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ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи

ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи - 07.10.2026 Украина.ру

ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи

В Чёрном море, вблизи побережья Краснодарского края, беспилотные катера ВСУ атаковали танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, на котором вспыхнул пожар. Об этом в ночь на 7 октября сообщил Минтранс России

2026-10-07T06:03

2026-10-07T06:03

2026-10-07T06:04

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По предварительной информации министерства, экипаж судна из 23 граждан Индии спасён, пострадавших нет."В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером", — пишет пресс-служба ведомства, отмечая, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что под его руководством проведён оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых ведомств, специалисты МЧС России, Росгидрометцентра города и Роспотребнадзора."На текущий момент Росгидрометцентр проводит оперативный расчёт направления продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля на постоянной основе ведёт мониторинг качества воздуха и воды. Рано утром начнётся подробный анализ и визуальный контроль ситуации. Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории", — написал Прошунин в канале на платформе "Макс".Глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин также предупредил о временном закрытии пляжей и призвал жителей и гостей не находиться долго на улицах, по возможности не открывать окна в помещениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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