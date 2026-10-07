Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство - 07.10.2026 Украина.ру
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Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство
Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство - 07.10.2026 Украина.ру
Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство
Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Они несут боевое дежурство вдоль трасс и на линии боевого соприкосновения прикрывают комплексы "Бук-М2", "Бук-М3" и "Оса". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-07T05:30
2026-10-07T05:30
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В российской системе ПВО создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах, сообщил главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. По его словам, это повысит защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.Отвечая на вопрос о том, какие технические решения позволили реализовать план по созданию дополнительного эшелона, собеседник Украина.ру перечислил состав мобильных огневых групп.Кнутов заявил, что дополнительный эшелон — это МОГи, посты визуального наблюдения. "МОГ имеют на вооружении зенитные пулеметы, оптические средства дневного и ночного наблюдения, тепловизоры, должны быть ПЗРК и дроны-перехватчики", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, на пикапе установлена компактная станция РЭБ. Она защищает расчет в случае атаки беспилотника на саму мобильную группу, отметил он.Эксперт подчеркнул, что эти МОГи несут боевое дежурство вдоль трасс. "На линии боевого соприкосновения они прикрывают комплексы ПВО "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса". Есть наземные РЛС, которые способны обнаруживать беспилотники на небольшой дальности", — резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Днепр, Юрий Кнутов, Украина.ру, МОГ (мобильная огневая группа), СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Спецоперация, ПВО, ЗРК Бук, военный эксперт, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война, война на Украине

Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство

05:30 07.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Они несут боевое дежурство вдоль трасс и на линии боевого соприкосновения прикрывают комплексы "Бук-М2", "Бук-М3" и "Оса". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В российской системе ПВО создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах, сообщил главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. По его словам, это повысит защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.
Отвечая на вопрос о том, какие технические решения позволили реализовать план по созданию дополнительного эшелона, собеседник Украина.ру перечислил состав мобильных огневых групп.
Кнутов заявил, что дополнительный эшелон — это МОГи, посты визуального наблюдения. "МОГ имеют на вооружении зенитные пулеметы, оптические средства дневного и ночного наблюдения, тепловизоры, должны быть ПЗРК и дроны-перехватчики", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, на пикапе установлена компактная станция РЭБ. Она защищает расчет в случае атаки беспилотника на саму мобильную группу, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что эти МОГи несут боевое дежурство вдоль трасс. "На линии боевого соприкосновения они прикрывают комплексы ПВО "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса". Есть наземные РЛС, которые способны обнаруживать беспилотники на небольшой дальности", — резюмировал Юрий Кнутов.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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