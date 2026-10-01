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Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб
Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб - 01.10.2026 Украина.ру
Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб
Призванные в армию молодые люди не будут проходить службу в зоне СВО, как это было и прежде. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в опубликованном в ночь на 1 октября интервью газете "Красная Звезда"
2026-10-01T01:18
2026-10-01T01:18
2026-10-01T01:28
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В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в Вооружённые Силы РФ. По словам генерала, впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Это позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу, а призывникам — спокойно пройти все необходимые мероприятия перед тем, как встать в армейский строй."В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки — уже призваны около 80 процентов граждан от установленного задания", — отметил Бурдинский.По его словам, в апреле – июле для прохождения военной службы в ВС РФ, другие войска и воинские формирования уже были направлены свыше 140 тысяч человек. Следующая отправка в войска начнётся 10 октября, а всего в октябре – декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву."В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", — сказал начальник управления.Он подчеркнул, что в настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи СВО, комплектуются гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы."Также отмечу, что военнослужащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания", — добавил Бурдинский.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260920/boets-ty-ne-dolzhen-kayatsya-za-svo-ty-prishel-zaschischat-detey-protoierey-nikita-panasyuk-o-voyne-i-boge-1083185678.html
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украина.ру, новости, россия, генштаб, генеральный штаб вооруженных сил рф, вс рф, призыв, призывники, армия россии, сво
Украина.ру, Новости, Россия, Генштаб, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, ВС РФ, призыв, призывники, Армия России, СВО
Начался осенний призыв, призывники в зоне СВО служить не будут — Генштаб
01:18 01.10.2026 (обновлено: 01:28 01.10.2026)
Призванные в армию молодые люди не будут проходить службу в зоне СВО, как это было и прежде. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в опубликованном в ночь на 1 октября интервью газете "Красная Звезда"
В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в Вооружённые Силы РФ. По словам генерала, впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Это позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу, а призывникам — спокойно пройти все необходимые мероприятия перед тем, как встать в армейский строй.
"В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки — уже призваны около 80 процентов граждан от установленного задания", — отметил Бурдинский.
По его словам, в апреле – июле для прохождения военной службы в ВС РФ, другие войска и воинские формирования уже были направлены свыше 140 тысяч человек. Следующая отправка в войска начнётся 10 октября, а всего в октябре – декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву.
"В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", — сказал начальник управления.
Он подчеркнул, что в настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи СВО, комплектуются гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы.
"Также отмечу, что военнослужащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания", — добавил Бурдинский.
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