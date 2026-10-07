Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО - 07.10.2026 Украина.ру
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Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО
Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО - 07.10.2026 Украина.ру
Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО
Вопрос о включении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом 6 октября заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Исландию.
2026-10-07T06:04
2026-10-07T06:04
эксклюзив
украина
россия
киев
марко рубио
дмитрий песков
верховная рада
ес
нато
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По его словам, США сосредоточены на завершении украинского конфликта и готовы сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании. Поэтому американская администрация смещает фокус внимания с долгосрочной интеграции Киева в альянс на практические шаги по достижению мира, уточнил он.Рубио также отметил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим и видит, что в настоящее время "ситуация развивается не в том направлении".В тот же день народный депутат Украины Анна Скороход внесла в Верховную Раду законопроект об изменении конституции для закрепления в основном законе нейтрального статуса Украины. По информации издания "Страна.ua", украинский парламентарий предложила убрать из конституции упоминание НАТО, но оставить курс на вступление в Евросоюз."Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", – цитирует издание текст предлагаемой правки.Рассмотреть вопрос нейтрального статуса Украины ранее предлагал депутат Рады Алексей Гончаренко*. Он заявил, что ради мира на Украине необходимо пойти на уступки, в том числе по вопросам вступления страны в НАТО, статуса русского языка и положения канонической Украинской православной церкви. После его заявлений, партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко*, в которую входил депутат, сообщила о его исключении.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что России нужен мир, а не перемирие, и что "фрагментарные" договоренности не способны приблизить стороны к мирному урегулированию.Москва считает, что устранение первопричин конфликта является обязательным условием для достижения долгосрочного мира на Украине. Одной из первопричин является стремление Киева к членству в Североатлантическом альянсе. Для реального урегулирования Украине необходимо вернуться к ее исходному нейтральному и внеблоковому статусу, который изначально был официально закреплен в Декларации о государственном суверенитете страны, подчеркнул в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 1 октября президент России Владимир Путин.Можно ли рассматривать последние заявления госсекретаря США Марко Рубио и отдельных украинских политиков как знак, что и на Украине, и среди ее западных союзников растет понимание, что Россия не пойдет на уступки относительно членства Украины в НАТО? На этот вопрос в интервью Украина.ру ответил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.Политолог признался, что изначально у него не было понимания, как прием Украины в НАТО может быть организован в техническом смысле."Украина – это огромная страна. Еще двадцать лет назад по площади это была самая большая в Европе. Там было советское оружие, все военные учились по советским стандартам. Поэтому до 2014 года о вхождении Украины в НАТО вообще не могло быть и речи", – рассказал Бардин.По его словам, Украина до сих пор остается большой территорией, которую сложно защищать, у которой длинные границы – сухопутные и воздушные. Поэтому все разговоры о том, что Украину надо включить в НАТО, велись исключительно в рамках большого проекта создания "Антироссии" на российских границах, отметил Бардин.Также сложно представить, как можно включить Украину в Евросоюз, продолжил политолог. Чтобы инкорпорировать такую большую страну в ЕС, чтобы выровнять стандарты по социальной и пенсионной выплате, нужны огромные бюджетные вливания.Сами украинские офицеры не захотят уходить под подчинение к европейским офицерам, которые, по их мнению, "отсиживались в тылу", пока они воевали на поле боя с Россией, добавил эксперт.Украинской элите также не нужно включение в НАТО, продолжил Бардин. По его словам, ей нужны финансы, вооружение и живая сила, но все это она может получить и без вступления в альянс."Сам Зеленский говорил, что Украина – это вторая армия в Европе. Украинцы хотят не просто стоять на задворках НАТО, а играть главенствующую роль в альянсе. Если бы Украина вошла в НАТО, она очень быстро могла бы там стать лидером. Поэтому европейские государства-члены альянса, такие как Бельгия, Северная Македония, Исландия, не хотят видеть Украину в своих рядах. А пятая статья устава НАТО – это большой миф. Украину не включают в альянс, чтобы не быть связанными пятой статьей", – рассказал Бардин.К тому же, включение Украины в НАТО – это автоматический конфликт с Россией, отметил политолог. По его словам, если рассматривать Украину отдельно от России, нет никакого смысла принимать ее в западный военный блок.Инициативы отдельных украинских депутатов, направленные на закрепление нейтрального статуса Украины, Бардин объясняет утратой у Европы запаса прочности. Он считает, что этот процесс особо виден по Германии, в которой происходит деиндустриализация."Запас прочности теряет и Франция, а по всей видимости и Украина. Если украинские политики говорят – давайте закрепим нейтральный статус в конституции, давайте откажемся от вступления в НАТО, значит, ситуация действительно сложная, может быть даже критическая", – заявил политолог.При этом непонятно, как отказ Украины от НАТО может быть реально оформлен в данных обстоятельствах, сказал Бардин. Чтобы внести соответствующие изменения в конституцию, как предлагает Скороход, нужно проводить референдум, напомнил он."Что такое референдум? Это избирательные участки, это бюллетени для голосования, это избирательная комиссия. Тогда оппоненты Зеленского могут потребовать провести одновременно с референдумом и президентские выборы. Зеленский на это не пойдет. Я не понимаю, как инициативы о внесении изменений в Конституцию могут быть реализованы без референдума. Поэтому и заявления отдельных украинских политиков о закреплении нейтрального статуса не имеют никакой силы", – считает политолог.Бардин ожидает, что Украина продолжит существовать в противоречивой политической риторике, в которой она существует уже последние десять, а может быть и все тридцать лет. Это значит, что на словах ее руководство не откажется от идеи о вступлении в НАТО, но реализовать эту идею оно не сможет.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20261002/radikal-predlozhil-mir-s-rossiey-mirnyy-plan-ot-ekstremista-goncharenko-1083574385.html
https://ukraina.ru/20260925/konets-epokhi-nato-okonchatelno-vyrodilas-1083424060.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, марко рубио, дмитрий песков, верховная рада, ес, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Верховная Рада, ЕС, НАТО

Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО

06:04 07.10.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP / Virginia Mayo
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Вопрос о включении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом 6 октября заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Исландию.
По его словам, США сосредоточены на завершении украинского конфликта и готовы сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании. Поэтому американская администрация смещает фокус внимания с долгосрочной интеграции Киева в альянс на практические шаги по достижению мира, уточнил он.
Рубио также отметил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим и видит, что в настоящее время "ситуация развивается не в том направлении".
В тот же день народный депутат Украины Анна Скороход внесла в Верховную Раду законопроект об изменении конституции для закрепления в основном законе нейтрального статуса Украины. По информации издания "Страна.ua", украинский парламентарий предложила убрать из конституции упоминание НАТО, но оставить курс на вступление в Евросоюз.
"Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", – цитирует издание текст предлагаемой правки.
Рассмотреть вопрос нейтрального статуса Украины ранее предлагал депутат Рады Алексей Гончаренко*. Он заявил, что ради мира на Украине необходимо пойти на уступки, в том числе по вопросам вступления страны в НАТО, статуса русского языка и положения канонической Украинской православной церкви.
После его заявлений, партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко*, в которую входил депутат, сообщила о его исключении.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 17:52
Радикал предложил мир с Россией: мирный план от экстремиста Гончаренко*Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал колонку, в которой заявил, что Украина должна пролоббировать снятие антироссийских санкций ради "воздушного" перемирия, а ради мира — вывести ВСУ из Донбасса, согласиться на нейтральный статус и перестать ущемлять УПЦ и русский язык.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что России нужен мир, а не перемирие, и что "фрагментарные" договоренности не способны приблизить стороны к мирному урегулированию.
Москва считает, что устранение первопричин конфликта является обязательным условием для достижения долгосрочного мира на Украине. Одной из первопричин является стремление Киева к членству в Североатлантическом альянсе.
Для реального урегулирования Украине необходимо вернуться к ее исходному нейтральному и внеблоковому статусу, который изначально был официально закреплен в Декларации о государственном суверенитете страны, подчеркнул в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 1 октября президент России Владимир Путин.
Можно ли рассматривать последние заявления госсекретаря США Марко Рубио и отдельных украинских политиков как знак, что и на Украине, и среди ее западных союзников растет понимание, что Россия не пойдет на уступки относительно членства Украины в НАТО? На этот вопрос в интервью Украина.ру ответил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.
Политолог признался, что изначально у него не было понимания, как прием Украины в НАТО может быть организован в техническом смысле.
"Украина – это огромная страна. Еще двадцать лет назад по площади это была самая большая в Европе. Там было советское оружие, все военные учились по советским стандартам. Поэтому до 2014 года о вхождении Украины в НАТО вообще не могло быть и речи", – рассказал Бардин.
По его словам, Украина до сих пор остается большой территорией, которую сложно защищать, у которой длинные границы – сухопутные и воздушные. Поэтому все разговоры о том, что Украину надо включить в НАТО, велись исключительно в рамках большого проекта создания "Антироссии" на российских границах, отметил Бардин.
Также сложно представить, как можно включить Украину в Евросоюз, продолжил политолог. Чтобы инкорпорировать такую большую страну в ЕС, чтобы выровнять стандарты по социальной и пенсионной выплате, нужны огромные бюджетные вливания.
"Нет денег, чтобы включить Украину как в ЕС, так и в НАТО. Здесь речь идет не о формальном присоединении Украины, речь идет именно о том, чтобы эта страна стала частью системы Североатлантического альянса, чтобы там была и связь, и вооружение, и командование. Более того, сейчас украинские военные считают, что у них есть боевой опыт и никакие голландские или бельгийские командиры не должны им командовать", – подчеркнул Бардин.
Сами украинские офицеры не захотят уходить под подчинение к европейским офицерам, которые, по их мнению, "отсиживались в тылу", пока они воевали на поле боя с Россией, добавил эксперт.
Украинской элите также не нужно включение в НАТО, продолжил Бардин. По его словам, ей нужны финансы, вооружение и живая сила, но все это она может получить и без вступления в альянс.
"Сам Зеленский говорил, что Украина – это вторая армия в Европе. Украинцы хотят не просто стоять на задворках НАТО, а играть главенствующую роль в альянсе. Если бы Украина вошла в НАТО, она очень быстро могла бы там стать лидером. Поэтому европейские государства-члены альянса, такие как Бельгия, Северная Македония, Исландия, не хотят видеть Украину в своих рядах. А пятая статья устава НАТО – это большой миф. Украину не включают в альянс, чтобы не быть связанными пятой статьей", – рассказал Бардин.
К тому же, включение Украины в НАТО – это автоматический конфликт с Россией, отметил политолог. По его словам, если рассматривать Украину отдельно от России, нет никакого смысла принимать ее в западный военный блок.
Инициативы отдельных украинских депутатов, направленные на закрепление нейтрального статуса Украины, Бардин объясняет утратой у Европы запаса прочности. Он считает, что этот процесс особо виден по Германии, в которой происходит деиндустриализация.
"Запас прочности теряет и Франция, а по всей видимости и Украина. Если украинские политики говорят – давайте закрепим нейтральный статус в конституции, давайте откажемся от вступления в НАТО, значит, ситуация действительно сложная, может быть даже критическая", – заявил политолог.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
25 сентября, 13:42
Конец эпохи: НАТО окончательно выродиласьГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте, общаясь с журналистами в Нью-Йорке, заявил, что альянс готов дать гарантии безопасности Украине и разместить там войска после окончания украино-российского конфликта.
При этом непонятно, как отказ Украины от НАТО может быть реально оформлен в данных обстоятельствах, сказал Бардин. Чтобы внести соответствующие изменения в конституцию, как предлагает Скороход, нужно проводить референдум, напомнил он.
"Что такое референдум? Это избирательные участки, это бюллетени для голосования, это избирательная комиссия. Тогда оппоненты Зеленского могут потребовать провести одновременно с референдумом и президентские выборы. Зеленский на это не пойдет. Я не понимаю, как инициативы о внесении изменений в Конституцию могут быть реализованы без референдума. Поэтому и заявления отдельных украинских политиков о закреплении нейтрального статуса не имеют никакой силы", – считает политолог.
Бардин ожидает, что Украина продолжит существовать в противоречивой политической риторике, в которой она существует уже последние десять, а может быть и все тридцать лет. Это значит, что на словах ее руководство не откажется от идеи о вступлении в НАТО, но реализовать эту идею оно не сможет.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
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