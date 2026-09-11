В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека. Сводка за день - 11.09.2026 Украина.ру
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В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека. Сводка за день
В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека. Сводка за день - 11.09.2026 Украина.ру
В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека. Сводка за день
В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя ещё семеро пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 10 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-11T02:20
2026-09-11T02:23
украина.ру
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
дебальцево
горловка
донецк
сво
спецоперация
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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на всей территории Донецкой Народной Республики. Прошедший день принёс новые трагедии."Два человека погибли, еще семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В Петровском районе Донецка при атаке на производственное предприятие погиб мужчина 1977 года рождения. На автодороге Р-150 в Ясиноватском муниципальном округе при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1972 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Пушилин.В городе Авдеевка Ясиноватского муниципального округа также пострадал мужчина 1995 года рождения.Киевские террористы активно атакуют автомобили с мирными жителями. Так на автодороге Дебальцево – Светлодарск в городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 года рождения. В Волновахском муниципальном округе в селе Зачатовка при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получила девушка 2008 года рождения.Кроме того, в селе Благодатное Волновахского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения.В Великоновоселковском муниципальном округе в поселке городского типа Великая Новоселка тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина 1985 года рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены восемь домостроений, девять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, Амвросиевском, Волновахском, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил Пушилин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
днр
донецкая народная республика
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украина.ру, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, дебальцево, горловка, донецк, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые, военные преступления, терроризм, киевский режим
Украина.ру, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Дебальцево, Горловка, Донецк, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, погибшие, раненые, Военные преступления, терроризм, киевский режим

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека. Сводка за день

02:20 11.09.2026 (обновлено: 02:23 11.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два мирных жителя ещё семеро пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 10 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на всей территории Донецкой Народной Республики. Прошедший день принёс новые трагедии.
"Два человека погибли, еще семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]. В Петровском районе Донецка при атаке на производственное предприятие погиб мужчина 1977 года рождения. На автодороге Р-150 в Ясиноватском муниципальном округе при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1972 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Пушилин.
В городе Авдеевка Ясиноватского муниципального округа также пострадал мужчина 1995 года рождения.
Киевские террористы активно атакуют автомобили с мирными жителями. Так на автодороге Дебальцево – Светлодарск в городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 года рождения. В Волновахском муниципальном округе в селе Зачатовка при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получила девушка 2008 года рождения.
Кроме того, в селе Благодатное Волновахского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения.
В Великоновоселковском муниципальном округе в поселке городского типа Великая Новоселка тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина 1985 года рождения.
Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены восемь домостроений, девять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, Амвросиевском, Волновахском, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил Пушилин.
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