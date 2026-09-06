https://ukraina.ru/20260906/uitkoff-i-kushner-priekhali-v-kiev-chto-zhdut-ot-vizita-emissarov-trampa-na-bankovoy-1083037993.html

Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой

Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой - 06.09.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание "Страна"

2026-09-06T13:17

2026-09-06T13:17

2026-09-06T13:41

новости

украина

россия

киев

стив уиткофф

дональд трамп

джаред кушнер

reuters

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/06/1083038372_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5032d17767db5e2057fd795eea19d4c.jpg

Самолёт с американской делегацией ночью приземлился в польском Жешуве, после чего эмиссары направились на Украину. Ожидается встреча с Владимиром Зеленским. Визит, предварительно, будет непродолжительным.Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", перед переговорами Зеленский проводит совещание со своей командой с — Будановым*, Умеровым и Арахамией. В Киев также прибыли европейские представители, которые присоединятся к обсуждениям.При этом, как сообщает корреспондент Al Jazeera Одри Макэлпайн, на Украине визит рассматривают скорее как "церемониальный", нежели способный привести к конкретным результатам."Хотя, конечно, нам ещё предстоит дождаться итогов этих встреч. На Украине многие считают, что иностранным дипломатам необходимо приехать сюда, чтобы в полной мере понять масштабы войны. Поэтому для украинских чиновников очень важно, чтобы завтра здесь присутствовали представители США", — отметила она.Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, была содержательной, конструктивной и доверительной. Обсуждались идеи по завершению боевых действий и дальнейшие этапы переговоров.Reuters сообщил, что США и Россия обсудили и дальнейшие шаги по урегулированию. Трамп ранее заявил, что его эмиссары везут предложение по завершению конфликта.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, reuters, украина.ру