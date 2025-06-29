https://ukraina.ru/20250629/iz-zhivotnovodov-genetikov-v-rusofoby-nytiki-smeshnye-litsa-prezidenta-estonii-alara-karisa-1064437578.html

Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара Кариса

Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара Кариса - 29.06.2025 Украина.ру

Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара Кариса

Глядя на нынешнего 67-летнего президента Эстонии Алара Кариса, никто и никогда не заподозрил бы в нем искрометное чувство юмора. Но оно у него есть. Ну, как искрометное… Эстонское, с торможением во времени и не всегда полезное.

2025-06-29T18:39

2025-06-29T18:39

2025-06-29T18:39

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Например, в мае прошлого 2024 года он, как вы помните, насмешил всех обещанием сделать всё, чтобы поставить на колени… Россию. Чтобы ублажить Украину и ее неонацистов. В интервью финской телерадиокомпании Yle он так и сказал: "Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны на Украине".У людей, имеющих воображение, вид клопа, который борет медведя, вызвал гомерический хохот. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда только и сказала: "А как это? Пусть покажет".А по словам сенатора Андрея Климова, он забыл, где находится Эстония, совершенно не представляет, как зовут президента этого государства, и какое имеет значение то, что он говорит. Сенатор даже высказал предположение: "Люди рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления — просто несерьезны. …Он может говорить хоть от Вселенной, от всей Солнечной системы. Пусть говорит, какая разница".Но ровно через год эстонского президента опять заколбасило в навязчивом и русофобском милитаризме, хорошо подтверждающем вывод, что плюрализм в одно голове – это шизофрения. Карис известен последовательной антироссийской позицией и поддержкой Украины. Он все время – то громко то приглушенно, в зависимости от ситуации и слушателей – ноет о российской угрозе и своем страхе перед президентом России Владимиром Путиным.И так уж вышло, но он прибыл в Киев в феврале 2022 года как раз накануне начала СВО. А в одной из своих программных статей в Politico, он заявил, что русские "исторически запрограммированы" на противостояние Западу и на войну. "В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. ...Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны еще и гарантии обороны" – уверен он. А все потому, что Карис одновременно ненавидит Россию и понимает, что от нее никуда не деться хотя бы географически. И это сносит ему крышу.А незадолго до саммита НАТО (а Эстония, как мы знаем, член и НАТО и ЕС) в Гааге 24-25 июня 2025 года г-н Карис предположил, что после победы Запада над Россией, ему все равно придется восстанавливать отношения с Россией. "Война закончится. И тогда Россия будет нашим соседом. Вероятно, придется сначала построить доверие с помощью дипломатических отношений. Оглядываясь на прошлое в Европе, можно сказать, что конфликты были и раньше, и теперь у нас есть дипломатические отношения c некоторыми из этих стран".Здравая мысль отметили специалисты. Но президента Эстонии уже понесло. По его словам, исходя из того, что Россия представляет опасность для соседних государств, они, эти государства, должны быть сильными. Или хотя бы могли отгородиться от России.И поэтому Эстония вместе за другими странами Прибалтики вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. В начале июня за инициативу о денонсации этой международной договоренности проголосовал 81 из 101 депутата рийгикогу (эстонского парламента).Затем Эстония подписалась под инициативой вообще заминировать границу с Россией и создать на ней некий железный занавес уже со стороны Запада.А чтобы денег хватило на этот разгул милитаризма, Эстония решила выделять ужу в 2026 году на оборону 5,4% ВВП. Чтобы, значит, не только усилить свои возможности противовоздушной обороны, но и производить больше боеприпасов, а также укреплять военную промышленность. Несмотря на то, что для этого придется увеличить налоги.То есть Эстония Кариса бросилась навстречу американскому президенту Дональду Трампу, не дожидаясь его окрика. А когда Трамп на саммите в Гааге этот окрик повторил и подтвердил свое желание воевать на Украине руками европейцев, то Эстония была тут как тут. Через соцсети ее президент подчеркнул: "Увеличение оборонных расходов до 5% и выполнение этого соглашения имеет ключевое значение для безопасности Европы перед лицом угрозы со стороны России".При этом Карис, как и положено или, может быть, благодаря легендарной эстонской тормознутости, также отметил важность поддержки Украины, включая ее стремление вступить в НАТО. "Продолжим поддерживать Украину, в том числе на ее пути к НАТО", – отметил он. И, ясное дело, добавил, что укрепление оборонной промышленности и быстрое внедрение инноваций повысят устойчивость и мощь Североатлантического альянса. И помогут обязательно выиграть у России.Как утверждают специалисты, таких, как президент Карис, ловят, с одной стороны, на тщеславии. С другой – на каких-то старых психологических травмах. Из детства или из юности, когда им в какой-то момент показалось, что и им и тиграм жизнь мяса в кормушку не докладывает.Но в случае с Аларом Карисом ситуация кажется посложнее – он из области коллективного подсознательного, из непонятной общей эстонской русофобии. Парадокс ведь в том, что эстонцев как будущую государствообразующую нацию спасли от ассимиляции именно русские, которые соседствовали с землями и народами, который они называли общим словом "чудь", которое потом переиначилось в чухонцев.Угро-финские племена (финны, карелы, ливы, эсты, веспы, водь и т. д.), балтийские народы (пруссы, курши, земгалы и жемайты и т. д.) ожидала участь почти тотальной ассимиляции и подчинения остзейскими баронами из Германии, Дании, Швеции, которые успешно переварили множество малых народов, в том числе, и славянских (лужицких и полабских славян – сербов, бодричей, поморян, лютичей и т. д.).А русские почти все народы, попавшие под их крыло, сохранили. Более того в начале ХХ века дали Эстонии государственность, которой у нее никогда не было. И никогда не было бы, если бы не главбольшевик Владимир Ленин.Вот и спрашивается невольно: может, такие, как Карис и иже с ним, и мстят русофобией русским за то, что те не дали всем, не побоюсь этого слова, чухонцам попасть под немцев, потерять идентичность, онемечиться и сейчас пить пиво с колбасками и капусткой в Мюнхене? Таких манкуртов на постсоветском пространстве – пруд пруди. В России – тоже, увы…Но как бы то ни было, а лично Алар Карис, как и большинство эстонцев, при СССР не бедствовал и русскими не угнетался. Он – из семьи потомственных ботаников-биологов и животноводов. И сам в 1981 году окончил Эстонский сельскохозяйственный университет и, биолог-эволюционист, стал заниматься микробиологией, биологией развития и молекулярной генетикой. C 1987 по 1992 год работал в Эстонском биоцентре.Все круто изменилось в судьбе Кариса после распада СССР – он попал в поле зрения западных политических селекционеров и прошел стажировку-исследование в Гамбургском университете, Национальном институте медицинских исследований в Лондоне и Университете имени Эразма Роттердамского в Роттердаме.Там его стажировали, видимо, правильно и небезуспешно, потому что, поработав в Тартуском университете по специальности, уже в 2003 году он стал ректором родного Эстонского университета естественных наук (бывшего сельхоз университета).А дальше – типичная научно-политическая карьера типичного прозападного грантоеда-соросенка: в 2007 году – ректор Тартуского университета и с 2010-го – почетный консул Республики Чили в Тарту; в 2013-2018 годах – генеральный аудитор Эстонии; с 2018 по 2021 годах – директор Эстонского национального музея.В 2021 году кураторы наконец-то решили, что пацана пора "двигать по аппарату" и определили его в президенты Эстонии. Как человека, который себя к тому времени ничем особо не запятнал. В августе 2021-го он был избран, в октябре того же года приступил к исполнению обязанностей.Президент в Эстонии – фигура в основном церемониальная и символическая: он не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти, исполняет представительские и формальные функции (с разрешения правительства). Реальные же полномочия у него могут появиться только в случае экстремальных обстоятельств или в составе триумвирата с премьер-министром и спикером парламента. Когда надо что-то либо экстренно протолкнуть, либо затормозить, если Западу это не нравится (зря что ль кормили?).Карис на выборах был кандидатурой безальтернативной, но, как положено, обещался быть президентом всех эстонцев, уравновешенным посредником во время всех конфликтов и даже рассмотреть введение прямых выборов главы государства.Но как видим, фактически подвел свою страну, как того и требовали кураторы, на грань войны с Россией и экономического истощения в ходе гонки вооружения. Несмотря даже на то, что у него самого есть семья: жена директор Тартуского городского музея, дочь, два сына и пятеро внуков. Под ракеты (даже мифические) они попадут, ясно дело, первыми, если не успеют добежать до канадской границы. А ведь могут не успеть…Одно Алара Кариса способно утешить: Бог ему может подсобить. За то, что он, как президент, все же вмешался и пока не дал русофобам из исполнительной власти и патриотических кругов ада в Эстонии разрушить Эстонскую христианскую православную церковь (ЭХПЦ), канонически находящуюся в юрисдикции Московского патриархата и потому с 2022-го стоящую костью в горле у МВД Эстонии.ЭХПЦ хотели и сейчас хотят запретить как нарушающего эстонскую Конституцию агента российского влияния. Обвинили ее в незаконных связях с Москвой и на этом основании в начале 2024-го не продлили вид на жительство главе церкви — митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову), выдавив его из страны, как неблагонадежного.Но вмешался президент Карис и потребовал смягчить принимаемые против ЭХПЦ акты, как антиконституционные. И утверждал, что "неоднозначный запрет на внешние связи" привел бы к тому, что свобода любых объединений (даже политических партий) вести международную деятельность мгновенно оказалась бы ограниченной. По его словам, с такими установками патриотов на дурацкий изоляционизм пришлось бы распускать даже сам воинственный парламент.В итоге ЭХПЦ сохранилась, а законы, касающиеся ее, смягчили. Однако, похоже, только Господь может спасти Эстонию от войны, если заберет мозг и у ее президента, и у ее властей.О премьер-министре Дании - в статье Владимира Скачко "Победила США на собаках, но подарили ей осла. Семь лиц премьер-министра Дании Метте Фрадериксен"

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