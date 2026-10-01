https://ukraina.ru/20261001/tank-protiv-tanka--ne-luchshaya-ideya-ekspert-o-tom-kak-udary-po-tylam-ukrainy-vliyayut-na-front-1083541988.html

"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт

"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт - 01.10.2026 Украина.ру

"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт

Чтобы воздействие на противника было эффективным, оно должно быть комплексным и ассиметричным. С дронами ВСУ Россия борется ассиметричным способом — нанося удары по местам их сборки и логистическим складам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2026-10-01T19:30

2026-10-01T19:30

2026-10-01T19:30

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Отвечая на вопрос о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт, эксперт объяснил принцип эффективного воздействия на противника. Клупов заявил, что для эффективного воздействия на противника оно должно быть комплексным и ассиметричным. "Танк против танка или самолет против самолета в воздушном бою – это не лучшая идея. Но когда дрон поражает танк, или артиллерийское орудие выбивает систему ПВО – это то, что нужно", — пояснил он.По словам собеседника издания, ПВО тоже можно выбить дронами другого параметра, против которых оно не сможет эффективно работать."У нас С-500 рассчитано на все типы целей, но в первую очередь они бьют по баллистическим ракетам. Поэтому они нуждаются в прикрытии более простыми системами ПВО, которые оградят их от массового прорыва БПЛА", — отметил Клупов.Эксперт подчеркнул, что с дронами ВСУ Россия тоже борется ассиметричным способом. "Нанося удары по местам их сборки и логистическим складам. Это тоже носит свой вклад в нашу ПВО", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.

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