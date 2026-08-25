Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА - 25.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА - 25.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 148 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 25 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-25T08:39
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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Краснодарский край погибли два человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск 25 августа - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, краснодарский край, Азовское море, Черное море, Крым, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Липецк, Ростовская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА

08:39 25.08.2026 (обновлено: 08:41 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 148 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 25 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Краснодарский край погибли два человека.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск 25 августа - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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