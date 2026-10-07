ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи - 07.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261007/vsu-podozhgli-tanker-u-poberezhya-krasnodarskogo-kraya-sochi-i-sirius-zakryli-plyazhi-1083653908.html
ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи
ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи - 07.10.2026 Украина.ру
ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи
В Чёрном море, вблизи побережья Краснодарского края, беспилотные катера ВСУ атаковали танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, на котором вспыхнул пожар. Об этом в ночь на 7 октября сообщил Минтранс России
2026-10-07T06:03
2026-10-07T06:04
украина.ру
новости
россия
краснодарский край
сочи
минтранс
мчс
танкер
удары
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083653786_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b3cd2c5eff1ba700e95a289271643a2.jpg
По предварительной информации министерства, экипаж судна из 23 граждан Индии спасён, пострадавших нет."В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером", — пишет пресс-служба ведомства, отмечая, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что под его руководством проведён оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых ведомств, специалисты МЧС России, Росгидрометцентра города и Роспотребнадзора."На текущий момент Росгидрометцентр проводит оперативный расчёт направления продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля на постоянной основе ведёт мониторинг качества воздуха и воды. Рано утром начнётся подробный анализ и визуальный контроль ситуации. Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории", — написал Прошунин в канале на платформе "Макс".Глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин также предупредил о временном закрытии пляжей и призвал жителей и гостей не находиться долго на улицах, по возможности не открывать окна в помещениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261002/turtsiya-i-oon-pytayutsya-vozobnovit-peregovory-o-peremirii-v-chrnom-more--bloomberg-1083552193.html
россия
краснодарский край
сочи
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083653786_62:0:1262:900_1920x0_80_0_0_ee51e880c7d554eefd7e0696016a7974.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, краснодарский край, сочи, минтранс, мчс, танкер, удары, беспилотники, катер, всу, вооруженные силы украины, атака, атака украины сегодня, экология, экологическая катастрофа, киевский режим
Украина.ру, Новости, Россия, краснодарский край, Сочи, Минтранс, МЧС, танкер, удары, беспилотники, катер, ВСУ, Вооруженные силы Украины, атака, атака Украины сегодня, экология, экологическая катастрофа, киевский режим

ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи

06:03 07.10.2026 (обновлено: 06:04 07.10.2026)
 
© AP / Ivan ValenciaТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP / Ivan Valencia
Читать в
ДзенTelegram
В Чёрном море, вблизи побережья Краснодарского края, беспилотные катера ВСУ атаковали танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, на котором вспыхнул пожар. Об этом в ночь на 7 октября сообщил Минтранс России
По предварительной информации министерства, экипаж судна из 23 граждан Индии спасён, пострадавших нет.
"В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером", — пишет пресс-служба ведомства, отмечая, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что под его руководством проведён оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых ведомств, специалисты МЧС России, Росгидрометцентра города и Роспотребнадзора.
"На текущий момент Росгидрометцентр проводит оперативный расчёт направления продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля на постоянной основе ведёт мониторинг качества воздуха и воды. Рано утром начнётся подробный анализ и визуальный контроль ситуации. Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории", — написал Прошунин в канале на платформе "Макс".
Глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин также предупредил о временном закрытии пляжей и призвал жителей и гостей не находиться долго на улицах, по возможности не открывать окна в помещениях.
Пожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 07:08
Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — BloombergТурция и ООН организуют новые контакты с Россией и Украиной в начале октября, чтобы обсудить прекращение огня в Чёрном море. Об этом со ссылкой на информированный источник вечером 1 октября пишет Bloomberg
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссиякраснодарский крайСочиМинтрансМЧСтанкерударыбеспилотникикатерВСУВооруженные силы Украиныатакаатака Украины сегодняэкологияэкологическая катастрофакиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз
07:07Депутат Юрий Станкевич: Дефицит тепла и света на Украине зимой не покрыть ни ремонтами, ни импортом из ЕС
06:31В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих
06:30Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье
06:30Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей
06:04Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО
06:03ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи
05:30Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство
05:17США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
04:37"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
04:30"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы
03:19Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:05Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
01:31Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США
20:37"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле
20:30"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5"
20:26Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной
20:12Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата"
19:50ВС РФ уничтожили танкер с топливом для ВСУ в порту "Южный"
19:30"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева
Лента новостейМолния