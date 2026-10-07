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США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой - 07.10.2026 Украина.ру
США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
Пентагон объявил, что 3 декабря состоится первый расстрел осужденного американского военного со времён Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном 6 октября меморандуме исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле
2026-10-07T05:17
2026-10-07T05:17
2026-10-07T05:18
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смертная казнь
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военнослужащий
расстрел
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Дата казни назначена во исполнение решения президента США Дональда Трампа в отношении Нидала Малика Хасана, признанного судом виновным в нападении на военную базу Форт-Худ и массовом расстреле сослуживцев в 2009 году."Эта казнь пройдет в Форт Худ, штат Техас, в четверг, 3 декабря 2026 года в 13 часов стандартного времени [21.00 мск]", — говорится в документе.Нидал Хасан служил в армии США майором медицинской службы и военным психиатром. 5 ноября 2009 года он вошёл в центр подготовки к отправке за рубеж на военной базе Форт-Худ в Техасе и с криками "Аллаху акбар" стал стрелять из пистолета по безоружным военнослужащим. При этом погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Прибывшими полицейскими Хасан был тяжело ранен, парализован ниже пояса и взят под стражу. Следствие назвало мотивом его действий радикальную исламистскую идеологию.Напомним, последний расстрел в вооружённых силах США был проведён в ноябре 1945 года, когда казнили рядового, признанного виновным в дезертирстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Пентагон, Дональд Трамп, смертная казнь, военные, военнослужащий, расстрел, Мир без границ
США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой
05:17 07.10.2026 (обновлено: 05:18 07.10.2026)
Пентагон объявил, что 3 декабря состоится первый расстрел осужденного американского военного со времён Второй мировой войны. Об этом говорится в опубликованном 6 октября меморандуме исполняющего обязанности министра армии США Адама Телле
Дата казни назначена во исполнение решения президента США Дональда Трампа в отношении Нидала Малика Хасана, признанного судом виновным в нападении на военную базу Форт-Худ и массовом расстреле сослуживцев в 2009 году.
"Эта казнь пройдет в Форт Худ, штат Техас, в четверг, 3 декабря 2026 года в 13 часов стандартного времени [21.00 мск]", — говорится в документе.
Нидал Хасан служил в армии США майором медицинской службы и военным психиатром. 5 ноября 2009 года он вошёл в центр подготовки к отправке за рубеж на военной базе Форт-Худ в Техасе и с криками "Аллаху акбар" стал стрелять из пистолета по безоружным военнослужащим. При этом погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Прибывшими полицейскими Хасан был тяжело ранен, парализован ниже пояса и взят под стражу. Следствие назвало мотивом его действий радикальную исламистскую идеологию.
Напомним, последний расстрел в вооружённых силах США был проведён в ноябре 1945 года, когда казнили рядового, признанного виновным в дезертирстве.
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