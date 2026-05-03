Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны

В Польше вспыхнул скандал: с украинских беженцев, которые потеряли право на бесплатный доступ к системе здравоохранения и хотели начать платить взносы в фонд соцстраха, стали требовать огромные штрафы.

2026-05-03T08:57

В марте 2026 года в Польше истёк срок действия закона о помощи беженцам с Украины. Вследствие этого значительное число людей лишилось права на социальное обеспечение и медицинское обслуживание, в том числе пожилые люди, инвалиды, лица, осуществляющие уход за ними, а также безработные тяжелобольные украинцы – онкологические и требующие диализа.Но на этом история не закончилась. Как сообщила 29 апреля радиостанция Tok FM, к Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Польши начали массово поступать жалобы на то, что даже если украинские беженцы хотят добровольно застраховаться в Национальном фонде здравоохранения (НФЗ) и начать платить взносы, с них требуют огромные суммы (18 тысяч злотых, или 5 тысяч долларов). Речь идёт об установленном польским законодательством штрафе за длительную неуплату взносов на медицинское страхование. Однако с марта 2022 года украинские беженцы по закону имели право на медицинское обслуживание в больницах и клиниках, и в то время никто не обязывал их оформлять страховку."По мнению Уполномоченного по правам человека, ситуация, в которой мы имеем дело с пациентами, которые по закону имеют право пользоваться медицинскими услугами, зачастую уже проходят лечение, и вдруг вынуждены платить такой ​​огромный штраф, непостижима. Это для них непосильная сумма", – заявил в эфире Tok FM Пётр Мержеевский, директор отдела административного и коммерческого права в офисе польского омбудсмена.Польский чиновник изо всех сил пытался призвать как государственные структуры типа НФЗ, так и польское общество к солидарности с украинскими беженцами. Однако на фоне чуть ли не ежедневных сообщений о совершаемых украинцами преступлениях, их асоциальном поведении и всё более массовых депортациях подобные призывы остаются без ответа.К примеру, как раз 29 апреля Центральное буро расследований полиции Польши сообщило, что польские правоохранители разоблачили и задержали десять граждан Украины, подозреваемых в торговле людьми и отмывании денег. Участники преступной группировки были арестованы в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве.Как говорится в сообщении, правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, а также в трех локациях, связанных с операциями по обмену криптовалюты. У задержанных изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, устройства хранения данных и документацию, связанную с работой криптовалютных бирж, а также наркотики.Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке, торговле людьми, отмывании денег, а также распространении наркотиков. В настоящее время суд избрал меру пресечения для трех подозреваемых – содержание под стражей. Всего в деле фигурируют 30 подозреваемых, из них 12 уже получили приговоры.Как правило, осужденные в Польше граждане Украины депортируются на родину. Однако в последнее время польские власти оперативно высылают украинцев за различные правонарушения даже без решений суда. Например, 27 апреля из Польши был депортирован 37-летний гражданин Украины, который всего за три дня до этого в состоянии алкогольного опьянения приехал забрать своего ребенка из детсада.Работники детского учреждения обратили внимание на поведение мужчины и запах алкоголя, после чего сообщили в дорожную полицию. Проверка с помощью драгера показала более 2 промилле в организме. Мужчине объявили подозрение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и подвергании ребенка опасности. По представлению полиции Люблина гражданин Украины был депортирован из Польши.В Польше управление автомобилем в состоянии опьянения, если проверка выявит более 0,5 промилле алкоголя в организме, – это уголовное правонарушение, которое наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Но тратить время польских судей и деньги польских налогоплательщиков на украинца не стали, а просто депортировали его на Украину – где мужчину, скорее всего, сразу же мобилизовали.При этом как раз украинские мужчины мобилизационного возраста вызывают нарастающее недовольство поляков. Ещё два года назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: "Многие наши граждане возмущались и возмущаются, когда видят в кафе молодых украинских мужчин и слушают новости о том, каких усилий нам стоит помощь Украине". С тех пор ситуация лишь ухудшилась, в январе 2026 года доля поляков, поддерживающая дальнейший приём беженцев с Украины, впервые с начала СВО составила менее половины (48%).Именно молодые украинские мужчины, даже ведущие законопослушную жизнь в Польше, всё чаще становятся не только мишенью для нападок со стороны обычных поляков, но и жертвами преступлений. К примеру, 26 апреля в центре Вроцлава двое поляков во время сделки о продаже автомобиля нанесли 14 ножевых ранений 32-летнему украинцу, который много лет законно работает и платит налоги в Польше."Дмитрий уже начал заполнять договор купли-продажи, как вдруг на него напали. Мужчины начали наносить ему удары ножом. Он едва успел отстегнуть ремень безопасности и выбежать на улицу из машины. Дмитрий сразу начал кричать, чтобы задержали нападавших. В целом злоумышленники успели нанести украинцу 14 ножевых ранений", – сообщил портал inPoland. К счастью, медики оказали украинцу необходимую помощь, наложили более 50 швов. Полиция задержала нападавших, при этом адвокат потерпевшего отрицает, что нападение было осуществлено на национальной почве.Стоит отметить, что в сообщениях польских правоохранителей и СМИ о гражданах Украины, совершивших преступления, крайне редко указывается, имел ли правонарушитель статус беженца или находился в Польше на других основаниях – например, как гастарбайтер или собственник бизнеса. Потому любая подобная информация ухудшение отношения поляков в первую очередь к украинским беженцам – ведь их больше, и они всё равно продолжают получать помощь, пусть и в меньших объёмах, чем до марта 2026 года.Но нынешний леволиберальный режим в Варшаве не признаёт объективный характер недовольства поляков украинскими беженцами, и обвиняет в этом своих оппонентов из правого лагеря, находящихся в оппозиции. Причём обвиняет не только риторически, но и в судебном порядке. Так, 28 апреля 2026 года районный суд в Белостоке признал бывшего заместителя министра государственного имущества и финансов Кшиштофа Толвиньского, представителя консервативной партии "Право и Справедливость" (ПИС), виновным в оскорблении украинцев и публичных призывах к ненависти на национальной почве. Причём произошло это после того, как местная прокуратура дважды закрыла дело, не видя в словах политика признаков преступления.В обвинительном акте приведены записи бывшего замминистра в социальных сетях, в которых он называл украинцев "бандеровской голотой" и "примитивными существами, единственной целью которых является уничтожение нашей культуры". Политик также призывал изгнать украинцев из Польши, прежде чем "эта зараза полностью инфицирует общество".Кшиштоф Толвиньский в разговоре с изданием Gazeta Wyborcza так прокомментировал приговор, который еще не вступил в силу: "Это чисто политическое дело. Этот приговор обогащает мое политическое резюме, это для меня политический подарок. Для меня это честь, хотя я с этим приговором абсолютно не согласен". Он отверг обвинения в использовании языка ненависти, утверждая, что это чуждо польской культуре. Политик объявил, что решение о возможной апелляции примет после ознакомления с письменным обоснованием приговора.Хотя "Право и Справедливость" достаточно долго занимает второе место в партийных рейтингах в Польше, однако популярность консерваторов стабильно растёт, и упомянутое судебное решение может этому поспособствовать. При этом ПиС можно назвать умеренными украиноскептиками, а вот две другие правые партии, гарантировано проходящие в парламент – Конфедерация "Свобода и Независимость" и Конфедерация Польской короны – публично делают куда более резкие заявления в отношении украинских беженцев, чем Кшиштоф Толвиньский.Так что гипотетическому премьеру Польши от ПиС Пшемыславу Чарнеку придётся учитывать позицию своих потенциальных партнёров, ведь только с двумя Конфедерациями партия "Право и Справедливость" сможет создать правящую коалицию. И если польские правые вернутся к власти, то штраф в 5 тысяч долларов для украинских беженцев может оказаться не самой большой проблемой.

Олег Хавич

