https://ukraina.ru/20260903/rostekh-vpervye-pokazhet-stels-bespilotniki-dlya-su-57e-na-aviasalone-v-egipte-1082994083.html

Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте

Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте - 03.09.2026 Украина.ру

Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте

Госкорпорация "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые представит многофункциональные стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе "Ростеха"

2026-09-03T17:48

2026-09-03T17:48

2026-09-03T17:44

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специальный технологический центр

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Специалистами госкорпорации было разработано семейство таких беспилотников с различными типами крыла. Премьерный показ нового вооружения состоится на площадке международного аэропорта Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября. Организацию единой российской экспозиции обеспечит "Рособоронэкспорт".Ранее в "Ростехе" информировали, что на египетском авиасалоне истребитель Су-57Э впервые будет представлен с принципиально новым арсеналом вооружения. Представленные беспилотники, обладающие малозаметностью для средств ПВО, способны решать широкий спектр боевых задач — от воздушной разведки до поражения наземных целей.Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет с 8 по 10 сентября и соберет ведущих мировых производителей авиатехники. Российская экспозиция, организованная при участии "Рособоронэкспорта", обещает стать одной из центральных на форуме. Су-57Э — экспортная версия российского истребителя пятого поколения, уже вызывающая интерес у потенциальных зарубежных партнеров. Показ новых беспилотных систем в связке с этим самолетом призван наглядно продемонстрировать расширение его боевых возможностей и подтвердить статус России как одного из мировых лидеров в создании авиационных комплексов нового поколения.Ранее в новостях: "Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике" на сайте Украина.ру.

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