Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте - 03.09.2026 Украина.ру
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Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте
Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте - 03.09.2026 Украина.ру
Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте
Госкорпорация "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые представит многофункциональные стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе "Ростеха"
2026-09-03T17:48
2026-09-03T17:44
новости
египет
россия
запад
ростех
авиация
су-57
бпла
беспилотники
специальный технологический центр
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Специалистами госкорпорации было разработано семейство таких беспилотников с различными типами крыла. Премьерный показ нового вооружения состоится на площадке международного аэропорта Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября. Организацию единой российской экспозиции обеспечит "Рособоронэкспорт".Ранее в "Ростехе" информировали, что на египетском авиасалоне истребитель Су-57Э впервые будет представлен с принципиально новым арсеналом вооружения. Представленные беспилотники, обладающие малозаметностью для средств ПВО, способны решать широкий спектр боевых задач — от воздушной разведки до поражения наземных целей.Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет с 8 по 10 сентября и соберет ведущих мировых производителей авиатехники. Российская экспозиция, организованная при участии "Рособоронэкспорта", обещает стать одной из центральных на форуме. Су-57Э — экспортная версия российского истребителя пятого поколения, уже вызывающая интерес у потенциальных зарубежных партнеров. Показ новых беспилотных систем в связке с этим самолетом призван наглядно продемонстрировать расширение его боевых возможностей и подтвердить статус России как одного из мировых лидеров в создании авиационных комплексов нового поколения.Ранее в новостях: "Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике" на сайте Украина.ру.
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новости, египет, россия, запад, ростех, авиация, су-57, бпла, беспилотники, специальный технологический центр, выставка, дроны, самолет, истребитель, новости россии, вооружения
Новости, Египет, Россия, Запад, Ростех, авиация, Су-57, БПЛА, беспилотники, Специальный технологический центр, выставка, дроны, самолет, истребитель, новости России, вооружения

Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте

17:48 03.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкСу-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : Пресс-служба ОАК
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Госкорпорация "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые представит многофункциональные стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе "Ростеха"
Специалистами госкорпорации было разработано семейство таких беспилотников с различными типами крыла. Премьерный показ нового вооружения состоится на площадке международного аэропорта Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября. Организацию единой российской экспозиции обеспечит "Рособоронэкспорт".
Ранее в "Ростехе" информировали, что на египетском авиасалоне истребитель Су-57Э впервые будет представлен с принципиально новым арсеналом вооружения. Представленные беспилотники, обладающие малозаметностью для средств ПВО, способны решать широкий спектр боевых задач — от воздушной разведки до поражения наземных целей.
Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет с 8 по 10 сентября и соберет ведущих мировых производителей авиатехники. Российская экспозиция, организованная при участии "Рособоронэкспорта", обещает стать одной из центральных на форуме.
Су-57Э — экспортная версия российского истребителя пятого поколения, уже вызывающая интерес у потенциальных зарубежных партнеров. Показ новых беспилотных систем в связке с этим самолетом призван наглядно продемонстрировать расширение его боевых возможностей и подтвердить статус России как одного из мировых лидеров в создании авиационных комплексов нового поколения.
Ранее в новостях: "Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике" на сайте Украина.ру.
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НовостиЕгипетРоссияЗападРостехавиацияСу-57БПЛАбеспилотникиСпециальный технологический центрвыставкадронысамолетистребительновости Россиивооружения
 
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