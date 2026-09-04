https://ukraina.ru/20260904/vsu-obstrelyali-zaporozhskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-est-ranenye-1083002695.html

ВСУ обстреляли Запорожскую область, погибла женщина, есть раненые

ВСУ обстреляли Запорожскую область, погибла женщина, есть раненые - 04.09.2026 Украина.ру

ВСУ обстреляли Запорожскую область, погибла женщина, есть раненые

При обстреле формированиями киевского режима Каменско-Днепровского округа Запорожской области погибла женщина, два человека были ранены. Об этом администрация округа в ночь на 4 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-04T03:44

2026-09-04T03:44

2026-09-04T03:46

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всу

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Каменско-Днепровский муниципальный округ расположен в юго-западной части Запорожской области на левом берегу Днепра, граничит с Днепропетровской и Херсонской областями."В результате обстрелов со стороны террористов, называющих себя "украинскими военными", но воюющими с мирными жителями, погибла наша с вами землячка. Еще два человека получили тяжелые ранения, они сейчас под наблюдением врачей", — говорится в сообщении администрации округа.По её данным, удар ВСУ полностью уничтожил объект культурного наследия — жилой дом, который является фрагментом торговых рядов купца Суворова."Пожар, возникший после прилета, не оставил от него ничего. К счастью, никто не пострадал. Но сам факт этой потери невосполним", — отмечают в администрации.Кроме того, оказались разрушены жилые дома и пострадали административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, личный и служебный транспорт."Мы сделаем всё, чтобы помочь людям, которые лишились крова и имущества", — говорится в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия, убиты и ранены 17 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, запорожская область, днепр, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, военные преступления, терроризм, погибшие, всу, вооруженные силы украины, раненые, сво, спецоперация