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Мирошник высмеял планы Киева пополнить военный бюджет за счет порно

Мирошник высмеял планы Киева пополнить военный бюджет за счет порно - 07.09.2026 Украина.ру

Мирошник высмеял планы Киева пополнить военный бюджет за счет порно

Возможная легализация порнографической индустрии на Украине открывает для киевских властей широкое пространство для "налогового креатива", написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник

2026-09-07T12:01

2026-09-07T12:01

2026-09-07T12:08

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Дипломат с иронией заметил, что у украинских депутатов остается еще множество криминальных сфер, которые можно узаконить под предлогом финансовой поддержки государства.Накануне американское издание Wall Street Journal распространило информацию о том, что Верховная рада рассматривает возможность снятия запрета на порнографию исключительно ради изыскания дополнительных источников доходов для военного бюджета. Сейчас соответствующий законопроект, одним из разработчиков которого выступил народный депутат Ярослав Железняк, уже подготовлен к рассмотрению во втором чтении в украинском парламенте.О других резонансных законах Киева - в материале Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, мирошник, ярослав железняк, верховная рада, украина.ру