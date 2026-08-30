https://ukraina.ru/20260830/zelenskiy--put-v-pustotu-ekspert-obyasnil-pochemu-ukraine-ne-pomozhet-smena-vlasti-1082897283.html

Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти

Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти - 30.08.2026 Украина.ру

Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти

У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова много сторонников лишь потому, что Владимир Зеленский разочаровал украинцев, но его замена не изменит ход войны — Киев будет продолжать боевые действия по инерции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-08-30T06:00

2026-08-30T06:00

2026-08-30T06:00

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Отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли отставка Фёдорова и его требование о выборах о глубоком кризисе в Киеве, эксперт заявил, что у экс-министра действительно есть сторонники, но только потому, что Зеленский разочаровал всех, а не потому, что Фёдоров сильнее.По мнению Брутера, у Фёдорова много сторонников внутри Украины просто потому, что Зеленский во многом разочаровал политическое и неполитическое пространство страны. "Люди понимают, что Зеленский – это путь в тупик", — подчеркнул эксперт.Однако даже если придёт Фёдоров, это не изменит ситуацию. "Что конкретно он поменяет? Он начнет войну по-новому? Он станет еще больше дронов запускать по России? Так они их по инерции запускают. Их и так достаточно много", — добавил Брутер.Аналитик подчеркнул, что это все равно не приведёт к победе Киева в войне. "Наоборот. С их стороны много раз говорили, что с ужесточением ракетно-дроновых ударов вглубь РФ позиции Москвы лишь стали ещё более жёсткой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

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