Рособоронэкспорт резко нарастил портфель заказов - 07.09.2026 Украина.ру
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Рособоронэкспорт резко нарастил портфель заказов
Рособоронэкспорт резко нарастил портфель заказов - 07.09.2026 Украина.ру
Рособоронэкспорт резко нарастил портфель заказов
Компания "Рособоронэкспорт", входящая в структуру госкорпорации "Ростех", в этом году значительно нарастила портфель оборонных заказов, заявил заместитель председателя "Союзмаш России", генеральный директор компании Александр Михеев. Об этом утром 7 сентября пишет РИА Новости
2026-09-07T05:26
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Как следует из заявления главы единственного российского экспортёра вооружений, портфель его оборонных заказов в настоящий момент превышает уровень предыдущих лет не менее, чем на 20%."Портфель заказов "Рособоронэкспорта" значительно превышает $60 млрд долларов", — сказал Михеев корреспонденту агентства.Напомним, в предыдущие годы портфель заказов экспортёра составлял порядка $50 млрд.Михеев уточнил, что в портфеле заказов имеются контракты на поставку новейших образцов продукции российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В их числе — истребители 5-го поколения Су-57Э, самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, учебно-боевые самолеты Як-130М, средства ПВО, стрелковое оружие.Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые представит многофункциональные стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57Э.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Рособоронэкспорт резко нарастил портфель заказов

05:26 07.09.2026 (обновлено: 05:27 07.09.2026)
 
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Компания "Рособоронэкспорт", входящая в структуру госкорпорации "Ростех", в этом году значительно нарастила портфель оборонных заказов, заявил заместитель председателя "Союзмаш России", генеральный директор компании Александр Михеев. Об этом утром 7 сентября пишет РИА Новости
Как следует из заявления главы единственного российского экспортёра вооружений, портфель его оборонных заказов в настоящий момент превышает уровень предыдущих лет не менее, чем на 20%.
"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" значительно превышает $60 млрд долларов", — сказал Михеев корреспонденту агентства.
Напомним, в предыдущие годы портфель заказов экспортёра составлял порядка $50 млрд.
Михеев уточнил, что в портфеле заказов имеются контракты на поставку новейших образцов продукции российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В их числе — истребители 5-го поколения Су-57Э, самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, учебно-боевые самолеты Як-130М, средства ПВО, стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые представит многофункциональные стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57Э.
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