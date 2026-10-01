https://ukraina.ru/20261001/roboty-vmesto-soldat-chto-zapad-gotovit-protiv-rossii-i-pochemu-eto-uzhe-realnost--mnenie-zhivova-1083546601.html
Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова
Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова - 01.10.2026 Украина.ру
Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова
Пока Маск уже пять лет бьётся над созданием гуманоидных роботов, Запад готов применить против России совсем другие машины. Наземные, воздушные и даже подземные роботизированные платформы могут быть интегрированы в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2026-10-01T20:30
2026-10-01T20:30
2026-10-01T20:30
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Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске инициативы "Армия роботов" — для более широкого применения роботизированных систем в боевых задачах вместо людей.Ключевым инвестором проекта должен стать гендиректор Palantir Алекс Карп. Ранее в программном документе "Технологическая республика" он назвал искусственный интеллект новым ядерным оружием и главным фактором силы и сдерживания.По словам Федорова, уже через полгода планируется испытать гуманоидного робота в реальном бою, а в течение года — провести первую совместную операцию роботов и БПЛА с координацией через алгоритмы.Продолжая разговор о проекте "Армия роботов", собеседник Украина.ру уточнил, о каких именно платформах идет речь.Живов заявил, что речь не идет только о гуманоидных роботах, потому что процесс их создания очень длительный. "[Илон] Маск работает над ними уже пять лет, но пока они еще не готовы", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, все остальные роботизированные платформы могут быть интегрированы уже сейчас. "Но все остальные роботизированные платформы, наземные, надводные, воздушные, даже подземные, они смогут интегрировать уже сейчас", — отметил он.Собеседник Украина.ру подчеркнул, что эту угрозу нельзя оставлять без пристального внимания. "То есть к этой угрозе надо относиться максимально пристально", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова
Пока Маск уже пять лет бьётся над созданием гуманоидных роботов, Запад готов применить против России совсем другие машины. Наземные, воздушные и даже подземные роботизированные платформы могут быть интегрированы в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске инициативы "Армия роботов" — для более широкого применения роботизированных систем в боевых задачах вместо людей.
Ключевым инвестором проекта должен стать гендиректор Palantir Алекс Карп. Ранее в программном документе "Технологическая республика" он назвал искусственный интеллект новым ядерным оружием и главным фактором силы и сдерживания.
По словам Федорова, уже через полгода планируется испытать гуманоидного робота в реальном бою, а в течение года — провести первую совместную операцию роботов и БПЛА с координацией через алгоритмы.
"Это сильная инициатива, к ней надо относиться со всей серьезностью. Инвестором проекта станет Алекс Карп, который держит в руках весь американский BigTech", — заявил эксперт.
Продолжая разговор о проекте "Армия роботов", собеседник Украина.ру уточнил, о каких именно платформах идет речь.
Живов заявил, что речь не идет только о гуманоидных роботах, потому что процесс их создания очень длительный. "[Илон] Маск работает над ними уже пять лет, но пока они еще не готовы", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, все остальные роботизированные платформы могут быть интегрированы уже сейчас. "Но все остальные роботизированные платформы, наземные, надводные, воздушные, даже подземные, они смогут интегрировать уже сейчас", — отметил он.
Собеседник Украина.ру подчеркнул, что эту угрозу нельзя оставлять без пристального внимания. "То есть к этой угрозе надо относиться максимально пристально", — резюмировал собеседник издания.