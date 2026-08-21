https://ukraina.ru/20260821/vybory-pod-zapretom-stefanchuk-nazval-uslovie-bez-kotorogo-golosovanie-ne-sostoitsya-1082695082.html

Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится

Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится - 21.08.2026 Украина.ру

Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится

Проводить выборы на Украине сейчас — невозможно, нецелесообразно и безответственно. С таким заявлением 21 августа выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на призывы экс-министра обороны Михаила Фёдорова

2026-08-21T16:26

2026-08-21T16:26

2026-08-21T16:26

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"Мне кажется, это понятно всем. Особенно за последние ночи, что проведение выборов в Украине под правовым режимом военного положения является абсолютно невозможным, нецелесообразным и безответственным", — подчеркнул он.По словам Стефанчука, голосование не может проходить "просто про людское око". Выборы должны быть демократическими и безопасными для каждого участника и кандидатов. "Только тогда, когда будут соответствующие условия, выборы в Украине будут непременно проведены", — заключил глава парламента.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также указал на юридические ограничения и отсутствие гарантий безопасности для избирателей и членов комиссий.Ранее экс-министр обороны Михаил Фёдоров настаивал на поиске "легитимного, безопасного и реалистичного механизма" для возвращения демократических процедур даже в условиях конфликта. Схожую позицию высказывал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".Об этом – в материале Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля

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новости, украина, сша, руслан стефанчук, михаил федоров, михаил подоляк, мид, верховная рада