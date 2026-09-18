Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь - 18.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь - 18.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-18T02:00
2026-09-18T02:00
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михаил развожаев
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С вечера в Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников дважды объявлялась воздушная тревога — в 20:40 и 0:14 мск."В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито четыре воздушных цели в районе Казачьей бухты. Не пренебрегайте мерами безопасности! ️Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", — написал Развожаев в 0:22 мск.В 1:20 мск в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

02:00 18.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
С вечера в Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников дважды объявлялась воздушная тревога — в 20:40 и 0:14 мск.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито четыре воздушных цели в районе Казачьей бухты. Не пренебрегайте мерами безопасности! ️Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", — написал Развожаев в 0:22 мск.
В 1:20 мск в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.
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