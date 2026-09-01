https://ukraina.ru/20260901/1082950507.html

Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербов

Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербов - 01.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербов

Штатам сейчас вообще не до нас. У них внутренняя политика и Иран, и в центре всего выборы. А то, что Трамп сказал, что "мы снова вернемся к украинской теме", я бы всерьез не воспринимал. Я не вижу ни у кого в США, включая противников Трампа, активно к этому возвращаться

2026-09-01T20:00

2026-09-01T20:00

2026-09-01T20:00

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

илон маск

ес

вооруженные силы украины

сво

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069018546_224:54:1559:805_1920x0_80_0_0_550c948f731b5bf020ce409ffc30c2bd.png

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий БавыринЗа последнее время вокруг украинского конфликта наблюдается несколько интересных тенденций.Первое. Контакты между Россией и США, несмотря на отсутствие подвижек по украинскому конфликту, активно продолжаются: и на уровне глав спецслужб, и на уровне министерств финансов.Второе. ВС РФ и ВСУ активно готовятся к зимней войне городов. Минобороны официально анонсировало удары по украинской энергетике, а киевский режим разгоняет тему, чтобы Илон Маск разрешил им бить дронами на "Старлинке" вглубь России.Третье. Кая Каллас заявила о задержании силами военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море танкера из якобы "теневого флота" России, явно провоцируя нашу сторону захватывать европейские танкеры в акватории Тихого океана.- Дмитрий, чего нам ждать дальше, если все продолжится так, как сейчас?- Контакты с американцами действительно ведутся. А по поводу Каллас и захвата танкеров могу сказать только одно: надо срочно призывать к выезду из Прибалтики всех русских людей. Это не значит, что туда сразу же ракеты полетят. Просто настроения создадутся соответствующие. Прибалтика настолько потеряла всякий страх, что ее поведение может привести к войне России и НАТО.- В этом и проблема. Каллас не просто возглавляет одну из прибалтийских стран. Она занимает важную должность в руководстве Евросоюза.- Когда Каллас вошла в руководство в Евросоюза, в Брюсселе очень многое про нее поняли. Сами западники считают ее наглой и глупой. Но это не ее проблема, а проблема всех прибалтийских элит. Скажем, действующий глава МИД Эстонии заявил следующее: "Чтобы отношения Китая и Эстонии улучшились, Китай должен отказаться от поддержки России". Нам это смешно, но они искренне так себя ощущают.Меня в том, что вы перечислили, больше всего занимает история со "Старлинком". Расскажу, в чем там суть дела.Экс-министр Украины Федоров, которого Запад благословил на конкуренцию с Зеленским, приехал в США, где у него много связей, и ходит с протянутой рукой по разным кабинетам. Он хочет показать, что эффективнее Зеленского. Но некоторыми своими просьбами Федоров показал, что он не очень умный. В частности, он предложил обменять "армию беспилотников украинского производства" на ракеты для "Пэтриотов", которые критично нужны киевскому режиму в связи с ударами российской баллистики и приближающейся зимой. В общем, в связи с тем, что вы называете "война городов". Хотя мне больше нравится термин "война ущербов".То, что Украина не получит ракеты для "Пэтриотов" за беспилотники – это факт. США поистратились на Иран. А те страны, которые эти боеприпасы могли бы киевскому режиму дать, понимают, что ничего не получат взамен. И именно поэтому всплыла история со "Старлинком".Я убежден, что Маску это не надо. Он про Россию и Украину уже сказал достаточно, чтобы его понять. Более того, на него насели акционеры: "Ты бизнесом занимайся, потому что твоя политика вредит капитализации компании". Он всю политику отложил в сторону. Но он якобы сказал Федорову: "Я не против, если Трамп будет за".С одной стороны, это выглядит как посыл к черту ("Иди с Трампом договаривайся"). Это и Трампу понравится ("Я тут все решаю"), и Маск ответственность с себя снимет. Но я все же не могу полностью исключать, что это было некое подмигивание. В США понимают, что ситуация на Украине идет не к "сделке", а к катастрофе. Все-таки катастрофическое поражение Украины даже Трампа не устраивают. Другое дело, что реальных рычагов воздействия на Россию мало.Санкции, какие могли, ввели. Со вторичными санкциями не пройдет, потому что Индия и Китай им не по зубам. Это дорого, а американским избирателям не нравятся торговые войны из-за высокой инфляции. С "Пэтриотами" понятно. Денег Трамп Украине тоже не даст. Чем они еще нам могут навредить? Только "Старлинком".Хотя, повторюсь, я не думаю, что они позволят использовать его киевскому режиму для ударов вглубь России. Маску это точно не надо, а Трампу ссориться с Путиным тоже нет особого смысла. Он от этого вообще ничего не выиграет.- А в целом какие настроения у Трампа? Ему однозначно нужно будет занять какую-то позицию относительно того, что Украина оказалась на грани стратегического поражения.- Трамп живет свою лучшую жизнь. У него большое событие: Верховный суд США разрешил ему достроить бальный зал. Он несколько дней будет жить этой новостью.Более того, США готовятся к выборам в Конгресс. У Трампа рейтинг 33%. Демократы абсолютно лидируют среди независимых избирателей. Команда президента находится в режиме безумного креатива, чтобы хоть как-то смягчить это падение. И все это сопровождается массовым исходом чиновников – рабочих лошадок, которые решают много организационных вопросов. Если Сьюзан Уайлс уйдет, которая была вторым мозгом Трампа, я вообще не понимаю, как они справляться будут. У нее онкология, но она нужна настолько, что прямо на рабочем месте лечится.Повторюсь, Штатам сейчас вообще не до нас. У них внутренняя политика и Иран, и в центре всего выборы. А то, что Трамп сказал, что "мы снова вернемся к украинской теме", я бы всерьез не воспринимал. Я не вижу ни у кого в США, включая противников Трампа, активно к этому возвращаться.Да, тема противостояния с Россией останется. Но к идее о помощи Украине американцы потеряли всякий интерес. Даже профессиональные лоббисты киевского режима помалкивают, потому что они электорат Украиной просто перекормили. И я сомневаюсь, что Вашингтон будет искать себе на голову дополнительные проблемы.- А как бы вы оценили заявления Путина в разговоре с Моди, когда Верховный сказал, что Россия за мир и движется к завершению украинского конфликта?- У меня тоже впервые за четыре года появилось ощущение, что конец боевым действиям уже близок. Я бы очень аккуратно поставил на следующее лето. После того, как пройдет лютая и невозможная для Украины зима. Вот она может вызвать определенные пертурбации и некоему прозрению. Но не Зеленского, а значительной части украинских элит и общества. Именно потому, что сейчас мы в хорошем темпе делаем им очень больно.Понятно, что надо дождаться освобождения Донбасса. Но я не исключаю, что после этого Россия может сказать: "Мы добились того, чего обещали. Мы за ценой не постояли. Любой последующий пересмотр границ с Украиной будет в нашу пользу. Но сейчас мы готовы решать вопрос политическим путем".Этого я не исключаю. Но, повторюсь, это возможно только в том случае, если российские ракеты и дроны всю зиму продолжат попадать так же удачно, как они попадали в последние две-три недели.- Насколько для нас критически важно завершить СВО именно в эти сроки, о которых вы говорили? В том плане, что "демократы победят на выборах в Конгресс, загонят Трампа за Можай, и США снова будут байденовскими".- Не думаю, что вопрос ставится в духе "Или жизнь, или смерть". Но, похоже, что Россия пришла к пониманию, что теми методами, которыми эти задачи решались в прошлом году, СВО может заняться надолго и вытянуть из нас много ресурсов. И именно в ответ на террор Украины был взят нынешний темп и набор нынешних целей, когда на одну ракету они получают сто.Эффект уже виден. Не только в новостях, но и на уровне голов. Украина потихоньку начинает прозревать. Те последствия, которые наносит ей эта "война ущербов", нельзя перекрыть ни телевизором, ни интернетом. Особенно, если телевизора и интернета из-за ударов по энергетике вообще не будет.Да, это жестко и местами жестоко. Но у нас другого выбора нет. И чем быстрее это закончится, тем для России лучше. Но не ценой каких-то уступок.- А разве Европа не сможет заплатить за эту войну ущербов, которые мы наносим Украине?- Пока Европе удается скидываться на существование киевского режима. Но мы же понимаем, что с каждым годом это делать все сложнее и сложнее. Денег все равно мало. И они не оплатят уничтожение Украины на том уровне, на котором оно ведется сейчас.

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

https://ukraina.ru/20260827/1082851447.html

https://ukraina.ru/20260827/bez-razgovora-s-ukrainoy-ne-oboydemsya-fedor-lukyanov-o-voyne-rossii-i-buduschem-kieva-1082824215.html

украина

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, илон маск, ес, вооруженные силы украины, сво, энергетика, переговоры, евросоюз, европа, киевский режим