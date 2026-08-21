Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится - 21.08.2026 Украина.ру
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Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится - 21.08.2026 Украина.ру
Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
Проводить выборы на Украине сейчас — невозможно, нецелесообразно и безответственно. С таким заявлением 21 августа выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на призывы экс-министра обороны Михаила Фёдорова
2026-08-21T16:26
2026-08-21T16:26
новости
украина
сша
руслан стефанчук
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"Мне кажется, это понятно всем. Особенно за последние ночи, что проведение выборов в Украине под правовым режимом военного положения является абсолютно невозможным, нецелесообразным и безответственным", — подчеркнул он.По словам Стефанчука, голосование не может проходить "просто про людское око". Выборы должны быть демократическими и безопасными для каждого участника и кандидатов. "Только тогда, когда будут соответствующие условия, выборы в Украине будут непременно проведены", — заключил глава парламента.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также указал на юридические ограничения и отсутствие гарантий безопасности для избирателей и членов комиссий.Ранее экс-министр обороны Михаил Фёдоров настаивал на поиске "легитимного, безопасного и реалистичного механизма" для возвращения демократических процедур даже в условиях конфликта. Схожую позицию высказывал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".Об этом – в материале Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля
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новости, украина, сша, руслан стефанчук, михаил федоров, михаил подоляк, мид, верховная рада
Новости, Украина, США, Руслан Стефанчук, Михаил Федоров, Михаил Подоляк, МИД, Верховная Рада

Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится

16:26 21.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Спикер Рады Стефанчук заявил, что закон про выборы во время войны будет «одноразовым»
‼ Спикер Рады Стефанчук заявил, что закон про выборы во время войны будет «одноразовым» - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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Проводить выборы на Украине сейчас — невозможно, нецелесообразно и безответственно. С таким заявлением 21 августа выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на призывы экс-министра обороны Михаила Фёдорова
"Мне кажется, это понятно всем. Особенно за последние ночи, что проведение выборов в Украине под правовым режимом военного положения является абсолютно невозможным, нецелесообразным и безответственным", — подчеркнул он.
По словам Стефанчука, голосование не может проходить "просто про людское око". Выборы должны быть демократическими и безопасными для каждого участника и кандидатов.
"Только тогда, когда будут соответствующие условия, выборы в Украине будут непременно проведены", — заключил глава парламента.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также указал на юридические ограничения и отсутствие гарантий безопасности для избирателей и членов комиссий.
Ранее экс-министр обороны Михаил Фёдоров настаивал на поиске "легитимного, безопасного и реалистичного механизма" для возвращения демократических процедур даже в условиях конфликта.
Схожую позицию высказывал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".
Об этом – в материале Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля
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