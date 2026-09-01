Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербов
© Фото : скриншот видео ВЗГЛЯД.РУДмитрий Бавырин интервью
© Фото : скриншот видео ВЗГЛЯД.РУ
Штатам сейчас вообще не до нас. У них внутренняя политика и Иран, и в центре всего выборы. А то, что Трамп сказал, что "мы снова вернемся к украинской теме", я бы всерьез не воспринимал. Я не вижу ни у кого в США, включая противников Трампа, активно к этому возвращаться
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
За последнее время вокруг украинского конфликта наблюдается несколько интересных тенденций.
Первое. Контакты между Россией и США, несмотря на отсутствие подвижек по украинскому конфликту, активно продолжаются: и на уровне глав спецслужб, и на уровне министерств финансов.
Второе. ВС РФ и ВСУ активно готовятся к зимней войне городов. Минобороны официально анонсировало удары по украинской энергетике, а киевский режим разгоняет тему, чтобы Илон Маск разрешил им бить дронами на "Старлинке" вглубь России.
Третье. Кая Каллас заявила о задержании силами военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море танкера из якобы "теневого флота" России, явно провоцируя нашу сторону захватывать европейские танкеры в акватории Тихого океана.
- Дмитрий, чего нам ждать дальше, если все продолжится так, как сейчас?
- Контакты с американцами действительно ведутся. А по поводу Каллас и захвата танкеров могу сказать только одно: надо срочно призывать к выезду из Прибалтики всех русских людей. Это не значит, что туда сразу же ракеты полетят. Просто настроения создадутся соответствующие. Прибалтика настолько потеряла всякий страх, что ее поведение может привести к войне России и НАТО.
- В этом и проблема. Каллас не просто возглавляет одну из прибалтийских стран. Она занимает важную должность в руководстве Евросоюза.
- Когда Каллас вошла в руководство в Евросоюза, в Брюсселе очень многое про нее поняли. Сами западники считают ее наглой и глупой. Но это не ее проблема, а проблема всех прибалтийских элит. Скажем, действующий глава МИД Эстонии заявил следующее: "Чтобы отношения Китая и Эстонии улучшились, Китай должен отказаться от поддержки России". Нам это смешно, но они искренне так себя ощущают.
Меня в том, что вы перечислили, больше всего занимает история со "Старлинком". Расскажу, в чем там суть дела.
27 сентября 2024, 12:36Дмитрий Бавырин: кто онПолитолог, политтехнолог, публицист
Экс-министр Украины Федоров, которого Запад благословил на конкуренцию с Зеленским, приехал в США, где у него много связей, и ходит с протянутой рукой по разным кабинетам. Он хочет показать, что эффективнее Зеленского. Но некоторыми своими просьбами Федоров показал, что он не очень умный. В частности, он предложил обменять "армию беспилотников украинского производства" на ракеты для "Пэтриотов", которые критично нужны киевскому режиму в связи с ударами российской баллистики и приближающейся зимой. В общем, в связи с тем, что вы называете "война городов". Хотя мне больше нравится термин "война ущербов".
То, что Украина не получит ракеты для "Пэтриотов" за беспилотники – это факт. США поистратились на Иран. А те страны, которые эти боеприпасы могли бы киевскому режиму дать, понимают, что ничего не получат взамен. И именно поэтому всплыла история со "Старлинком".
Я убежден, что Маску это не надо. Он про Россию и Украину уже сказал достаточно, чтобы его понять. Более того, на него насели акционеры: "Ты бизнесом занимайся, потому что твоя политика вредит капитализации компании". Он всю политику отложил в сторону. Но он якобы сказал Федорову: "Я не против, если Трамп будет за".
С одной стороны, это выглядит как посыл к черту ("Иди с Трампом договаривайся"). Это и Трампу понравится ("Я тут все решаю"), и Маск ответственность с себя снимет. Но я все же не могу полностью исключать, что это было некое подмигивание. В США понимают, что ситуация на Украине идет не к "сделке", а к катастрофе. Все-таки катастрофическое поражение Украины даже Трампа не устраивают. Другое дело, что реальных рычагов воздействия на Россию мало.
Санкции, какие могли, ввели. Со вторичными санкциями не пройдет, потому что Индия и Китай им не по зубам. Это дорого, а американским избирателям не нравятся торговые войны из-за высокой инфляции. С "Пэтриотами" понятно. Денег Трамп Украине тоже не даст. Чем они еще нам могут навредить? Только "Старлинком".
Хотя, повторюсь, я не думаю, что они позволят использовать его киевскому режиму для ударов вглубь России. Маску это точно не надо, а Трампу ссориться с Путиным тоже нет особого смысла. Он от этого вообще ничего не выиграет.
- А в целом какие настроения у Трампа? Ему однозначно нужно будет занять какую-то позицию относительно того, что Украина оказалась на грани стратегического поражения.
- Трамп живет свою лучшую жизнь. У него большое событие: Верховный суд США разрешил ему достроить бальный зал. Он несколько дней будет жить этой новостью.
27 августа, 19:30Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и УкраинойУ Горчакова есть известная фраза, "Россия не сердится, а сосредотачивается". Удары по Одесской области показывают, что эти сосредоточения идут. Может быть, ЦРУ уже известно о том, что мы сосредотачиваемся и на других направлениях. И это вызывает у Запада определенный страх
Более того, США готовятся к выборам в Конгресс. У Трампа рейтинг 33%. Демократы абсолютно лидируют среди независимых избирателей. Команда президента находится в режиме безумного креатива, чтобы хоть как-то смягчить это падение. И все это сопровождается массовым исходом чиновников – рабочих лошадок, которые решают много организационных вопросов. Если Сьюзан Уайлс уйдет, которая была вторым мозгом Трампа, я вообще не понимаю, как они справляться будут. У нее онкология, но она нужна настолько, что прямо на рабочем месте лечится.
Повторюсь, Штатам сейчас вообще не до нас. У них внутренняя политика и Иран, и в центре всего выборы. А то, что Трамп сказал, что "мы снова вернемся к украинской теме", я бы всерьез не воспринимал. Я не вижу ни у кого в США, включая противников Трампа, активно к этому возвращаться.
Да, тема противостояния с Россией останется. Но к идее о помощи Украине американцы потеряли всякий интерес. Даже профессиональные лоббисты киевского режима помалкивают, потому что они электорат Украиной просто перекормили. И я сомневаюсь, что Вашингтон будет искать себе на голову дополнительные проблемы.
- А как бы вы оценили заявления Путина в разговоре с Моди, когда Верховный сказал, что Россия за мир и движется к завершению украинского конфликта?
- У меня тоже впервые за четыре года появилось ощущение, что конец боевым действиям уже близок. Я бы очень аккуратно поставил на следующее лето. После того, как пройдет лютая и невозможная для Украины зима. Вот она может вызвать определенные пертурбации и некоему прозрению. Но не Зеленского, а значительной части украинских элит и общества. Именно потому, что сейчас мы в хорошем темпе делаем им очень больно.
Понятно, что надо дождаться освобождения Донбасса. Но я не исключаю, что после этого Россия может сказать: "Мы добились того, чего обещали. Мы за ценой не постояли. Любой последующий пересмотр границ с Украиной будет в нашу пользу. Но сейчас мы готовы решать вопрос политическим путем".
Этого я не исключаю. Но, повторюсь, это возможно только в том случае, если российские ракеты и дроны всю зиму продолжат попадать так же удачно, как они попадали в последние две-три недели.
- Насколько для нас критически важно завершить СВО именно в эти сроки, о которых вы говорили? В том плане, что "демократы победят на выборах в Конгресс, загонят Трампа за Можай, и США снова будут байденовскими".
- Не думаю, что вопрос ставится в духе "Или жизнь, или смерть". Но, похоже, что Россия пришла к пониманию, что теми методами, которыми эти задачи решались в прошлом году, СВО может заняться надолго и вытянуть из нас много ресурсов. И именно в ответ на террор Украины был взят нынешний темп и набор нынешних целей, когда на одну ракету они получают сто.
Эффект уже виден. Не только в новостях, но и на уровне голов. Украина потихоньку начинает прозревать. Те последствия, которые наносит ей эта "война ущербов", нельзя перекрыть ни телевизором, ни интернетом. Особенно, если телевизора и интернета из-за ударов по энергетике вообще не будет.
27 августа, 06:06“Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем КиеваУкраина — инструмент Запада или самостоятельный игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Или Киев уже намертво встроен в западную систему и прямой разговор не имеет практического смысла?
Да, это жестко и местами жестоко. Но у нас другого выбора нет. И чем быстрее это закончится, тем для России лучше. Но не ценой каких-то уступок.
- А разве Европа не сможет заплатить за эту войну ущербов, которые мы наносим Украине?
- Пока Европе удается скидываться на существование киевского режима. Но мы же понимаем, что с каждым годом это делать все сложнее и сложнее. Денег все равно мало. И они не оплатят уничтожение Украины на том уровне, на котором оно ведется сейчас.
Подписывайся на