https://ukraina.ru/20261007/ssha-vozvraschayut-rasstrely-osuzhdennykh-vpervye-so-vremn-vtoroy-mirovoy-1083653618.html

США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой

США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой - 07.10.2026 Украина.ру

США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой

Пентагон объявил, что 3 декабря состоится первый расстрел осужденного американского военного со времён Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном 6 октября меморандуме исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле

2026-10-07T05:17

2026-10-07T05:17

2026-10-07T05:18

украина.ру

новости

сша

пентагон

дональд трамп

смертная казнь

военные

военнослужащий

расстрел

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083653495_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_55b362791529bbad3625f855bef71b18.jpg

Дата казни назначена во исполнение решения президента США Дональда Трампа в отношении Нидала Малика Хасана, признанного судом виновным в нападении на военную базу Форт-Худ и массовом расстреле сослуживцев в 2009 году."Эта казнь пройдет в Форт Худ, штат Техас, в четверг, 3 декабря 2026 года в 13 часов стандартного времени [21.00 мск]", — говорится в документе.Нидал Хасан служил в армии США майором медицинской службы и военным психиатром. 5 ноября 2009 года он вошёл в центр подготовки к отправке за рубеж на военной базе Форт-Худ в Техасе и с криками "Аллаху акбар" стал стрелять из пистолета по безоружным военнослужащим. При этом погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Прибывшими полицейскими Хасан был тяжело ранен, парализован ниже пояса и взят под стражу. Следствие назвало мотивом его действий радикальную исламистскую идеологию.Напомним, последний расстрел в вооружённых силах США был проведён в ноябре 1945 года, когда казнили рядового, признанного виновным в дезертирстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261006/zakon-dzhungley-zapad-priznaet-krakh-starogo-mirovogo-poryadka---1083631127.html

сша

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, пентагон, дональд трамп, смертная казнь, военные, военнослужащий, расстрел, мир без границ