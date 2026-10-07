https://ukraina.ru/20261007/v-dnr-za-sutki-ot-atak-bespilotnikov-postradali-13-chelovek-smert-dognala-esch-dvoikh-1083654593.html

В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих

В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих - 07.10.2026 Украина.ру

В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих

В результате атак беспилотников ВСУ в Донецке, Горловке и других населённых пунктах ДНР пострадали 13 мирных жителей. Об этом в ночь на 7 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

2026-10-07T06:31

2026-10-07T06:31

2026-10-07T06:31

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россия

днр

донецкая народная республика

донецк

горловка

сво

спецоперация

удары

удары по россии

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Всего за сутки было зафиксировано 35 фактов вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 37 единиц различных боеприпасов.Уточняется, что в Донецке пострадал мужчина 1999 года рождения. В Горловке, на которую пришлось наибольшее число атак — 29, в результате удара по пассажирскому автобусу ранения получили восемь человек, ещё двое пострадали в Калининском и Никитовском районах города.Ранения также получили водитель грузового автомобиля на автодороге Тельманово-Волноваха и женщина в населённом пункте Константиновка.В результате атак повреждения получили два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой помощи, семь грузовых и восемь легковых автомобилей.Кроме того, в Управление поступили дополнительные сведения о гибели двух гражданских лиц за 5 октября в населённом пункте Кировское Шахтёрского муниципального округа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261006/bitva-za-dobropole-rossiyskie-shturmovye-gruppy-uzhe-v-tsentre-goroda-1083648426.html

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