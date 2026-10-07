Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей - 07.10.2026 Украина.ру
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Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей
Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей - 07.10.2026 Украина.ру
Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей
Чтобы закрыть небо в Алешках, нужно разместить подразделения дронов-перехватчиков, а также активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-07T06:30
2026-10-07T06:30
новости
алешки
украина
юрий кнутов
украина.ру
херсон
херсонская область
гуманитарная катастрофа
дроны
бпла
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Отвечая на вопрос о возможности закрыть небо в Алешках, где ВСУ устроили дроновый террор и гуманитарную катастрофу, собеседник Украина.ру заявил, что это сложно."Чтобы закрыть небо там, мы должны разместить там подразделения дронов-перехватчиков. Также можно использовать обычных снайперов с продвинутыми винтовками Лобаева, которые могут вывести из строя в том числе гексакоптер с бронированным корпусом. Украина их бронирует кевларом", — пояснил Кнутов.По словам собеседника Украина.ру, средства для этого есть. "Но то, что это требует усилий и затрат, однозначно", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что гораздо проще провести временную эвакуацию мирного населения, учитывая, что Украина охоту не прекратит.Кнутов добавил, что нужо активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. В этом случае противник будет вынужден свернуть свою беспилотную авиацию и уйти из этого района, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителей

06:30 07.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Шахтерске Донецкой области
Ситуация в Шахтерске Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Чтобы закрыть небо в Алешках, нужно разместить подразделения дронов-перехватчиков, а также активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о возможности закрыть небо в Алешках, где ВСУ устроили дроновый террор и гуманитарную катастрофу, собеседник Украина.ру заявил, что это сложно.
"Чтобы закрыть небо там, мы должны разместить там подразделения дронов-перехватчиков. Также можно использовать обычных снайперов с продвинутыми винтовками Лобаева, которые могут вывести из строя в том числе гексакоптер с бронированным корпусом. Украина их бронирует кевларом", — пояснил Кнутов.
По словам собеседника Украина.ру, средства для этого есть. "Но то, что это требует усилий и затрат, однозначно", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что гораздо проще провести временную эвакуацию мирного населения, учитывая, что Украина охоту не прекратит.
Кнутов добавил, что нужо активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. В этом случае противник будет вынужден свернуть свою беспилотную авиацию и уйти из этого района, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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