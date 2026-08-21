https://ukraina.ru/20260821/vybory-pod-zapretom-stefanchuk-nazval-uslovie-bez-kotorogo-golosovanie-ne-sostoitsya-1082695082.html
Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится - 21.08.2026 Украина.ру
Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
Проводить выборы на Украине сейчас — невозможно, нецелесообразно и безответственно. С таким заявлением 21 августа выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на призывы экс-министра обороны Михаила Фёдорова
2026-08-21T16:26
2026-08-21T16:26
2026-08-21T16:26
новости
украина
сша
руслан стефанчук
михаил федоров
михаил подоляк
мид
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073495297_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_519482280d72b6781ac49fdcaf6708a8.jpg
"Мне кажется, это понятно всем. Особенно за последние ночи, что проведение выборов в Украине под правовым режимом военного положения является абсолютно невозможным, нецелесообразным и безответственным", — подчеркнул он.По словам Стефанчука, голосование не может проходить "просто про людское око". Выборы должны быть демократическими и безопасными для каждого участника и кандидатов. "Только тогда, когда будут соответствующие условия, выборы в Украине будут непременно проведены", — заключил глава парламента.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также указал на юридические ограничения и отсутствие гарантий безопасности для избирателей и членов комиссий.Ранее экс-министр обороны Михаил Фёдоров настаивал на поиске "легитимного, безопасного и реалистичного механизма" для возвращения демократических процедур даже в условиях конфликта. Схожую позицию высказывал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".Об этом – в материале Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073495297_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5690a036d8700d1dfdfbbccdea7f43eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, руслан стефанчук, михаил федоров, михаил подоляк, мид, верховная рада
Новости, Украина, США, Руслан Стефанчук, Михаил Федоров, Михаил Подоляк, МИД, Верховная Рада
Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
Проводить выборы на Украине сейчас — невозможно, нецелесообразно и безответственно. С таким заявлением 21 августа выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на призывы экс-министра обороны Михаила Фёдорова
"Мне кажется, это понятно всем. Особенно за последние ночи, что проведение выборов в Украине под правовым режимом военного положения является абсолютно невозможным, нецелесообразным и безответственным", — подчеркнул он.
По словам Стефанчука, голосование не может проходить "просто про людское око". Выборы должны быть демократическими и безопасными для каждого участника и кандидатов.
"Только тогда, когда будут соответствующие условия, выборы в Украине будут непременно проведены", — заключил глава парламента.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также указал на юридические ограничения и отсутствие гарантий безопасности для избирателей и членов комиссий.
Ранее экс-министр обороны Михаил Фёдоров настаивал на поиске "легитимного, безопасного и реалистичного механизма" для возвращения демократических процедур даже в условиях конфликта.
Схожую позицию высказывал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов".