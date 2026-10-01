https://ukraina.ru/20261001/ekipazhi-gotovy-dronov-net-ukrainskaya-armiya-voyuet-s-pustymi-rukami---1083549260.html
"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками
"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками - 01.10.2026 Украина.ру
"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками
Украинские силы беспилотных систем испытывают острейший дефицит дронов средней дальности — в наличии лишь 14% от необходимого количества. Об этом 1 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военного из подразделения "Птицы Мадьяра" с позывным Леон
2026-10-01T20:17
2026-10-01T20:17
2026-10-01T20:17
россия
киев
вооруженные силы украины
the wall street journal
сво
спецоперация
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По его словам, ВСУ выявили тысячи потенциальных российских целей, и есть экипажи, готовые их атаковать. Но самой острой проблемой остается снабжение — дронов катастрофически не хватает, и это сводит на нет все усилия украинских операторов. Отдел исследований и разработок компании "Magyar’s Birds" изготавливает на заказ до 100 тысяч боеголовок в месяц для ударов на ближние и средние дистанции и поставляет их более чем дюжине других подразделений. Однако даже такие объемы не покрывают потребностей фронта. При этом российские военные успешно адаптируются к ударам средней дальности: они тайно перемещают личный состав и боеприпасы на гражданских транспортных средствах, а также увеличили количество мобильных огневых групп, которые сбивают украинские дроны. Даже те немногочисленные беспилотники, которые есть у ВСУ, все чаще не достигают целей. Получается парадоксальная картина: украинские командиры говорят о "тысячах целей", но реально атаковать могут лишь малую часть. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.
https://ukraina.ru/20261001/ne-takie-uzh-belye-i-pushistye-kak-kompanii-ssha-bogateyut-na-ukrainskoy-voyne--1083544541.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, киев, вооруженные силы украины, the wall street journal, сво, спецоперация
Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, The Wall Street Journal, СВО, Спецоперация
"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками
Украинские силы беспилотных систем испытывают острейший дефицит дронов средней дальности — в наличии лишь 14% от необходимого количества. Об этом 1 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военного из подразделения "Птицы Мадьяра" с позывным Леон
По его словам, ВСУ выявили тысячи потенциальных российских целей, и есть экипажи, готовые их атаковать. Но самой острой проблемой остается снабжение — дронов катастрофически не хватает, и это сводит на нет все усилия украинских операторов.
Отдел исследований и разработок компании "Magyar’s Birds" изготавливает на заказ до 100 тысяч боеголовок в месяц для ударов на ближние и средние дистанции и поставляет их более чем дюжине других подразделений. Однако даже такие объемы не покрывают потребностей фронта.
При этом российские военные успешно адаптируются к ударам средней дальности: они тайно перемещают личный состав и боеприпасы на гражданских транспортных средствах, а также увеличили количество мобильных огневых групп, которые сбивают украинские дроны.
Даже те немногочисленные беспилотники, которые есть у ВСУ, все чаще не достигают целей. Получается парадоксальная картина: украинские командиры говорят о "тысячах целей", но реально атаковать могут лишь малую часть.