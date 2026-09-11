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В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина - 11.09.2026 Украина.ру

В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина

В результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области погиб мужчина, женщина получила ранения. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 11 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-11T02:50

2026-09-11T02:50

2026-09-11T02:54

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Киевские террористы активно атакуют автомобили с мирными жителями, которые совершенно очевидно не являются военными целями. Очередная трагедия произошла в Белгородской области."В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким", — говорится в сообщении.Осколочные ранения глаз и ног получила женщина, которая находилась в том же автомобиле. После оказания первой помощи в Шебекинской ЦРБ она будет переведена в областную клиническую больницу.Уточняется, что атакованная машина загорелась, пожарным расчётом возгорание потушено.Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя ещё семеро пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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