Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября
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© Фото
После трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Киев. Но маршрут — сначала Москва, потом Киев — уже вызвал истерику в Европе и панику на Банковой. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер добрались до Киева на поезде.
"Это уже привычный маршрут для всех иностранных гостей Украины", — отметило украинское издание "Страна.ua".
Накануне самолет с американскими представителями вылетел из московского Внуково и приземлился в польском Жешуве. Борт прибыл в авиагавань 6 сентября в 02:31 по московскому времени. Затем — поездом до украинской столицы.
Маршрут, который разозлил Европу
Такая конфигурация маршрута — сначала Москва, потом Киев — вызвала нескрываемое раздражение в Евросоюзе. Посол ЕС в Вашингтоне, литовка Йовита Нелюпшене, упрекнула Уиткоффа и Кушнера в "непоследовательности".
"Мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзниками. Москва не изменила своих военных целей. Для нас, европейцев, первоочередная задача остается прежней: обеспечить Украину всем необходимым для самообороны", — заявила она Bloomberg.
С таким багажом о посредничестве и думать не приходится. Поэтому спецпосланники президента США Дональда Трампа благоразумно не стали спрашивать у обезумевших от русофобии европейцев, куда им ехать и что обсуждать.
Кто встречал американцев в Киеве
На вокзале американских посланников встретили глава Офиса президента Кирилл Буданов*, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава СВР Рустем Умеров. Перед встречей с американцами вся эта компания провела совещание с Зеленским.
Это первый визит американских переговорщиков на Украину с начала конфликта. Главная задача Уиткоффа и Кушнера — передать украинскому руководству оценки и наблюдения, полученные от президента России Владимира Путина. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американцы пообещали использовать эту информацию для выхода на прочное мирное урегулирование.
Зеленский "с нетерпением ждет", но в Киеве паника
Владимир Зеленский заявил, что "с нетерпением ждет переговоров" и чуть ли не согласовал содержание беседы. Украинская сторона, по его словам, настроена на поиск реалистичных вариантов завершения конфликта.
Владимир Зеленский заявил, что "с нетерпением ждет переговоров" и чуть ли не согласовал содержание беседы. Украинская сторона, по его словам, настроена на поиск реалистичных вариантов завершения конфликта.
Однако в украинских властных структурах настроения совсем иные. Там полагают, что американцы могут предъявить киевскому лидеру жесткие требования.
"То, что они едут из Москвы, означает, что Зеленскому везут ультиматум, — написал в соцсети X депутат Верховной Рады Александр Дубинский. — Время игр закончилось — пора принимать решения. И если Зеленский отвергнет предложение Уиткоффа и Кушнера, его личные гарантии безопасности от США будут отозваны со всеми вытекающими последствиями".
Дубинский пояснил: Вашингтон может начать кампанию по обвинению Зеленского в коррупции. И в этих обвинениях будет много "убойной конкретики".
Чего ждут от переговоров
Bloomberg сообщает, что посланники якобы вновь предложат обсудить возможный будущий статус Донбасса. Среди вариантов — превращение его в свободную экономическую зону.
Bloomberg сообщает, что посланники якобы вновь предложат обсудить возможный будущий статус Донбасса. Среди вариантов — превращение его в свободную экономическую зону.
Телекомпания Al Jazeera в репортаже из Киева указывает: украинская сторона "рассматривает визит скорее как церемониальный", чем как мероприятие, которое "приведет к каким-либо реальным конкретным результатам".
Financial Times вторит: "В Киеве не питают больших надежд по поводу переговоров".
Почему визит начался с Москвы?
Политолог Юрий Светов заявил, что сам факт встречи американских переговорщиков с Владимиром Путиным имеет большое значение. Он обратил внимание: Уиткофф и Кушнер сначала приехали в Москву, и только после этого отправились в Киев.
Политолог Юрий Светов заявил, что сам факт встречи американских переговорщиков с Владимиром Путиным имеет большое значение. Он обратил внимание: Уиткофф и Кушнер сначала приехали в Москву, и только после этого отправились в Киев.
10:21С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряПрезидент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Западные СМИ рассказали о роли главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* в переговорах с Россией
"Это показывает, что ключевые решения принимают именно в Москве, и без обсуждения вопросов с российской стороной разговаривать с Киевом бесполезно", — заявил эксперт.
Светов напомнил, что условия Москвы были сформулированы еще до начала спецоперации. Он также отметил готовность Трампа участвовать в диалоге, в отличие от Европы, которая уклоняется от контактов с Россией. Дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от позиции Киева.
А позиция эта, судя по панике в украинских элитах, — неопределенная. Зеленский "ждет с нетерпением", но его окружение уже готовится к худшему. Ультиматум или предложение — вот вопрос, который пока висит в воздухе.
Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".
* – внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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