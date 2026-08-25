https://ukraina.ru/20260825/sily-pvo-sbili-nad-rossiey-za-noch-148-ukrainskiy-bpla-1082768135.html

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА - 25.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 148 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 25 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-25T08:39

2026-08-25T08:39

2026-08-25T08:41

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Краснодарский край погибли два человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск 25 августа - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

азовское море

черное море

крым

белгородская область

брянская область

воронежская область

курская область

липецк

ростовская область

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