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Транспортный коллапс: Кличко признал, что затяжные тревоги парализовали столицу

Транспортный коллапс: Кличко признал, что затяжные тревоги парализовали столицу - 04.09.2026 Украина.ру

Транспортный коллапс: Кличко признал, что затяжные тревоги парализовали столицу

Власти Киева вынуждены экстренно менять схему работы общественного транспорта, поскольку затяжные воздушные тревоги фактически парализовали жизнедеятельность города, посетовал мэр Виталий Кличко, передает "Суспильное"

2026-09-04T07:31

2026-09-04T07:31

2026-09-04T07:56

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Он признал, что столица оказалась в состоянии глубокого коллапса из-за регулярных перебоев в работе инфраструктуры и остановки предприятий. По его словам, чиновникам приходится на ходу переписывать правила, чтобы городские структуры могли продолжать функционировать.Наиболее критическая ситуация сложилась вокруг метрополитена, из-за чего городские службы пытаются усилить наземные маршруты. Администрация сняла 140 автобусов с других направлений и перебросила их на линии, дублирующие ветки метро, однако Кличко констатировал, что полноценно заменить подземные поезда наземным транспортом технически невозможно. К нынешнему критическому состоянию транспортную систему столицы привели действующие до сих пор жесткие инструкции, утвержденные местным руководством и военными. Прежний регламент требовал полной остановки наземных участков метро и перекрытия мостов при малейшей угрозе, что при длительных тревогах блокировало город в многочасовых заторах. Ситуация обострилась на фоне регулярных ударов Вооруженных сил РФ, которые используют тактику высокоточных атак по военным объектам ВСУ, ремонтным базам, складам боеприпасов и связанным с ними узлам снабжения, что вынуждает киевские власти держать систему ПВО и гражданские службы в режиме постоянного напряжения.На днях депутаты Рады пожаловались на сильную тесноту в бомбоубежище, куда руководство планирует перенести пленарные заседания из-за участившихся воздушных тревог. Подробнее - в материале Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным на сайте Украина.ру.

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