и панику на Банковой. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-06T18:00
2026-09-06T18:00
эксклюзив
киев
москва
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
украина.ру
bloomberg
ес
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер добрались до Киева на поезде. "Это уже привычный маршрут для всех иностранных гостей Украины", — отметило украинское издание "Страна.ua".Накануне самолет с американскими представителями вылетел из московского Внуково и приземлился в польском Жешуве. Борт прибыл в авиагавань 6 сентября в 02:31 по московскому времени. Затем — поездом до украинской столицы.Маршрут, который разозлил ЕвропуТакая конфигурация маршрута — сначала Москва, потом Киев — вызвала нескрываемое раздражение в Евросоюзе. Посол ЕС в Вашингтоне, литовка Йовита Нелюпшене, упрекнула Уиткоффа и Кушнера в "непоследовательности"."Мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзниками. Москва не изменила своих военных целей. Для нас, европейцев, первоочередная задача остается прежней: обеспечить Украину всем необходимым для самообороны", — заявила она Bloomberg.С таким багажом о посредничестве и думать не приходится. Поэтому спецпосланники президента США Дональда Трампа благоразумно не стали спрашивать у обезумевших от русофобии европейцев, куда им ехать и что обсуждать.Кто встречал американцев в Киеве На вокзале американских посланников встретили глава Офиса президента Кирилл Буданов*, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава СВР Рустем Умеров. Перед встречей с американцами вся эта компания провела совещание с Зеленским.Это первый визит американских переговорщиков на Украину с начала конфликта. Главная задача Уиткоффа и Кушнера — передать украинскому руководству оценки и наблюдения, полученные от президента России Владимира Путина. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американцы пообещали использовать эту информацию для выхода на прочное мирное урегулирование.Зеленский "с нетерпением ждет", но в Киеве паникаВладимир Зеленский заявил, что "с нетерпением ждет переговоров" и чуть ли не согласовал содержание беседы. Украинская сторона, по его словам, настроена на поиск реалистичных вариантов завершения конфликта. Однако в украинских властных структурах настроения совсем иные. Там полагают, что американцы могут предъявить киевскому лидеру жесткие требования."То, что они едут из Москвы, означает, что Зеленскому везут ультиматум, — написал в соцсети X депутат Верховной Рады Александр Дубинский. — Время игр закончилось — пора принимать решения. И если Зеленский отвергнет предложение Уиткоффа и Кушнера, его личные гарантии безопасности от США будут отозваны со всеми вытекающими последствиями".Дубинский пояснил: Вашингтон может начать кампанию по обвинению Зеленского в коррупции. И в этих обвинениях будет много "убойной конкретики".Чего ждут от переговоровBloomberg сообщает, что посланники якобы вновь предложат обсудить возможный будущий статус Донбасса. Среди вариантов — превращение его в свободную экономическую зону. Телекомпания Al Jazeera в репортаже из Киева указывает: украинская сторона "рассматривает визит скорее как церемониальный", чем как мероприятие, которое "приведет к каким-либо реальным конкретным результатам". Financial Times вторит: "В Киеве не питают больших надежд по поводу переговоров".Почему визит начался с Москвы?Политолог Юрий Светов заявил, что сам факт встречи американских переговорщиков с Владимиром Путиным имеет большое значение. Он обратил внимание: Уиткофф и Кушнер сначала приехали в Москву, и только после этого отправились в Киев."Это показывает, что ключевые решения принимают именно в Москве, и без обсуждения вопросов с российской стороной разговаривать с Киевом бесполезно", — заявил эксперт.Светов напомнил, что условия Москвы были сформулированы еще до начала спецоперации. Он также отметил готовность Трампа участвовать в диалоге, в отличие от Европы, которая уклоняется от контактов с Россией. Дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от позиции Киева.А позиция эта, судя по панике в украинских элитах, — неопределенная. Зеленский "ждет с нетерпением", но его окружение уже готовится к худшему. Ультиматум или предложение — вот вопрос, который пока висит в воздухе. Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".* – внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20260906/s-chem-uitkoff-i-kushner-priekhali-k-putinu-budanov-mirotvorets-khronika-sobytiy-na-utro-6-sentyabrya-1083035737.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, москва, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, украина.ру, bloomberg, ес
Эксклюзив, Киев, Москва, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Украина.ру, bloomberg, ЕС

Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября

18:00 06.09.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 06.09.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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После трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Киев. Но маршрут — сначала Москва, потом Киев — уже вызвал истерику в Европе и панику на Банковой. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер добрались до Киева на поезде.
"Это уже привычный маршрут для всех иностранных гостей Украины", — отметило украинское издание "Страна.ua".
Накануне самолет с американскими представителями вылетел из московского Внуково и приземлился в польском Жешуве. Борт прибыл в авиагавань 6 сентября в 02:31 по московскому времени. Затем — поездом до украинской столицы.
Маршрут, который разозлил Европу
Такая конфигурация маршрута — сначала Москва, потом Киев — вызвала нескрываемое раздражение в Евросоюзе. Посол ЕС в Вашингтоне, литовка Йовита Нелюпшене, упрекнула Уиткоффа и Кушнера в "непоследовательности".
"Мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзниками. Москва не изменила своих военных целей. Для нас, европейцев, первоочередная задача остается прежней: обеспечить Украину всем необходимым для самообороны", — заявила она Bloomberg.
С таким багажом о посредничестве и думать не приходится. Поэтому спецпосланники президента США Дональда Трампа благоразумно не стали спрашивать у обезумевших от русофобии европейцев, куда им ехать и что обсуждать.
Кто встречал американцев в Киеве
На вокзале американских посланников встретили глава Офиса президента Кирилл Буданов*, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава СВР Рустем Умеров. Перед встречей с американцами вся эта компания провела совещание с Зеленским.
Это первый визит американских переговорщиков на Украину с начала конфликта. Главная задача Уиткоффа и Кушнера — передать украинскому руководству оценки и наблюдения, полученные от президента России Владимира Путина. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американцы пообещали использовать эту информацию для выхода на прочное мирное урегулирование.
Зеленский "с нетерпением ждет", но в Киеве паника
Владимир Зеленский заявил, что "с нетерпением ждет переговоров" и чуть ли не согласовал содержание беседы. Украинская сторона, по его словам, настроена на поиск реалистичных вариантов завершения конфликта.
Однако в украинских властных структурах настроения совсем иные. Там полагают, что американцы могут предъявить киевскому лидеру жесткие требования.
"То, что они едут из Москвы, означает, что Зеленскому везут ультиматум, — написал в соцсети X депутат Верховной Рады Александр Дубинский. — Время игр закончилось — пора принимать решения. И если Зеленский отвергнет предложение Уиткоффа и Кушнера, его личные гарантии безопасности от США будут отозваны со всеми вытекающими последствиями".
Дубинский пояснил: Вашингтон может начать кампанию по обвинению Зеленского в коррупции. И в этих обвинениях будет много "убойной конкретики".
Чего ждут от переговоров
Bloomberg сообщает, что посланники якобы вновь предложат обсудить возможный будущий статус Донбасса. Среди вариантов — превращение его в свободную экономическую зону.
Телекомпания Al Jazeera в репортаже из Киева указывает: украинская сторона "рассматривает визит скорее как церемониальный", чем как мероприятие, которое "приведет к каким-либо реальным конкретным результатам".
Financial Times вторит: "В Киеве не питают больших надежд по поводу переговоров".
Почему визит начался с Москвы?
Политолог Юрий Светов заявил, что сам факт встречи американских переговорщиков с Владимиром Путиным имеет большое значение. Он обратил внимание: Уиткофф и Кушнер сначала приехали в Москву, и только после этого отправились в Киев.
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
10:21
С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряПрезидент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Западные СМИ рассказали о роли главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* в переговорах с Россией
"Это показывает, что ключевые решения принимают именно в Москве, и без обсуждения вопросов с российской стороной разговаривать с Киевом бесполезно", — заявил эксперт.
Светов напомнил, что условия Москвы были сформулированы еще до начала спецоперации. Он также отметил готовность Трампа участвовать в диалоге, в отличие от Европы, которая уклоняется от контактов с Россией. Дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от позиции Киева.
А позиция эта, судя по панике в украинских элитах, — неопределенная. Зеленский "ждет с нетерпением", но его окружение уже готовится к худшему. Ультиматум или предложение — вот вопрос, который пока висит в воздухе.
Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".
* – внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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