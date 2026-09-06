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Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой
Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой - 06.09.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание "Страна"
2026-09-06T13:17
2026-09-06T13:17
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Самолёт с американской делегацией ночью приземлился в польском Жешуве, после чего эмиссары направились на Украину. Ожидается встреча с Владимиром Зеленским. Визит, предварительно, будет непродолжительным.Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", перед переговорами Зеленский проводит совещание со своей командой с — Будановым*, Умеровым и Арахамией. В Киев также прибыли европейские представители, которые присоединятся к обсуждениям.При этом, как сообщает корреспондент Al Jazeera Одри Макэлпайн, на Украине визит рассматривают скорее как "церемониальный", нежели способный привести к конкретным результатам."Хотя, конечно, нам ещё предстоит дождаться итогов этих встреч. На Украине многие считают, что иностранным дипломатам необходимо приехать сюда, чтобы в полной мере понять масштабы войны. Поэтому для украинских чиновников очень важно, чтобы завтра здесь присутствовали представители США", — отметила она.Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, была содержательной, конструктивной и доверительной. Обсуждались идеи по завершению боевых действий и дальнейшие этапы переговоров.Reuters сообщил, что США и Россия обсудили и дальнейшие шаги по урегулированию. Трамп ранее заявил, что его эмиссары везут предложение по завершению конфликта.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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новости, украина, россия, киев, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, reuters, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Reuters, Украина.ру
Уиткофф и Кушнер приехали в Киев: что ждут от визита эмиссаров Трампа на Банковой
13:17 06.09.2026 (обновлено: 13:41 06.09.2026)
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание "Страна"
Самолёт с американской делегацией ночью приземлился в польском Жешуве, после чего эмиссары направились на Украину. Ожидается встреча с Владимиром Зеленским. Визит, предварительно, будет непродолжительным.
Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", перед переговорами Зеленский проводит совещание со своей командой с — Будановым*, Умеровым и Арахамией. В Киев также прибыли европейские представители, которые присоединятся к обсуждениям.
При этом, как сообщает корреспондент Al Jazeera Одри Макэлпайн, на Украине визит рассматривают скорее как "церемониальный", нежели способный привести к конкретным результатам.
"Хотя, конечно, нам ещё предстоит дождаться итогов этих встреч. На Украине многие считают, что иностранным дипломатам необходимо приехать сюда, чтобы в полной мере понять масштабы войны. Поэтому для украинских чиновников очень важно, чтобы завтра здесь присутствовали представители США", — отметила она.
Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, была содержательной, конструктивной и доверительной. Обсуждались идеи по завершению боевых действий и дальнейшие этапы переговоров.
Reuters сообщил, что США и Россия обсудили и дальнейшие шаги по урегулированию.
Трамп ранее заявил, что его эмиссары везут предложение по завершению конфликта.
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* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.