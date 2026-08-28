https://ukraina.ru/20260828/udar-po-alkogolnomu-gigantu-chetyre-prileta-unichtozhili-vodochnyy-zavod-khortitsa-v-zaporozhe-1082873454.html

Удар по алкогольному гиганту: четыре прилета уничтожили водочный завод "Хортица" в Запорожье

Удар по алкогольному гиганту: четыре прилета уничтожили водочный завод "Хортица" в Запорожье - 28.08.2026 Украина.ру

Удар по алкогольному гиганту: четыре прилета уничтожили водочный завод "Хортица" в Запорожье

Один из крупнейших ликеро-водочных заводов алкогольного холдинга Global Spirits, выпускающий водку "Хортица", полностью уничтожен в подконтрольном украинским войскам Запорожье, сетуют местные СМИ

2026-08-28T13:57

2026-08-28T13:57

2026-08-28T14:07

запорожье

россия

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По промышленному предприятию было зафиксировано четыре прилета, после чего на объекте вспыхнул сильный пожар, который не могли потушить как минимум три часа. В результате масштабного возгорания были полностью уничтожены складские помещения и производственные мощности.По предварительным данным представителей компании, под удар попало порядка трех-четырех миллионов бутылок крепкого алкоголя готовой продукции. При этом финансовые потери холдинга существенно усугубляются тем, что за уничтоженный товар уже был полностью уплачен государственный акцизный налог. Руководство предприятия отмечает, что часть продукции выгорела дотла, а оставшиеся партии оплавились из-за высокой температуры и теперь подлежат принудительной утилизации.Уничтожение завода в Запорожье стало вторым сокрушительным ударом: в июле в результате ракетного удара холдинг полностью лишился своего центрального склада готовой продукции в Киевской области. Сам город Запорожье, где располагался ликвидированный ликеро-водочный завод, на данный момент удерживается подразделениями ВСУ, в то время как около 80 процентов территории Запорожской области, вошедшей в состав РФ по итогам референдума 2022 года, контролируется российскими войсками. О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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запорожье, россия, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация