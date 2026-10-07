Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Вопрос о включении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом 6 октября заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Исландию.
По его словам, США сосредоточены на завершении украинского конфликта и готовы сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании. Поэтому американская администрация смещает фокус внимания с долгосрочной интеграции Киева в альянс на практические шаги по достижению мира, уточнил он.
Рубио также отметил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим и видит, что в настоящее время "ситуация развивается не в том направлении".
В тот же день народный депутат Украины Анна Скороход внесла в Верховную Раду законопроект об изменении конституции для закрепления в основном законе нейтрального статуса Украины. По информации издания "Страна.ua", украинский парламентарий предложила убрать из конституции упоминание НАТО, но оставить курс на вступление в Евросоюз.
"Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", – цитирует издание текст предлагаемой правки.
Рассмотреть вопрос нейтрального статуса Украины ранее предлагал депутат Рады Алексей Гончаренко*. Он заявил, что ради мира на Украине необходимо пойти на уступки, в том числе по вопросам вступления страны в НАТО, статуса русского языка и положения канонической Украинской православной церкви.
После его заявлений, партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко*, в которую входил депутат, сообщила о его исключении.
2 октября, 17:52Радикал предложил мир с Россией: мирный план от экстремиста Гончаренко*Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал колонку, в которой заявил, что Украина должна пролоббировать снятие антироссийских санкций ради "воздушного" перемирия, а ради мира — вывести ВСУ из Донбасса, согласиться на нейтральный статус и перестать ущемлять УПЦ и русский язык.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что России нужен мир, а не перемирие, и что "фрагментарные" договоренности не способны приблизить стороны к мирному урегулированию.
Москва считает, что устранение первопричин конфликта является обязательным условием для достижения долгосрочного мира на Украине. Одной из первопричин является стремление Киева к членству в Североатлантическом альянсе.
Для реального урегулирования Украине необходимо вернуться к ее исходному нейтральному и внеблоковому статусу, который изначально был официально закреплен в Декларации о государственном суверенитете страны, подчеркнул в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 1 октября президент России Владимир Путин.
Можно ли рассматривать последние заявления госсекретаря США Марко Рубио и отдельных украинских политиков как знак, что и на Украине, и среди ее западных союзников растет понимание, что Россия не пойдет на уступки относительно членства Украины в НАТО? На этот вопрос в интервью Украина.ру ответил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.
Политолог признался, что изначально у него не было понимания, как прием Украины в НАТО может быть организован в техническом смысле.
"Украина – это огромная страна. Еще двадцать лет назад по площади это была самая большая в Европе. Там было советское оружие, все военные учились по советским стандартам. Поэтому до 2014 года о вхождении Украины в НАТО вообще не могло быть и речи", – рассказал Бардин.
По его словам, Украина до сих пор остается большой территорией, которую сложно защищать, у которой длинные границы – сухопутные и воздушные. Поэтому все разговоры о том, что Украину надо включить в НАТО, велись исключительно в рамках большого проекта создания "Антироссии" на российских границах, отметил Бардин.
Также сложно представить, как можно включить Украину в Евросоюз, продолжил политолог. Чтобы инкорпорировать такую большую страну в ЕС, чтобы выровнять стандарты по социальной и пенсионной выплате, нужны огромные бюджетные вливания.
"Нет денег, чтобы включить Украину как в ЕС, так и в НАТО. Здесь речь идет не о формальном присоединении Украины, речь идет именно о том, чтобы эта страна стала частью системы Североатлантического альянса, чтобы там была и связь, и вооружение, и командование. Более того, сейчас украинские военные считают, что у них есть боевой опыт и никакие голландские или бельгийские командиры не должны им командовать", – подчеркнул Бардин.
Сами украинские офицеры не захотят уходить под подчинение к европейским офицерам, которые, по их мнению, "отсиживались в тылу", пока они воевали на поле боя с Россией, добавил эксперт.
Украинской элите также не нужно включение в НАТО, продолжил Бардин. По его словам, ей нужны финансы, вооружение и живая сила, но все это она может получить и без вступления в альянс.
"Сам Зеленский говорил, что Украина – это вторая армия в Европе. Украинцы хотят не просто стоять на задворках НАТО, а играть главенствующую роль в альянсе. Если бы Украина вошла в НАТО, она очень быстро могла бы там стать лидером. Поэтому европейские государства-члены альянса, такие как Бельгия, Северная Македония, Исландия, не хотят видеть Украину в своих рядах. А пятая статья устава НАТО – это большой миф. Украину не включают в альянс, чтобы не быть связанными пятой статьей", – рассказал Бардин.
К тому же, включение Украины в НАТО – это автоматический конфликт с Россией, отметил политолог. По его словам, если рассматривать Украину отдельно от России, нет никакого смысла принимать ее в западный военный блок.
Инициативы отдельных украинских депутатов, направленные на закрепление нейтрального статуса Украины, Бардин объясняет утратой у Европы запаса прочности. Он считает, что этот процесс особо виден по Германии, в которой происходит деиндустриализация.
"Запас прочности теряет и Франция, а по всей видимости и Украина. Если украинские политики говорят – давайте закрепим нейтральный статус в конституции, давайте откажемся от вступления в НАТО, значит, ситуация действительно сложная, может быть даже критическая", – заявил политолог.
При этом непонятно, как отказ Украины от НАТО может быть реально оформлен в данных обстоятельствах, сказал Бардин. Чтобы внести соответствующие изменения в конституцию, как предлагает Скороход, нужно проводить референдум, напомнил он.
"Что такое референдум? Это избирательные участки, это бюллетени для голосования, это избирательная комиссия. Тогда оппоненты Зеленского могут потребовать провести одновременно с референдумом и президентские выборы. Зеленский на это не пойдет. Я не понимаю, как инициативы о внесении изменений в Конституцию могут быть реализованы без референдума. Поэтому и заявления отдельных украинских политиков о закреплении нейтрального статуса не имеют никакой силы", – считает политолог.
Бардин ожидает, что Украина продолжит существовать в противоречивой политической риторике, в которой она существует уже последние десять, а может быть и все тридцать лет. Это значит, что на словах ее руководство не откажется от идеи о вступлении в НАТО, но реализовать эту идею оно не сможет.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
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