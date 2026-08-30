ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин - 30.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин
ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин - 30.08.2026 Украина.ру
ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин
Российские войска прорвали первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, заявил Алехин. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра, штурмовики ведут бои на аэродроме Краматорска. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-08-30T00:06
2026-08-30T00:18
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Комментируя ситуацию в Донбассе, Алехин сообщил, что соединения 3-й армии продолжают наступление на СлавянскПо словам Алехина, противник выстроил глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную застройку Славянска, Краматорска и Дружковки. Как отметил эксперт, войска "Южной" группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, преодолели первый оборонительный рубеж.Обозреватель сообщил, что за июль и август штурмовые подразделения освободили на этом направлении Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. "Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра", — отметил обозреватель.По его словам, передовые группы штурмовиков ведут бои на территории аэродрома Краматорска, в трех километрах от города. "Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона", — добавил он.Эксперт также рассказал, что на левом фланге часть сил группировки продолжает наступательные действия в кварталах Алексеево-Дружковки. "Под нашим контролем находится около половины населенного пункта", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин

00:06 30.08.2026 (обновлено: 00:18 30.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска прорвали первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, заявил Алехин. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра, штурмовики ведут бои на аэродроме Краматорска. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Комментируя ситуацию в Донбассе, Алехин сообщил, что соединения 3-й армии продолжают наступление на Славянск
По словам Алехина, противник выстроил глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную застройку Славянска, Краматорска и Дружковки. Как отметил эксперт, войска "Южной" группировки, наступая на широком фронте около 160 километров, преодолели первый оборонительный рубеж.
Обозреватель сообщил, что за июль и август штурмовые подразделения освободили на этом направлении Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. "Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось четыре километра", — отметил обозреватель.
По его словам, передовые группы штурмовиков ведут бои на территории аэродрома Краматорска, в трех километрах от города. "Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона", — добавил он.
Эксперт также рассказал, что на левом фланге часть сил группировки продолжает наступательные действия в кварталах Алексеево-Дружковки. "Под нашим контролем находится около половины населенного пункта", — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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