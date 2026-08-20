https://ukraina.ru/20260820/zelenskiy-nikuda-ne-denetsya-ischenko-o-tom-pochemu-voyna-dlya-kieva--vopros-vyzhivaniya-1082635467.html

"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания

"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания - 20.08.2026 Украина.ру

"Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания

Запад будет поддерживать Зеленского и давать ему надежду, но это не спасет Украину. Киевскому режиму нечем платить, а Запад найдет более интересные объекты для инвестиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-20T05:00

2026-08-20T05:00

2026-08-20T05:00

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Говоря о поддержке Запада, Ищенко заявил, что без войны Украина не сможет существовать. Политолог заявил, что Запад будет поддерживать Зеленского, но это ничего не меняет. "Американцы и европейцы знают, что Зеленский никуда не денется. Для него война – это вопрос выживания. Для Украины – тоже", — отметил эксперт. Если войны не будет, вся западная помощь Киеву закончится, а кредиты тоже придется отдавать.Ищенко также отметил, что экономика страны не выдержит. "Да, можно сразу объявить дефолт. Но от этого экономика не прорастет. А если нет экономики, где будут люди работать?" — задался вопросом эксперт. По его словам, Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, которых после войны останутся миллионы."ООН будет присылать гуманитарную помощь с мешками риса и ботинками, как в Сомали. Но в экономику-то кто будет инвестировать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине" на сайте Украина.ру.

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