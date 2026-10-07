https://ukraina.ru/20261007/prikrytie-na-predelno-malykh-vysotakh-knutov-rasskazal-kak-mogi-nesut-boevoe-dezhurstvo-1083626802.html

Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство

Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство - 07.10.2026 Украина.ру

Прикрытие на предельно малых высотах: Кнутов рассказал, как МОГи несут боевое дежурство

Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Они несут боевое дежурство вдоль трасс и на линии боевого соприкосновения прикрывают комплексы "Бук-М2", "Бук-М3" и "Оса". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-07T05:30

2026-10-07T05:30

2026-10-07T05:30

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В российской системе ПВО создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах, сообщил главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. По его словам, это повысит защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.Отвечая на вопрос о том, какие технические решения позволили реализовать план по созданию дополнительного эшелона, собеседник Украина.ру перечислил состав мобильных огневых групп.Кнутов заявил, что дополнительный эшелон — это МОГи, посты визуального наблюдения. "МОГ имеют на вооружении зенитные пулеметы, оптические средства дневного и ночного наблюдения, тепловизоры, должны быть ПЗРК и дроны-перехватчики", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, на пикапе установлена компактная станция РЭБ. Она защищает расчет в случае атаки беспилотника на саму мобильную группу, отметил он.Эксперт подчеркнул, что эти МОГи несут боевое дежурство вдоль трасс. "На линии боевого соприкосновения они прикрывают комплексы ПВО "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса". Есть наземные РЛС, которые способны обнаруживать беспилотники на небольшой дальности", — резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.

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