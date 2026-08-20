"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/zelenskiy-nikuda-ne-denetsya-ischenko-o-tom-pochemu-voyna-dlya-kieva--vopros-vyzhivaniya-1082635467.html
"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания
"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания - 20.08.2026 Украина.ру
"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания
Запад будет поддерживать Зеленского и давать ему надежду, но это не спасет Украину. Киевскому режиму нечем платить, а Запад найдет более интересные объекты для инвестиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-20T05:00
2026-08-20T05:00
новости
украина
запад
киев
главные новости
главное
пенсионеры
инвалиды
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0e8403df1ebae68ff36494079684d9e.jpg
Говоря о поддержке Запада, Ищенко заявил, что без войны Украина не сможет существовать. Политолог заявил, что Запад будет поддерживать Зеленского, но это ничего не меняет. "Американцы и европейцы знают, что Зеленский никуда не денется. Для него война – это вопрос выживания. Для Украины – тоже", — отметил эксперт. Если войны не будет, вся западная помощь Киеву закончится, а кредиты тоже придется отдавать.Ищенко также отметил, что экономика страны не выдержит. "Да, можно сразу объявить дефолт. Но от этого экономика не прорастет. А если нет экономики, где будут люди работать?" — задался вопросом эксперт. По его словам, Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, которых после войны останутся миллионы."ООН будет присылать гуманитарную помощь с мешками риса и ботинками, как в Сомали. Но в экономику-то кто будет инвестировать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине" на сайте Украина.ру.
украина
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079034885_54:0:1070:762_1920x0_80_0_0_02399b00750424fa7cb20dea7d6c4760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, киев, главные новости, главное, пенсионеры, инвалиды, сво, новости сво, новости сво россия, оон, война, война на украине, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, украина ру новости сегодня, кредит, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Запад, Киев, Главные новости, главное, пенсионеры, инвалиды, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, ООН, война, война на Украине, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины, Украина ру новости сегодня, кредит, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания

05:00 20.08.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : mlyn.by
Читать в
ДзенTelegram
Запад будет поддерживать Зеленского и давать ему надежду, но это не спасет Украину. Киевскому режиму нечем платить, а Запад найдет более интересные объекты для инвестиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о поддержке Запада, Ищенко заявил, что без войны Украина не сможет существовать. Политолог заявил, что Запад будет поддерживать Зеленского, но это ничего не меняет.
"Американцы и европейцы знают, что Зеленский никуда не денется. Для него война – это вопрос выживания. Для Украины – тоже", — отметил эксперт. Если войны не будет, вся западная помощь Киеву закончится, а кредиты тоже придется отдавать.
Ищенко также отметил, что экономика страны не выдержит. "Да, можно сразу объявить дефолт. Но от этого экономика не прорастет. А если нет экономики, где будут люди работать?" — задался вопросом эксперт. По его словам, Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, которых после войны останутся миллионы.
"ООН будет присылать гуманитарную помощь с мешками риса и ботинками, как в Сомали. Но в экономику-то кто будет инвестировать?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападКиевГлавные новостиглавноепенсионерыинвалидыСВОновости СВОновости СВО РоссияООНвойнавойна на УкраинеНовости Украиныновости Украина руновости России и УкраиныУкраина ру новости сегоднякредитУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:04"Валите отсюда": украинцы в США паникуют из-за угрозы депортации
06:00"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима
05:59"Исключительный" европейский гуманизм: Швейцария отказывает русским во въезде на лечение
05:45"Рождаемость в три раза ниже смертности": Ищенко о тотальном вымирании Украины
05:34Голод стал оружием: что западные СМИ пишут об Украине
05:30Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России
05:15"Турция очень сильно рискует": Ибрагимов о последствиях поставок оружия Киеву для Анкары
05:04Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину
05:00"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания
04:45"Все виновные понесут ответственность": Ионов о преступлениях Киева против мирных жителей
04:37Создали "цифровые наркотики" и охотились за детьми: владельцам Instagram* грозит штраф в $200 миллиардов
04:30Фархат Ибрагимов: Европа недовольна тем, что Турция не вводит санкции против России
04:12Ночная атака на Москву: сбиты первые восемь БПЛА
03:51На родину из украинского плена вернулись ещё 103 российских бойца
03:11Из-за угрозы БПЛА закрыты ещё пять аэропортов, включая подмосковные
02:33"Падение Берлинской стены – это начало войны против России": экс-премьер Сербии напомнил слова Милошевича
01:38Киев в огне. Ракеты бьют по целям на Украине, в небе российские "стратеги"
00:51Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:06В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:02В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
Лента новостейМолния