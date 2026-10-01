Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб - 01.10.2026 Украина.ру
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Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб
Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб - 01.10.2026 Украина.ру
Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб
Призванные в армию молодые люди не будут проходить службу в зоне СВО, как это было и прежде. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в опубликованном в ночь на 1 октября интервью газете "Красная Звезда"
2026-10-01T01:18
2026-10-01T01:28
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В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в Вооружённые Силы РФ. По словам генерала, впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Это позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу, а призывникам — спокойно пройти все необходимые мероприятия перед тем, как встать в армейский строй."В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки — уже призваны около 80 процентов граждан от установленного задания", — отметил Бурдинский.По его словам, в апреле – июле для прохождения военной службы в ВС РФ, другие войска и воинские формирования уже были направлены свыше 140 тысяч че­ловек. Следующая отправка в войска начнётся 10 октября, а всего в октябре – декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву."В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", — сказал начальник управления.Он подчеркнул, что в настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи СВО, комплектуются гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы."Также отмечу, что военнослужащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания", — добавил Бурдинский.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260920/boets-ty-ne-dolzhen-kayatsya-za-svo-ty-prishel-zaschischat-detey-protoierey-nikita-panasyuk-o-voyne-i-boge-1083185678.html
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Украина.ру, Новости, Россия, Генштаб, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, ВС РФ, призыв, призывники, Армия России, СВО

Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб

01:18 01.10.2026 (обновлено: 01:28 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Призванные в армию молодые люди не будут проходить службу в зоне СВО, как это было и прежде. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в опубликованном в ночь на 1 октября интервью газете "Красная Звезда"
В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в Вооружённые Силы РФ. По словам генерала, впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Это позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу, а призывникам — спокойно пройти все необходимые мероприятия перед тем, как встать в армейский строй.
"В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки — уже призваны около 80 процентов граждан от установленного задания", — отметил Бурдинский.
По его словам, в апреле – июле для прохождения военной службы в ВС РФ, другие войска и воинские формирования уже были направлены свыше 140 тысяч че­ловек. Следующая отправка в войска начнётся 10 октября, а всего в октябре – декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву.
Протоиерей Никита Панасюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
20 сентября, 09:12
"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и БогеО том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война, в интервью изданию Украина.ру рассказал Благочинный Докучаевского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского храма города Докучаевска протоиерей Никита Панасюк.
"В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", — сказал начальник управления.
Он подчеркнул, что в настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи СВО, комплектуются гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы.
"Также отмечу, что военнослужащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания", — добавил Бурдинский.
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