США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой - 07.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261007/ssha-vozvraschayut-rasstrely-osuzhdennykh-vpervye-so-vremn-vtoroy-mirovoy-1083653618.html
США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой - 07.10.2026 Украина.ру
США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
Пентагон объявил, что 3 декабря состоится первый расстрел осужденного американского военного со времён Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном 6 октября меморандуме исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле
2026-10-07T05:17
2026-10-07T05:18
украина.ру
новости
сша
пентагон
дональд трамп
смертная казнь
военные
военнослужащий
расстрел
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083653495_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_55b362791529bbad3625f855bef71b18.jpg
Дата казни назначена во исполнение решения президента США Дональда Трампа в отношении Нидала Малика Хасана, признанного судом виновным в нападении на военную базу Форт-Худ и массовом расстреле сослуживцев в 2009 году."Эта казнь пройдет в Форт Худ, штат Техас, в четверг, 3 декабря 2026 года в 13 часов стандартного времени [21.00 мск]", — говорится в документе.Нидал Хасан служил в армии США майором медицинской службы и военным психиатром. 5 ноября 2009 года он вошёл в центр подготовки к отправке за рубеж на военной базе Форт-Худ в Техасе и с криками "Аллаху акбар" стал стрелять из пистолета по безоружным военнослужащим. При этом погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Прибывшими полицейскими Хасан был тяжело ранен, парализован ниже пояса и взят под стражу. Следствие назвало мотивом его действий радикальную исламистскую идеологию.Напомним, последний расстрел в вооружённых силах США был проведён в ноябре 1945 года, когда казнили рядового, признанного виновным в дезертирстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/zakon-dzhungley-zapad-priznaet-krakh-starogo-mirovogo-poryadka---1083631127.html
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083653495_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_fb988448186d9be24af85d8d548883b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, пентагон, дональд трамп, смертная казнь, военные, военнослужащий, расстрел, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Пентагон, Дональд Трамп, смертная казнь, военные, военнослужащий, расстрел, Мир без границ

США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой

05:17 07.10.2026 (обновлено: 05:18 07.10.2026)
 
© AP / Alex BrandonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Пентагон объявил, что 3 декабря состоится первый расстрел осужденного американского военного со времён Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном 6 октября меморандуме исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле
Дата казни назначена во исполнение решения президента США Дональда Трампа в отношении Нидала Малика Хасана, признанного судом виновным в нападении на военную базу Форт-Худ и массовом расстреле сослуживцев в 2009 году.
"Эта казнь пройдет в Форт Худ, штат Техас, в четверг, 3 декабря 2026 года в 13 часов стандартного времени [21.00 мск]", — говорится в документе.
Нидал Хасан служил в армии США майором медицинской службы и военным психиатром. 5 ноября 2009 года он вошёл в центр подготовки к отправке за рубеж на военной базе Форт-Худ в Техасе и с криками "Аллаху акбар" стал стрелять из пистолета по безоружным военнослужащим. При этом погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Прибывшими полицейскими Хасан был тяжело ранен, парализован ниже пояса и взят под стражу. Следствие назвало мотивом его действий радикальную исламистскую идеологию.
Напомним, последний расстрел в вооружённых силах США был проведён в ноябре 1945 года, когда казнили рядового, признанного виновным в дезертирстве.
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
Вчера, 08:28
"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности на фоне изменения подхода США к союзникам. В интервью The Washington Post на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАПентагонДональд Трампсмертная казньвоенныевоеннослужащийрасстрелМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз
07:07Депутат Юрий Станкевич: Дефицит тепла и света на Украине зимой не покрыть ни ремонтами, ни импортом из ЕС
06:31В ДНР за сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек, смерть "догнала" ещё двоих
06:30Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье
06:30Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей
06:04Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО
06:03ВСУ подожгли танкер у побережья Краснодарского края. Сочи и "Сириус" закрыли пляжи
05:30Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство
05:17США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
04:37"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
04:30"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы
03:19Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:05Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
01:31Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США
20:37"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле
20:30"Все забрали американцы": Кнутов объяснил, почему у Украины нет шансов сбить "Герань-5К5"
20:26Киев готовит дроноводов со школьной скамьи: с 2027 года "Защита Украины" станет обязательной
20:12Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата"
19:50ВС РФ уничтожили танкер с топливом для ВСУ в порту "Южный"
19:30"Это любопытно": превратится ли Евросоюз в оборонный альянс поверх НАТО — мнение Евстафьева
Лента новостейМолния