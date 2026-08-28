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Что теперь? Продовольственная система Украины на грани краха

Что теперь? Продовольственная система Украины на грани краха - 28.08.2026 Украина.ру

Что теперь? Продовольственная система Украины на грани краха

Удары российских вооруженных сил уничтожили около 90% складской логистики продуктовых сетей на Украине. Об этом 28 августа заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

2026-08-28T16:25

2026-08-28T16:25

2026-08-28T16:25

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нафтогаз

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По словам министра, речь идет о современных логистических центрах продовольственных ретейлеров, которые использовались для хранения и распределения товаров. Точные данные о масштабах разрушений он не уточнил, но признал, что удары продолжают наноситься даже по новым местам хранения, куда компании перевозят продукты после уничтожения предыдущих объектов.Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся по объектам, связанным с оборонной промышленностью, хранением вооружения и распределением военных грузов. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что украинские войска используют склады и логистические центры для нужд армии, делая их законными целями.Минобороны РФ подчёркивало: ВСУ используют склады и логистические центры для хранения и распределения военных грузов.Между тем в Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины. Как сообщают украинские источники, только за одну неделю августа Россия 13 раз атаковала объекты "Нафтогаза". С начала года объекты группы пережили 287 атак — больше, чем за весь 2025 год и первые три года конфликта вместе взятые. В результате часть объектов была остановлена, а добыча топлива сократилась.

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новости, россия, украина, киев, дмитрий высоцкий, нафтогаз