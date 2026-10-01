"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт - 01.10.2026 Украина.ру
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"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт
"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт - 01.10.2026 Украина.ру
"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт
Чтобы воздействие на противника было эффективным, оно должно быть комплексным и ассиметричным. С дронами ВСУ Россия борется ассиметричным способом — нанося удары по местам их сборки и логистическим складам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2026-10-01T19:30
2026-10-01T19:30
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Отвечая на вопрос о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт, эксперт объяснил принцип эффективного воздействия на противника. Клупов заявил, что для эффективного воздействия на противника оно должно быть комплексным и ассиметричным. "Танк против танка или самолет против самолета в воздушном бою – это не лучшая идея. Но когда дрон поражает танк, или артиллерийское орудие выбивает систему ПВО – это то, что нужно", — пояснил он.По словам собеседника издания, ПВО тоже можно выбить дронами другого параметра, против которых оно не сможет эффективно работать."У нас С-500 рассчитано на все типы целей, но в первую очередь они бьют по баллистическим ракетам. Поэтому они нуждаются в прикрытии более простыми системами ПВО, которые оградят их от массового прорыва БПЛА", — отметил Клупов.Эксперт подчеркнул, что с дронами ВСУ Россия тоже борется ассиметричным способом. "Нанося удары по местам их сборки и логистическим складам. Это тоже носит свой вклад в нашу ПВО", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Украина.ру, Главные новости, главное, ПВО, удары, ракетные удары по Украине, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, беспилотники, война на Украине

"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт

19:30 01.10.2026
 
© REUTERS / Serhii Korovainyi
- РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
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Чтобы воздействие на противника было эффективным, оно должно быть комплексным и ассиметричным. С дронами ВСУ Россия борется ассиметричным способом — нанося удары по местам их сборки и логистическим складам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Отвечая на вопрос о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт, эксперт объяснил принцип эффективного воздействия на противника. Клупов заявил, что для эффективного воздействия на противника оно должно быть комплексным и ассиметричным.
"Танк против танка или самолет против самолета в воздушном бою – это не лучшая идея. Но когда дрон поражает танк, или артиллерийское орудие выбивает систему ПВО – это то, что нужно", — пояснил он.
По словам собеседника издания, ПВО тоже можно выбить дронами другого параметра, против которых оно не сможет эффективно работать.
"У нас С-500 рассчитано на все типы целей, но в первую очередь они бьют по баллистическим ракетам. Поэтому они нуждаются в прикрытии более простыми системами ПВО, которые оградят их от массового прорыва БПЛА", — отметил Клупов.
Эксперт подчеркнул, что с дронами ВСУ Россия тоже борется ассиметричным способом. "Нанося удары по местам их сборки и логистическим складам. Это тоже носит свой вклад в нашу ПВО", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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