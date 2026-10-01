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"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента

"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента - 01.10.2026 Украина.ру

"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где сделал ряд заявлений о причинах украинского конфликта, положении России в мире и рисках глобальной эскалации. Об этом 1 октября написало агентство РИА Новости

2026-10-01T19:55

2026-10-01T19:55

2026-10-01T19:55

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Главный тезис прозвучал предельно четко: правда по Украине в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.По словам главы государства, Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Путин напомнил, что противники ставили цель стратегического поражения РФ, а русофобию и убийство русских людей на Украине не следовало превращать в государственную идеологию. Президент подчеркнул: события на Украине — это агрессия коллективного Запада против России, и Москва не забывает об этом.Отдельно Путин остановился на рисках эскалации. Он указал на опасность применения оружия, способного уничтожить все живое, и подчеркнул, что эскалация не бывает односторонней — момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Президент призвал задуматься о сохранении глобального мира "прямо сейчас" и избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. При этом он отметил, что таких средств поражения, как у России, сейчас нет ни у кого, и если дойдет до прямого нападения на РФ, в повестке дня неизбежно появится вопрос применения всех имеющихся вооружений.Путин также назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов, подчеркнув, что озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Украине, а вовлечение западных стран в боевые действия, включая удары вглубь России. По его словам, Украина не может существовать самостоятельно и вообще утрачивает элементы государственности. Россия же, подчеркнул президент, не собирается ни на кого нападать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Он вновь призвал Запад: "давайте жить дружно", — но предупредил, что ЕС, оправдывая свою агрессию, наверняка выдернет из контекста его слова и будет эксплуатировать тезисы о якобы российской ядерной угрозе.Генсек НАТО Марк Рютте тем временем уже призвал членов НАТО обвинять Москву во всем без доказательств, а Швеция и вовсе заявила о готовности наносить удары вглубь российской территории. Подробности в публикации От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию.

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