https://ukraina.ru/20260918/sily-pvo-i-mog-otrazili-ataku-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1083269003.html

Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь - 18.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-18T02:00

2026-09-18T02:00

2026-09-18T02:00

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С вечера в Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников дважды объявлялась воздушная тревога — в 20:40 и 0:14 мск."В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито четыре воздушных цели в районе Казачьей бухты. Не пренебрегайте мерами безопасности! ️Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", — написал Развожаев в 0:22 мск.В 1:20 мск в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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