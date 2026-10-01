"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО - 01.10.2026 Украина.ру
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"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО - 01.10.2026 Украина.ру
"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте фактически признал, что альянс руководствуется принципом "виновен по определению" в отношении России. Об этом 1 октября написало издание "Известия" со ссылкой на выступление Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом
2026-10-01T19:43
2026-10-01T19:43
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Он призвал страны — участницы блока обвинять Москву во всех ситуациях, когда для этого есть хоть малейшая возможность. По его словам, правительство Эстонии уже успешно реализует эту стратегию. Он также призвал членов альянса объединяться и обмениваться разведывательной информацией о России. Показательно, что еще 3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал: Западу постоянно необходим образ врага, и если этот образ в лице России исчезнет, многих западных деятелей снимут с должностей их же избиратели. Лавров также заявлял, что Запад пытается разделить континент, выстраивая стены между Евросоюзом и Россией. В тот же день Рютте сообщил, что НАТО получило от России предупреждение об использовании всего арсенала, включая ядерный, в случае попыток альянса устроить воздушную или морскую блокаду Калининграда. При этом он призвал страны Прибалтики не беспокоиться, а остальных членов альянса — продолжать поддержку Украины и инвестиции в ее оборонную промышленность. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.
https://ukraina.ru/20261001/evrokomissar-pugaet-rossiyu-a-v-nato-delayut-vid-chto-ne-znayut-ego-1083548697.html
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новости, запад, литва, россия, рютте, сергей лавров, ес, нато
Новости, Запад, Литва, Россия, Рютте, Сергей Лавров, ЕС, НАТО

"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО

19:43 01.10.2026
 
© REUTERS / Christian Mang
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© REUTERS / Christian Mang
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте фактически признал, что альянс руководствуется принципом "виновен по определению" в отношении России. Об этом 1 октября написало издание "Известия" со ссылкой на выступление Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом
Он призвал страны — участницы блока обвинять Москву во всех ситуациях, когда для этого есть хоть малейшая возможность.

"Вы слышали, вчера верховный главнокомандующий объединёнными силами [Алексус Гринкевич] сказал: "Когда есть возможность, когда вы уверены, что это русские, или почти уверены, что это русские, приписывайте это русским", — заявил Рютте.

По его словам, правительство Эстонии уже успешно реализует эту стратегию. Он также призвал членов альянса объединяться и обмениваться разведывательной информацией о России.
Показательно, что еще 3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал: Западу постоянно необходим образ врага, и если этот образ в лице России исчезнет, многих западных деятелей снимут с должностей их же избиратели. Лавров также заявлял, что Запад пытается разделить континент, выстраивая стены между Евросоюзом и Россией.
В тот же день Рютте сообщил, что НАТО получило от России предупреждение об использовании всего арсенала, включая ядерный, в случае попыток альянса устроить воздушную или морскую блокаду Калининграда. При этом он призвал страны Прибалтики не беспокоиться, а остальных членов альянса — продолжать поддержку Украины и инвестиции в ее оборонную промышленность.
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О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября.
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