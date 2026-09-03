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Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola

Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola - 03.09.2026 Украина.ру

Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola

В Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар на заводе американской компании Coca-Cola. О возгорании на производственной площадке в поселке Великая Дымерка 3 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"

2026-09-03T20:58

2026-09-03T20:58

2026-09-03T20:56

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В телеграм-канале издания были опубликованы кадры, снятые в промзоне под Киевом: над территорией предприятия поднимается густой черный столб дыма, а гарь ощущается на расстоянии нескольких десятков километров от места возгорания . "Видео пожара на заводе Coca-Cola в Броварском районе Киевской области", — говорится в сообщении "Страна.ua". Завод в Великой Дымерке является основным производственным объектом компании на Украине и одним из крупнейших предприятий Coca-Cola в Европе. Его общая площадь предприятия составляет около 25 гектаров, из которых более 34 тысяч квадратных метров занимают производственные и складские помещения. Мощность площадки большая: 40 тысяч бутылок напитков в час, а ассортимент включает около 40 наименований продукции, в том числе газированные напитки, соки и воду. Ожидается, что пожар может привести к дефициту продукции Coca-Cola на украинском рынке.Ранее в Киеве вновь раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем телеграм-канале. Это уже не первое сообщение о взрывах в украинской столице за последние часы.Также материал на эту тему: "Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным" на сайте Украина.ру.

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