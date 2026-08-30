Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти - 30.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260830/zelenskiy--put-v-pustotu-ekspert-obyasnil-pochemu-ukraine-ne-pomozhet-smena-vlasti-1082897283.html
Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти
Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти - 30.08.2026 Украина.ру
Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти
У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова много сторонников лишь потому, что Владимир Зеленский разочаровал украинцев, но его замена не изменит ход войны — Киев будет продолжать боевые действия по инерции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-08-30T06:00
2026-08-30T06:00
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир брутер
михаил федоров
украина.ру
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_130:206:1201:809_1920x0_80_0_0_da89f18d074190bcc94003ee5f28e37b.jpg
Отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли отставка Фёдорова и его требование о выборах о глубоком кризисе в Киеве, эксперт заявил, что у экс-министра действительно есть сторонники, но только потому, что Зеленский разочаровал всех, а не потому, что Фёдоров сильнее.По мнению Брутера, у Фёдорова много сторонников внутри Украины просто потому, что Зеленский во многом разочаровал политическое и неполитическое пространство страны. "Люди понимают, что Зеленский – это путь в тупик", — подчеркнул эксперт.Однако даже если придёт Фёдоров, это не изменит ситуацию. "Что конкретно он поменяет? Он начнет войну по-новому? Он станет еще больше дронов запускать по России? Так они их по инерции запускают. Их и так достаточно много", — добавил Брутер.Аналитик подчеркнул, что это все равно не приведёт к победе Киева в войне. "Наоборот. С их стороны много раз говорили, что с ужесточением ракетно-дроновых ударов вглубь РФ позиции Москвы лишь стали ещё более жёсткой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_5:0:1250:934_1920x0_80_0_0_422329bcce39bd1b5ede0512a91cb03a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир брутер, михаил федоров, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, дзен новости сво, спецоперация, главные новости, главное, удары, удары по россии, война, война на украине, дроны, военный эксперт, что ждет зеленского
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Брутер, Михаил Федоров, Украина.ру, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, сводка СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, удары, удары по России, война, война на Украине, дроны, военный эксперт, что ждет Зеленского

Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти

06:00 30.08.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова много сторонников лишь потому, что Владимир Зеленский разочаровал украинцев, но его замена не изменит ход войны — Киев будет продолжать боевые действия по инерции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли отставка Фёдорова и его требование о выборах о глубоком кризисе в Киеве, эксперт заявил, что у экс-министра действительно есть сторонники, но только потому, что Зеленский разочаровал всех, а не потому, что Фёдоров сильнее.
По мнению Брутера, у Фёдорова много сторонников внутри Украины просто потому, что Зеленский во многом разочаровал политическое и неполитическое пространство страны. "Люди понимают, что Зеленский – это путь в тупик", — подчеркнул эксперт.
Однако даже если придёт Фёдоров, это не изменит ситуацию. "Что конкретно он поменяет? Он начнет войну по-новому? Он станет еще больше дронов запускать по России? Так они их по инерции запускают. Их и так достаточно много", — добавил Брутер.
Аналитик подчеркнул, что это все равно не приведёт к победе Киева в войне. "Наоборот. С их стороны много раз говорили, что с ужесточением ракетно-дроновых ударов вглубь РФ позиции Москвы лишь стали ещё более жёсткой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир БрутерМихаил ФедоровУкраина.руСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчассводка СВОдзен новости СВОСпецоперацияГлавные новостиглавноеударыудары по Россиивойнавойна на Украинедронывоенный экспертчто ждет Зеленского
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Геймеров — на фронт. Зачем Германия и Украина вербуют любителей видеоигр
06:00Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти
05:45Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин
05:30Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы
05:00"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве
04:30"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик
00:06ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин
19:35Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев
18:00Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО
17:45Фёдоров не мог быстро покинуть Украину из-за доступа к секретам — депутат
17:30Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность
17:13Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать
17:00Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
16:55Украина пытается присвоить героя Советского Союза
16:40Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
16:39Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью
16:25"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи
16:10Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября
16:00Альтернативы не было. 85 лет со дня принятия на вооружение РККА противотанкового ружья
15:50Галузин: действия НАТО направлены на подрыв безопасности Союзного государства
Лента новостейМолния