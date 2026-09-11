В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина - 11.09.2026 Украина.ру
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В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина - 11.09.2026 Украина.ру
В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина
В результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области погиб мужчина, женщина получила ранения. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 11 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-11T02:50
2026-09-11T02:54
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шебекино
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Киевские террористы активно атакуют автомобили с мирными жителями, которые совершенно очевидно не являются военными целями. Очередная трагедия произошла в Белгородской области."В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким", — говорится в сообщении.Осколочные ранения глаз и ног получила женщина, которая находилась в том же автомобиле. После оказания первой помощи в Шебекинской ЦРБ она будет переведена в областную клиническую больницу.Уточняется, что атакованная машина загорелась, пожарным расчётом возгорание потушено.Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя ещё семеро пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, белгородская область, шебекино, россия, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые, военные преступления, терроризм, мирные жители, киевский режим
Украина.ру, Белгородская область, Шебекино, Россия, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, погибшие, раненые, Военные преступления, терроризм, мирные жители, киевский режим

В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина

02:50 11.09.2026 (обновлено: 02:54 11.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области погиб мужчина, женщина получила ранения. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 11 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Киевские террористы активно атакуют автомобили с мирными жителями, которые совершенно очевидно не являются военными целями. Очередная трагедия произошла в Белгородской области.
"В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким", — говорится в сообщении.
Осколочные ранения глаз и ног получила женщина, которая находилась в том же автомобиле. После оказания первой помощи в Шебекинской ЦРБ она будет переведена в областную клиническую больницу.
Уточняется, что атакованная машина загорелась, пожарным расчётом возгорание потушено.
Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя ещё семеро пострадали.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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