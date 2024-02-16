Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов - 16.02.2024 Украина.ру
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Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов
Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов - 16.02.2024 Украина.ру
Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом говорится на сайте Верховной Рады
2024-02-16T07:43
2024-02-16T07:46
каннабис
украина
легализация
новости
рада
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"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности &lt;…&gt; возвращен с подписью Владимира Зеленского", - сказано в материале.После подписания закона Зеленским, документ вступит в силу через полгода.Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов".По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес."Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов.Он отметил, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.Зеленский инициировал тему легализации каннабиса еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, но в 2021 году депутаты провалили голосование по законопроекту. Летом 2022 года Кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.Украинский депутат Ярослав Железняк в декабре прошлого года сообщал, что Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ.Политический эксперт Олег Попенко тогда сыронизировал, что вопросы коммуналки и ЖКХ нардепов не интересуют, "зачем им интересы украинцев, ведь ближе торговля разрешениями на выращивание, производство и продажу каннабиоидов". По его словам, Киев создает практически неконтролируемый огромный коррупционный рынок сбыта "с открытыми границами и возможностями".Отдельные формы медицинского каннабиса используют в ряде стран, например в Израиле и Канаде. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их "цивилизованном" употреблении.
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каннабис, украина, легализация, новости, рада
каннабис, Украина, легализация, Новости, Рада

Легализация каннабиса. Зеленский превращает Украину в страну наркоманов

07:43 16.02.2024 (обновлено: 07:46 16.02.2024)
 
© CC0, Pixabayконопля каннабис марихуана
конопля каннабис марихуана
© CC0, Pixabay
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом говорится на сайте Верховной Рады
"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> возвращен с подписью Владимира Зеленского", - сказано в материале.
После подписания закона Зеленским, документ вступит в силу через полгода.
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов".
"Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов", - сказал Смирнов.
По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес.
"Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов.
Он отметил, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.
Зеленский инициировал тему легализации каннабиса еще в 2020 году, когда был кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, но в 2021 году депутаты провалили голосование по законопроекту. Летом 2022 года Кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
Украинский депутат Ярослав Железняк в декабре прошлого года сообщал, что Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении.
Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ.
Политический эксперт Олег Попенко тогда сыронизировал, что вопросы коммуналки и ЖКХ нардепов не интересуют, "зачем им интересы украинцев, ведь ближе торговля разрешениями на выращивание, производство и продажу каннабиоидов". По его словам, Киев создает практически неконтролируемый огромный коррупционный рынок сбыта "с открытыми границами и возможностями".
Отдельные формы медицинского каннабиса используют в ряде стран, например в Израиле и Канаде.
В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их "цивилизованном" употреблении.
26 июля 2023, 10:16
На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисомПеречень заболеваний, при которых будут выписывать каннабис, отсутствует, но уже есть разговоры о более тяжелых наркотических веществах, заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Украинские новости"
 
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