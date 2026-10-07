В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих - 07.10.2026 Украина.ру
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В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих
В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих - 07.10.2026 Украина.ру
В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих
В результате атак беспилотников ВСУ в Донецке, Горловке и других населённых пунктах ДНР пострадали 13 мирных жителей. Об этом в ночь на 7 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
2026-10-07T06:31
2026-10-07T06:31
украина.ру
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
горловка
сво
спецоперация
удары
удары по россии
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Всего за сутки было зафиксировано 35 фактов вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 37 единиц различных боеприпасов.Уточняется, что в Донецке пострадал мужчина 1999 года рождения. В Горловке, на которую пришлось наибольшее число атак — 29, в результате удара по пассажирскому автобусу ранения получили восемь человек, ещё двое пострадали в Калининском и Никитовском районах города.Ранения также получили водитель грузового автомобиля на автодороге Тельманово-Волноваха и женщина в населённом пункте Константиновка.В результате атак повреждения получили два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой помощи, семь грузовых и восемь легковых автомобилей.Кроме того, в Управление поступили дополнительные сведения о гибели двух гражданских лиц за 5 октября в населённом пункте Кировское Шахтёрского муниципального округа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/bitva-za-dobropole-rossiyskie-shturmovye-gruppy-uzhe-v-tsentre-goroda-1083648426.html
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
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украина.ру, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, сво, спецоперация, удары, удары по россии, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, раненые, погибшие
Украина.ру, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СВО, Спецоперация, удары, удары по России, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, раненые, погибшие

В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих

06:31 07.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате атак беспилотников ВСУ в Донецке, Горловке и других населённых пунктах ДНР пострадали 13 мирных жителей. Об этом в ночь на 7 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
Всего за сутки было зафиксировано 35 фактов вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 37 единиц различных боеприпасов.
Уточняется, что в Донецке пострадал мужчина 1999 года рождения. В Горловке, на которую пришлось наибольшее число атак — 29, в результате удара по пассажирскому автобусу ранения получили восемь человек, ещё двое пострадали в Калининском и Никитовском районах города.
Ранения также получили водитель грузового автомобиля на автодороге Тельманово-Волноваха и женщина в населённом пункте Константиновка.
В результате атак повреждения получили два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой помощи, семь грузовых и восемь легковых автомобилей.
Кроме того, в Управление поступили дополнительные сведения о гибели двух гражданских лиц за 5 октября в населённом пункте Кировское Шахтёрского муниципального округа.
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