"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента - 01.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261001/ukrainy-kak-gosudarstva-net-putin-vynes-verdikt-kievskomu-rezhimu-glavnye-zayavleniya-prezidenta--1083549116.html
"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента
"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента - 01.10.2026 Украина.ру
"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где сделал ряд заявлений о причинах украинского конфликта, положении России в мире и рисках глобальной эскалации. Об этом 1 октября написало агентство РИА Новости
2026-10-01T19:55
2026-10-01T19:55
новости
россия
украина
москва
владимир путин
валдай
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/03/1082984098_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_a6b2394124d597e3686a7393bc5ce814.jpg
Главный тезис прозвучал предельно четко: правда по Украине в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.По словам главы государства, Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Путин напомнил, что противники ставили цель стратегического поражения РФ, а русофобию и убийство русских людей на Украине не следовало превращать в государственную идеологию. Президент подчеркнул: события на Украине — это агрессия коллективного Запада против России, и Москва не забывает об этом.Отдельно Путин остановился на рисках эскалации. Он указал на опасность применения оружия, способного уничтожить все живое, и подчеркнул, что эскалация не бывает односторонней — момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Президент призвал задуматься о сохранении глобального мира "прямо сейчас" и избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. При этом он отметил, что таких средств поражения, как у России, сейчас нет ни у кого, и если дойдет до прямого нападения на РФ, в повестке дня неизбежно появится вопрос применения всех имеющихся вооружений.Путин также назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов, подчеркнув, что озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Украине, а вовлечение западных стран в боевые действия, включая удары вглубь России. По его словам, Украина не может существовать самостоятельно и вообще утрачивает элементы государственности. Россия же, подчеркнул президент, не собирается ни на кого нападать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Он вновь призвал Запад: "давайте жить дружно", — но предупредил, что ЕС, оправдывая свою агрессию, наверняка выдернет из контекста его слова и будет эксплуатировать тезисы о якобы российской ядерной угрозе.Генсек НАТО Марк Рютте тем временем уже призвал членов НАТО обвинять Москву во всем без доказательств, а Швеция и вовсе заявила о готовности наносить удары вглубь российской территории. Подробности в публикации От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию.
https://ukraina.ru/20261001/vsegda-vinovata-rossiya-ryutte-raskryl-strategiyu-nato---1083548967.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/03/1082984098_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_3726a027bca512f6a053c8722e54b4a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, владимир путин, валдай, ес, нато
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Валдай, ЕС, НАТО

"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента

19:55 01.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где сделал ряд заявлений о причинах украинского конфликта, положении России в мире и рисках глобальной эскалации. Об этом 1 октября написало агентство РИА Новости
Главный тезис прозвучал предельно четко: правда по Украине в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.
По словам главы государства, Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Путин напомнил, что противники ставили цель стратегического поражения РФ, а русофобию и убийство русских людей на Украине не следовало превращать в государственную идеологию. Президент подчеркнул: события на Украине — это агрессия коллективного Запада против России, и Москва не забывает об этом.
Отдельно Путин остановился на рисках эскалации. Он указал на опасность применения оружия, способного уничтожить все живое, и подчеркнул, что эскалация не бывает односторонней — момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
Президент призвал задуматься о сохранении глобального мира "прямо сейчас" и избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. При этом он отметил, что таких средств поражения, как у России, сейчас нет ни у кого, и если дойдет до прямого нападения на РФ, в повестке дня неизбежно появится вопрос применения всех имеющихся вооружений.
Путин также назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов, подчеркнув, что озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Украине, а вовлечение западных стран в боевые действия, включая удары вглубь России.
По его словам, Украина не может существовать самостоятельно и вообще утрачивает элементы государственности. Россия же, подчеркнул президент, не собирается ни на кого нападать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Он вновь призвал Запад: "давайте жить дружно", — но предупредил, что ЕС, оправдывая свою агрессию, наверняка выдернет из контекста его слова и будет эксплуатировать тезисы о якобы российской ядерной угрозе.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
19:43
"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте фактически признал, что альянс руководствуется принципом "виновен по определению" в отношении России. Об этом 1 октября написало издание "Известия" со ссылкой на выступление Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом
Генсек НАТО Марк Рютте тем временем уже призвал членов НАТО обвинять Москву во всем без доказательств, а Швеция и вовсе заявила о готовности наносить удары вглубь российской территории. Подробности в публикации От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВалдайЕСНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:30Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова
20:17"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками
19:55"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента
19:43"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
19:30"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт
19:28Еврокомиссар пугает Россию, а в НАТО делают вид, что не знают его
19:15Сыновья Трампа присматриваются к украинским дронам: что за стартап они придумали на этот раз
18:54Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море
18:46От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию
18:45Техногиганты используют Украину как полигон и делают войну вечной: что пишут западные СМИ о конфликте
18:30Воссоединение с Россией, СВО и Третья мировая. 01 октября 2026 года, вечерний эфир 53:03
18:30"Байрактар" с хвостом, "Фламинго" или рой дронов? Эксперт о том, на что сделает ставку Украина
18:15Не такие уж белые и пушистые... как компании США богатеют на украинской войне
18:103-я Луганско-Северодонецкая армия: боевой путь от Мозгового до Апти Алаудинова
18:00Пожизненное за Фарион, ВС РФ нанесли удар по мосту в Киеве. Итоги 1 октября
17:23"Тысячевесна" Зеленского подорожает на 35% на фоне пустой казны
16:42Трамп: Киев отказался покупать мощные боеприпасы из-за отсутствия самолётов
16:19Превратили в рабов и попрошаек: бежавшие от войны украинские подростки страдают в Европе
16:06Что показала геномная регистрация мигрантов в Москве: Трухачёв о серийных преступниках и не только
16:00Из истории русской Слободской укра́ины. 385 лет первому упоминанию полкового казачьего городка Ахтырки
Лента новостейМолния